“Esta mujer se merece todo”

La popular pareja integrada por Betty y José V. Panzero cumplieron 50 años de casados el sabado 03 de Junio y lo festejaron las “Bodas de Oro” junto a familiares y amigos en el Hotel Boutique.

Elsa Beatriz Mangin Rivadeneira y José Vicente Panzero Albicini, contrajeron matrimonio en 1967, hoy a 50 años de aquel momento, con tres hijos y cinco nietos, decidieron renovar los votos con una ceremonia religiosa y una fiesta que se extendió hasta la madrugada del domingo.

En un mundo diferente donde lo raro es que las parejas se casen, en Baradero durante el 2016 solo hubo 10 casamientos por iglesia, este tipo de celebraciones tradicionales tienen un valor especial, además se trata de una pareja que por su vinculo social se han ganado un espacio especial en la comunidad.

José, habló con BTI y contó parte de su hermosa historia de amor;

¿Cómo se conocieron?

“La música fue la que me dio la base de poder conocerla, porque era muy bonita y mucho más joven que yo.

Tenemos 9 años de diferencia, también había oposición por parte de la madre por la diferencia de edades. Y yo en esa época tenía como cortina musical en lo Marconi que tenía los parlantes en la plaza y la calle Anchorena y San Martín cuando se daba la vuelta a la plaza en verano y en invierno se caminaba de la esquina donde era el Arca hasta el hotel de las Naciones la versión original de “Oh Carol” de Neil Sedaka”.

Cuando terminaba Marconi a las diez de la noche los sábados y domingos, las chicas tenían la orden de irse a su casa, era otra época y yo estaba en la radio porque trabajaba ahí. Y esa música fue un motivo de poder conocerla, porque se acercó y me dijo si le podía conseguir ese disco y yo sabía que estaba agotado, hable con Raúl Ernesto Suparo que tenía un negocio que se llamaba Discomanía y me lo consiguió y yo se lo obsequie como una atención”.

¿Se pusieron enseguida de novios?

“No, de ahí hubo un largo tiempo, nos fuimos encontrando, ella estaba terminando la escuela primaria y yo siempre la miraba en los actos oficiales donde oficiaba como locutor oficial a las chicas del San José, de todas las escuelas que formaban fila ahí adelante.

Betty ya estaba en la secundaria, había salido Reyna de Belleza- cuando se hacían las fiestas en el Colón y en el Circulo Italiano-, que los votos se vendían y yo compre unos cuantos votos viste por las dudas y después por intermedio de un primo de ella, me invitaron a una fiesta de cumpleaños y fui y ahí empezó la relación.

¿Cuántos años de noviazgo hasta el casorio?

“Fueron casi ocho años de novio, yo iba a cumplir 30 y ella iba a cumplir 21 cuando nos casamos.

La primer hija llegó cinco años después, porque ella tenía problemas y cuando vino el Dr. Alfonsín a atender en los consultorios del Sindicato de Refinerías de Maíz la empezó a atender y ya prácticamente estaba desmoralizada porque no quedaba embarazada y el Dr. Alfonsín fue a un congreso a España y llevó el caso y cuando vino me dijo- porque yo fui hablar para que ella no se ilusionara- y me dijo mira está todo bien, falta la parte naturaleza y para que vos te quedes tranquilo te voy asegurar algo más, yo voy hacer el padrino de la criatura y voy a pagar la fiesta, fue un gesto muy lindo del Dr. Alfonsín que hace dos o tres años que falleció.

Ese primer hijo fue una nena y se llama María Carolina por el tema musical, después llegaron los otros dos hijos varones, Sebastián le gusto a mi señora y le puso el segundo nombre mío y a Ezequiel le pusimos tres nombres, uno por el Dr. Morí que lo salvo de casualidad, porque cuando nació estuvo en incubadora mucho tiempo y Morí con unos médicos que trajo con el Dr. Olivieri de la Casa Cuna lo sacaron a flote y le pusimos Ezequiel Federico Luis”.

¿Vos sabes que las historias de amor en esta época escasean?

“Yo he tenido una suerte terrible, te digo que lo que me banco mi señora no tiene precio, yo trabaje 30 años de noche en la empresa Refinerías de Maíz y ella se quedaba a criar los chicos con mi suegra de noche, que no era tan fácil y después las otras actividades que me banco, las campañas políticas, estuve al frente del sindicato y de la clínica de Refinerías de Maíz durante diez años y el Club Atlético al que presidí durante tanto tiempo y no hubiese podido hacer lo que hice sino hubiera tenido la mujer que tengo”.

¿Sobran los motivos para festejar?

“Es un homenaje a ella para motivarla, porque anda con serios problemas de salud y porque se lo merece, yo soy un admirador, tengo mucho respeto por la mujer y esta mujer se merece todo.”