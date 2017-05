Estafa. Otro caso del “Cuento del tío”

En la mañana del viernes, se produjo otro caso del “Cuento del tío” donde fue engañada una señora que vive en el edificio Bulnes, la cual a requerimiento del supuesto novio de la nieta que le dijo que cambie los pesos por dólares, le entregó cerca de $20000 a un desconocido.

El Comisario Diego Martínez, informó con respecto a este hecho y volvió a adevertir a la población sobre este tipo de estafas.

¿Qué ocurrió esta vez?

“Esta mañana se iniciaron actuaciones por denuncias que realizó una vecina domiciliada en calle Bulnes al 500, corresponde a la modalidad delictiva conocida como el “cuento del tío”. Cerca de las diez de la mañana recibió un llamado telefónico en donde el interlocutor se hizo pasar como el novio de su nieta, le explica que el dinero que tenía guardado iba a perder valor y que por ese motivo era necesario rápidamente cambiarlo, esta persona dijo que iba a mandar a alguien a retirar el dinero y así fue que se presentó una persona de sexo masculino, el cual recibió el dinero que la mujer tenía en ese momento en la vivienda”.

¿Se está investigando?

“Se le ha dado intervención al personal de la sub DDI Baradero- San Pedro, se está trabajando en procura de poder identificar a la persona que fue a buscar el dinero en cuestión, es posible que haya actuado en complicidad con otro y en este caso esperamos a tener un resultado con respecto a la filmación del centro de monitoreo urbano y también del propio edificio que ahí tenemos entendido que hay una cámara que registra el ingreso y egreso de personas”.

El Fiscal Granda emitió una comunicación preocupado por la gran cantidad de estafas con características similares, ¿Que deben hacer las personas que reciben el llamado?

“Si bien la modalidad es conocida como cuento del tío, tiene que ver con distintas circunstancias o distintas formas de engaños, una es esta la pérdida del valor de la moneda de curso legal, otra es el premio de un vehículo y otra es el premio de dinero en efectivo por una empresa que lo ha dado como favorecido y la persona creyendo en esa información termina haciendo algún tipo de pago o como en este caso entregando el dinero por temor a que el mismo no tenga valor y termina siendo engañado en su buena fe. Por eso es importante que ante cualquier tipo de llamado telefónico donde se indique que hay que cambiar el dinero corten inmediatamente y llamen al 101 y si no puede hacerlo por ese teléfono porque no puede cortar la comunicación que lo haga a través de un teléfono alternativo ya sea un celular o un teléfono de un vecino y en el caso de los supuestos premios los mismo.”