“Esta bueno que La Beriso toque en Baradero”

La Empresa El Alambre Producción Integral, junto al baraderense Fernando Pelcha Beyer, son los organizadores del show de La Beriso en Baradero, previsto para el 30 de septiembre.

El recital, donde la banda oriunda de Avellaneda presentará su disco Pecado Capital ya cuenta con la aprobación municipal y se empezó a trabajar en la promoción de este concierto que convocará a mucha gente.

Pelcha, habló con BTI y confirmó de La Beriso estará el sábado 30 en el anfiteatro y que junto a la productora el alambre también están programando el show que este grupo brindará en Bolívar en junio.

¿Cuál es la razón por la que La Beriso creció tanto en tan poco tiempo?

“La Beriso es un caso inexplicable si uno recuerda que de tocar para 300 personas, al cabo de unos meses metieron 3.000, pero como músico se que nadie te regala nada y esto es debido a la perseverancia, el laburo y hacer las cosas bien. Más allá de los hits es el trabajo de hormiga, el no parar nunca, hacer buenas canciones que a la gente le guste”.

¿Si bien aún falta mucho, que tipo de show en cuanto al entorno, están organizando con “El Alambre Producciones” para el 30 en Baradero?

“Nosotros no vendemos alcohol es nuestros shows, no se vendió en Mar del Plata, no se va a vender ahora en Bolívar, con Ciro no se vendió tampoco, es como una filosofía que tenemos.

Obviamente el que quiere tomar alcohol toma afuera, igual los shows son tempranos también, es parte de nuestra filosofía de trabajo y esta bueno, funciona y nos gusta hacer este tipo de Show que es muy familiar también, esta bueno que vayan los padres con los hijos, es cómodo para trabajar”.

¿Después de muchos años de festivales de Rock en la ciudad, la gente pregunta porque no vienen a Baradero Divididos o Ciro por ejemplo?

“Se charló mucho para que Ciro venga a Baradero, porque Baradero ya es una plaza conocida en el ambiente y los grupos quieren tocar acá por el lugar, la comodidad para llegar, etc. , pero se hace difícil lo de Ciro, quizás es porque “300” que es la productora de ellos, está en San Pedro con el Mastai, pero igual nunca se cierran las puertas del todo, se puede dar en algún momento, no es que hay un no rotundo. Por lo pronto está en la ciudad vecina y hay determinadas cosas que se respetan como son los territorios de los productores, pero no quiere decir que estén las puertas cerradas y no se pueda hacer. El caso de Divididos se podría hacer en un lugar un poco más chico también, incluso hemos charlado con amigos y se enloquecen porque Divididos es una de las mejores bandas, suena increíble, en vivo es una de bandas que mejor suena. Es bastante costoso, hay que juntar unas 3000 personas para cubrir el evento, porque al concierto tenes que sumarle escenario, luces, sonido, logística, etc. ”





¿Concretamente, lo que podemos asegurar es que la Beriso va a estar este año tocando en el anfiteatro?

“Si, el 30 de septiembre, ya vamos a seguir informando. En lo personal esta bueno lo que me está pasando, nos fue muy bien con Ciro en la costa y ahora traer a mi ciudad a la banda del momento que llenó River, es un laburo que me gusta, demanda trabajo, riesgo, pero es lindo”