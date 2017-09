Este viernes 15 es el Día Mundial del Linfoma

El 15 de septiembre es el Día Mundial del Linfoma y en Baradero este viernes la gente de ABALCEC estará concientizando con respecto a este tipo de cáncer en las escalinatas del municipio.

Mari Firpo y Giselle Milano, dialogaron con BTI sobre esta campaña y la necesidad de conocer al respecto, ya que la detección temprana es muy importante para la cura.

¿Giselle, cómo surge este jornada de concientización?

“Acá ABALCEC hace muchas campañas y de esta no se sabía, creo que a veces a uno le tiene que tocar como para darse cuenta de lo que está pasando. Me acerque a la gente de Linfomas Argentina Asociación Civil en Capital, me dieron toda la folleteria, me pude acercar a la gente de ABALCEC a la señora Mari Firpo para pedirle el apoyo ya que ellas hacen campañas de todo este tipo de enfermedades y bueno pidiendo el apoyo de ellas para lograr esto de que el 15 de Septiembre se logre hacer en Baradero- como en todos lados- el día de la concientización”.

¿La lucha y concientización contra este cáncer se identifica con el color naranja?

“Por ejemplo vos vas a Capital y el obelisco ese 15 de Septiembre se tiñe de color naranja, vas a Santa Fe y el puente de Santa Fe va estar iluminado de color naranja. Por eso ya tenemos el permiso de la municipalidad vamos a poner en los arboles los lazos naranjas y pedimos a la gente que se acerque vamos a estar en la escalinata de la municipalidad para informarse sobre una prevención, la gente no se tiene que asustar, no tiene que buscar en internet, se tiene que asesorar por un medico ante algún síntoma que sienta.

La gente debe saber que detectado a tiempo se puede curar esta enfermedad y esa es nuestra tarea prevenir”.

¿Que estará haciendo ABALCEC este viernes en Baradero?

“El viernes vamos a estar desde temprano a partir de las 9, nos va a acompañar el doctor Género responsable de atención primaria y la doctora Larghi nos prometió que si tenía tiempo desde las 10- porque está muy ocupada- nos va a acompañar, por lo pronto ella ofreció su teléfono para informar.

El linfoma es el cáncer más fácil de curar, pero siempre tiene que ser agarrado a tiempo- eso lo va a decir la doctora- , la gente no se tiene que dejar estar, por eso es importante prevenir, por eso les pedimos que se acerquen y que se informe, pero sin miedo.”