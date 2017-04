“Estamos indignados con la indiferencia de las autoridades locales, sentimos bronca y vergüenza ajena”

El Tesorero del Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zarate, Néstor Carrizo habló sobre la situación en la que se encuentran hoy los trabajadores de Atanor, luego de que cerraran la Planta y le depositaran las indemnizaciones dentro de la conciliación obligatoria.

La empresa que descaradamente dio aviso del cierre el 22 de febrero con un cartelito en la puerta, aprovechándose de la inacción de los organismos de control sigue desoyendo las órdenes emanadas por el ministerio y mantiene a los trabajadores fuera de la planta a pesar de estar en conciliación obligatoria.

El sindicato suspendió el Paro regional, acatando la medida pero no descartan llevarlo a cabo. El representante gremial en esta entrevista realizada en FM Diferente, se mostró sorprendido y enojado con las autoridades locales y concejales que ni siquiera se acercaron al acampe para informarse de la situación de atraviesan decenas de familias baraderenses.

¿Por qué suspendieron el paro previsto para este lunes 17?

“El paro está suspendido- no está levantado-por una conciliación obligatoria, a esta conciliación obligatoria se llega porque en realidad el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires había dispuesto por un acta, el envió del expediente a la Nación para generar en ese ámbito nuevos tiempos administrativos- porque estaban vencidos los de la provincia- como la audiencia no se producía, el Ministerio de Nación no dictaba su intervención y el Ministerio de la Provincia decía que el expediente había sido enviado, la empresa ATANOR depositó la indemnizaciones y siguió avanzando en su objetivo; entonces nosotros resolvimos los trabajadores salir a un paro, cuando nosotros resolvimos el paro y el plan de acción, el Ministerio de Trabajo de la Nación se entera que hay trabajadores en conflicto y dicta un sábado a la tarde la conciliación obligatoria”.

¿Pero a los trabajadores no les permiten cumplir con su trabajo dentro de la empresa?

“Atanor ha incumplido nuevamente la conciliación obligatoria- ya lo hemos denunciado en el Ministerio de Trabajo-, hemos denunciado a nuestro entender algunas irregularidades que creemos que hay dentro del dictado de la Conciliación Obligatoria y aparte de esto están manifestando que esto es un paro solidario y esto no es paro solidario, es un paro de la actividad porque se está atacando el convenio, la legislación y todo lo que hace a los trabajadores químicos y petroquímicos, entonces nosotros de ninguna manera vamos aceptar que se diga que esto es un paro solidario y que se trate de tapar todo lo que está pasando solamente como que es en Atanor, son en varias empresas y todas van por el mismo parámetro”.

¿Tenemos entendido que existe cierta desatención hacia el sindicato en el ministerio, incluso hay muchas desprolijidades irritantes?

“Sí continuamente, ahora por ejemplo el expediente que estaba en provincia que por acta y todo se dice que esta enviado a la nación, ayer en nación no aparecía y nos vinimos a las diez de la noche del ministerio y el expediente seguía sin aparecer, decían puede estar pero en otra dependencia del ministerio y después no dijeron bueno fijaríamos una nueva audiencia para la semana que viene, a lo que le respondimos, como para la semana que viene cuando los trabajadores están en la calle despedidos- están con rebajas de sueldo-, tuvimos que insistir y la audiencia se fijó para mañana y lo más llamativo es que no escuchamos a los dirigentes y los trabajadores, las voces que representan al pueblo ni de Baradero, ni de la nación, ni de la provincia estar diciendo que es lo que está pasando. Ayer fue una funcionaria del Ministerio de Trabajo de la Provincia de ahí de Baradero a constatar en la puerta de Atanor si estaba abierta o no, si había ingreso de gente, labró un acta y anoche el Ministerio de Nación dice yo no mande a nadie, desconozco y decía me llama la atención qué sentido tiene esta constatación, estamos hablando del ministerio publico que debe trabajar en coordinación, esto es una barbaridad y que ningún funcionario del nivel que sea salga a decir nada, esto es realmente indignante”.

¿No tienen apoyo de las autoridades locales?

“La intendente de Baradero que es representante de Baradero tiene vinculación con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, entonces esta problemática tendría que estar escrita, expresada, documentada, bajada, exhibida a la población, leída a los trabajadores en presencia de los trabajadores, no sé está haciendo nada, nos llevan a este terreno. La inacción nos lleva a este terreno”.

¿La empresa apareció en las audiencias?

“Atanor ayer fue un rato a la audiencia después se retiró, pero no compareció en el acta, ni siquiera acato la conciliación obligatoria”.

¿Nadie del gobierno local se comunicó con ustedes?

“Las autoridades son las que tienen que estar preocupadas, ustedes son periodistas y están más preocupados por saber que está pasando en las audiencias y que está pasando con esa gente que las autoridades municipales, yo no he recibido un solo llamado de los dirigentes de turno, estuvieron al principio y hoy hay ausencia de todo el mundo, que es la misma ausencia que sentimos en el Ministerio de Trabajo de Nación. Sentimos bronca y vergüenza ajena. Estoy muy indignado con la función pública, somos seres humanos, merecemos respeto, merecemos atención y como ciudadano lo tengo que decir y más aun como representante gremial y representante de un grupo de gente que han confiado en nosotros, estamos realmente indignados con las actitudes que se están asumiendo”.

¿Si la gente no ingresa tampoco se les pagarán estos días, como van a manejar esta maniobra de desgaste para no renunciar a la lucha?

“Si alguien piensa que nos van a llevar a un desgaste económico se equivocan también y vamos a ir al fuero judicial que corresponda en contra de las resoluciones que consideremos injusta con los trabajadores, vamos a ir al fuero judicial contra los días caídos, vamos a ir a donde tengamos que ir”.