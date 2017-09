Espléndida jornada para la Escuela Municipal de Vóley

El vóley baraderense vivió una doble, intensa y fructífera jornada a pura actividad. En el marco de la ANV varias categorías dijeron presente en Villa Constitución, mientras que los más chiquitos formaron parte de encuentro provincial en Villa Ramallo.

Como ya es costumbre, la Escuela Municipal de Vóley de la ciudad cumplió dos nuevos desafíos pendientes en la abultada agenda que maneja fruto del gran y notorio progreso del deporte, que marca acentuadamente la cantidad de jugadores y la calidad en cuanto al nivel competitivo.

Entre las jornadas desarrolladas, la competición se trasladó a Sacachispa de Villa Constitución, sede en la cual se realizó una nueva fecha del certamen fiscalizado por la Asociación Nicoleña de Vóley. Los dirigidos por León, Colazo y Barabino se midieron ante el local logrando dos triunfazo por 3 a 0 en la Sub 17 y Sub 19 masculina. A su vez, la primera división femenina dio un batacazo, y tras dominar lo que fue un gran partido, se llevó todos los puntos y aplausos tras vencer al rival por 3 – 2. Por último, la categoría que no pudo sumar fue la primera división masculina que cayó 3 a 1.

Además de la competencia llevada adelante en la ciudad santafesina, los más chiquitos, dirigidos por Fiamma y Abigail Garea, hicieron lo suyo en un encuentro sumamente alentador de carácter provincial llevado a cabo en el Club Defensores de Villa Ramallo. Allí, una gran cantidad de niños y niñas, vistiendo la camiseta verde característica de la EMVB disfrutaron de un fin de semana a puro aprendizaje, risas y diversión.

Prensa y Comunicación