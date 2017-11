Estremecedora denuncia contra Lito Cruz por violencia de género

Patricia Perrotta es escritora y actriz, y fue pareja de Lito Cruz en 2014 y 2015. Pero sus recuerdos de esa relación son realmente escalofriantes, lo que la llevó a contarlos públicamente.

“Con Lito Cruz tuve problemas por violencia de género, maltrato psicológico y me hizo perder un trabajo. Hice un libro que se llama ‘Secreto de Alcoba’ y once personas que tuvieron problemas con él se crearon un Twitter. Ha abusado, desde hace años, y él realmente lo aceptó. Golpeó a todas sus exparejas. Conviví con él, me maltrató, me psicopateó, me dejaba encerrada en el departamento de él. Esto es vox pópuli. Tiene que saltar para que otras chicas se animen a denunciar”, reveló Perrotta en una entrevista con PrimiciasYa.

El estremecedor relato continúa: “El primer mes, divino. Después empezó con el maltrato psicológico. Desde decirme ‘puta’ por ponerme una pollera, a hacerme lío con mis compañeros de seminario. Me menospreciaba. Yo estaba en la oficina, me llamaba y me decía que se quería suicidar. Me quiso golpear en dos oportunidades. Yo me defendí, lo agarré del cuello. Me decía todo lo que se te ocurra. Él es violento. Es alcohólico y adicto a la cocaína“.

Perrotta, que también lo acusa de estafador y corrupto por negocios que hizo con Carlos Menem, Néstor Kirchner y Daniel Scioli (asegura que lo denunció en la oficina Anticorrupción), saca a la luz un detalle no menor. “Me enteré que anduvo con menores, yo lo descubrí. En una de nuestras separaciones conocí a esa chica que estuvo con él siendo menor de edad. La chica quedó muy angustiada. Él reconoció que salió con ella, pero me dijo que no sabía que era menor”

“Me encerró en la casa, me dejó con el gato. No me devolvía la ropa. Al principio conviví con él. Me ha dejado abierta la llave de gas“, relató la escritora para finalizar.

www.exitoina.com