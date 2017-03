“Estamos trabajando codo a codo con la gente de los sindicatos”

En la mañana del lunes, se llevó a cabo en el despacho de la Intendente Fernanda Antonijevic, una conferencia de prensa donde la Jefa Comunal acompañada por el Pte. del HCD, Prof. Martín Cárdenas y otros funcionarios hablaron sobre las acciones que están llevando adelante desde el municipio ante la crisis laboral que vive Baradero.

Antonijevic, primeramente hizo una defensa sobre expresiones manifestadas en las redes sociales vinculadas al episodio del intento de soborno y la presencia de los medios nacionales, donde se le reprochó que no utilizara esos medios para plantear el problema laboral que existe en la ciudad.

Pero yendo a lo realmente importante, la intendente remarcó su compromiso con los trabajadores y dejó en claro que esta crisis no está vinculada a medidas del gobierno que con su intervención puedan cambiar, sino a políticas empresariales.

Transcribimos gran parte de su exposición donde dijo lo siguiente;

Caso Cierre de Atanor Planta Baradero

“Desde el 22 que fue el cierre, estuvimos permanentemente en contacto con los trabajadores de Atanor trayéndonos y llevando novedades, el mismo 23 que fue el día que vino el OPDS, los trabajadores, los representantes gremiales de ATANOR estuvieron en esta oficina, incluso planteando algunas cuestiones que tenían que ver con la inspección y todo se llevó en un camino de consenso y de estrategia siempre en el mismo lugar defendiendo las fuentes de trabajo. Ese mismo día me pidieron que tengamos una participación presencial incluso en distintas audiencias y así fue que cuando se llevó adelante la audiencia en el Ministerio de Trabajo de La Plata que eso fue los primeros días de marzo, yo estuve presente junto con los empleados y planteándole a Atanor cual era la situación de Baradero con respecto a la decisión que ellos habían tomado y que nosotros no lo íbamos a dejar pasar y haríamos todo lo que esté a nuestro alcance, porque sentíamos que era una planta que durante 100 años tomó nuestros recursos naturales, nuestros recursos humanos y que no merecíamos esta respuesta de decir bueno ya no lo necesitamos, incluso con Atanor que cada vez que tuvo un pedido hacia el municipio en otras épocas, en una oportunidad fue la no habilitación de un hotel cinco estrellas, que probablemente hubiera cambiado el rumbo turístico de Baradero y seguramente tendríamos una costa de mucho mayor magnitud a la que tiene San Pedro entre ATANOR y el Tiro si eso se hubiese llevado adelante, porque hubiera marcado un proceso distinto de desarrollo turístico.

También le plantee y esto como representante de Baradero que el predio de Atanor que es el único predio de setenta hectáreas que ellos hoy están tomando como activos y que estamos dispuestos a plantear la expropiación si ellos no reveían la situación de no seguir invirtiendo en Baradero y por supuesto plantearles que estábamos en condiciones de analizar cualquier reconversión de los productos que se fabrican en Baradero para seguir manteniendo la planta en funcionamiento.

La idea es mantener las fuentes de trabajo, pero hay situaciones internas de la empresa sobre las que nosotros no podemos influir.

En el caso de Atanor la decisión que ellos han tomado y que esperamos que se pueda reveer- no lo puedo garantizar obviamente-es mantener tres de las cincos plantas que hoy tienen en la Argentina, reconvirtiendo su producción a agroquímicos, con lo cual no se estaría produciendo lo que hoy se produce en Baradero o bien lo produciría en otra planta de Rio III como materia prima de los agroquímicos.

Estuvimos también reunidos con la gente de Atanor inmediatamente terminada la audiencia este viernes, tuvimos otra reunión donde incluso pedimos que haya concejales de la oposición, estaban representantes de todos los bloques políticos, creo que nosotros toda la energía la tenemos direccionarla en el mismo lugar y que tiene que ver justamente con cual es la mejor estrategia como ciudad que tenemos para retener esta planta funcionando”.

Caso Ingredion. Preventivo de crisis

Con respecto a Ingredion el 2 de Marzo, yo me madrugo como todo el mundo a las siete de la mañana con la posibilidad de despidos de ingredion. La empresa había pedido una reunión al municipio y esa mañana vino gente de la empresa a contarnos cuál era la situación, donde se plantea que necesitan reducir personal para tener una producción viable porque el costo salarial sobre el producto lo tienen por cuestiones intrínsecas de la empresa y que tienen que ver más que nada porque han perdido mercado sobre todo con respecto a Arcor en los productos más importante que tienen. Esa es la postura de la empresa, durante la tarde la gente del gremio del S.O.E.R.M se comunica conmigo me piden una audiencia y la respuesta fue vénganse para la municipalidad así que inmediatamente nos juntamos con el sindicato y ahí comenzamos a buscar cual era la posibilidad de acompañamiento y de gestión.

Ingredion lo que hace es presentar un preventivo de crisis planteando que el déficit que ha tenido los últimos años lo lleva a una situación de crisis que le permitiría incluso en el caso de que sea constatada o avalada despedir gente de acuerdo a un procedimiento e incluso pagando menores indemnizaciones, la empresa dice que no es el real sentido del preventivo de crisis”.

Germaiz

Con respecto a Germaiz también hemos tomado conocimiento de que hay una posibilidad de una inversión, Germaiz es una empresa que se concursa el año pasado y que justo cuando tomamos conocimiento se ofrecen un montón de herramientas que la empresa desecha porque plantea el concurso, pero si estoy trabajando tanto desde lo que es producción, ciencia y tecnología, pymes, para generar posibilidades de fondos para financiar una puesta en marcha con otros capitales.

Hay proyectos avanzados tanto para una planta solar que sería una solución también para Ingredium si se pudiera concretar, porque de esa manera se podrían bajar los costos de consumo eléctrico, sabemos que las plantas industriales en Baradero tiene un costo muy alto de lo que es transporte de energía, así que son cosas que se están viendo, con esto quiero decirles que no vamos a dejar de pensar en cualquier posibilidad, la otra posibilidad que se está planteando con la gente que piensa invertir en Germaiz quieren hacer un puerto de embarque para descargar el grano directamente por río, por barcazas y llevarlo a la planta cosa que también bajaría muchísimo el costo del transporte tanto para Germaiz, como para Ingredion si fuera parte de este proyecto.

Les puedo asegurar que en ningún momento hemos mirado para el costado sino todo lo contrario, obviamente no hay ninguna decisión que dependa del municipio esto lo sabe todo el mundo, pero estamos al pie del cañón permanentemente con los representantes gremiales de las empresas afectadas trabajando codo a codo para ver que aporte podemos hacer en todo este conflicto realmente.”