Estreno positivo

Debut positivo en la temporada 2017 de la Asociación de Básquet Zárate-Campana (ABZC) para Atlético Baradero. El “Albinegro” tuvo un estreno glorioso en la primera fecha de la ABZC, al igualar en las divisiones inferiores 2 a 2 frente a Independiente de Zárate.

En la previa de la jornada se sabía que el oponente sería duro de derribar, pero no imposible. La categoría U19 fue la encargada de inaugurar el estreno de presentación y de exhibir en qué nivel de calidad basquetbolística se encontraban ambos elencos.

Desde el salto inicial del encuentro la visita dominó el juego tanto ofensiva como defensivamente. A pesar de sus reiteradas imperfecciones durante todo el partido, el local trató de salvaguardar su situación crítica en el marcador y de aprovechar algunas de las oportunidades de gol que tuvo. Si bien el conjunto dirigido por Ezequiel Martínez no se impuso en varias facetas del juego, la garra siempre permaneció en sus jugadores que no agacharon la cabeza y pelearon hasta el segundo final del cotejo que finalizó 75-28 a favor del equipo proveniente de la ciudad de Zárate.

En el segundo turno de la jornada la balanza se mantuvo inclinada para Independiente. La historia se repitió tal cual, respecto del duelo entre los U19: el visitante no dejó intimarse por el “Albinegro” y por lo tanto no cedió imponer su potencial en el aspecto ofensivo ni defensivo. En este caso, los cadetes de Atlético estuvieron más consistentes en cuanto a la actitud se refiere, aunque eso no fue de vital ayuda para conseguir la victoria. Las tablas indicaron que el conquistador en la duela fue Independiente por 67 a 45.

A esta altura de la jornada los ánimos estaban por el suelo, aunque persistía una cuota de esperanza en los corazones de los simpatizantes del “Negro” presentes en el microestadio. En los dos últimos encuentros por la disputa de puntos, el triunfo podía llevárselo cualquiera de los dos clubes.

Mientras el sol resplandecía fuertemente con sus rayos a la ciudad de Baradero, en la cancha del “Negro” también había una luz que destellaba con sus movimientos y asombraba con su agilidad para dejar en el camino a sus oponentes. Ésa luz se volvió incandescente en los 10 minutos finales del partido de U15 y persistió hasta que la chicharra decretó al ganador.

Su capacidad de versatilidad fue indescriptible, asombrosa e impresionante. Ésa luz que enalteció al “Negro” y revirtió el 0-2 de la jornada fue el base Martín Cossi, quien encestó ¡43 puntos! Y expuso todo su abanico de habilidades durante el último período para marcar 24 de los 26 puntos que su equipo cosechó en el tramo final del encuentro para alzarse con un triunfazo ajustado por 67-63 ante los “Diablitos Rojos”.

El cierre de la jornada se tornó una fiesta albinegra porque los “Negritos” de la categoría U13 crearon méritos propios para adjudicarse con una victoria de manera cómoda por 55 a 43 y así poder ayudar a su institución a revertir la situación crítica en la que estaba sumida en la mitad de la jornada. Finalmente, “El Negro” tuvo un comienzo de temporada positivo ante un oponente arduo de derribar.

Síntesis:

U13: Atlético Baradero (55)

Santino Mazzucchelli 2, Facundo Jankowiec 3, Aquiles Risotti, Uriel Lobato 4, Lorenzo Kaill 4, Agustín González 13, Ciro Rempel 4, Juan Martín Ibarra 15, Facundo Benítez 4, Valentino Pérez 6, Demián Altamirano, DT: Ezequiel Martínez, PF: Lucas Maldonado.

U15: Atlético Baradero (67)

Alessandro Botta 2, Martín Cossi 43, Alejo Lavanchy, Valentín Da Ré, Román Castro, Santino Mazzucchelli 6, Facundo Potes 2, Facundo Jankowiec, Juan Martín Ibarra 2, Danilo Spósito 6, Flavio Castro 4, Elvis Chamorro 2, DT: E. Martínez, PF: L. Maldonado.

U17: Atlético Baradero (45)

Martín Cossi 11, Danilo Spósito, Facundo Potes 3, Matías Cossi, Matías Potes 6, Fausto Bustamante 3, Nicolás Vergara 11, Joaquín Foppoli, Rodrigo Ledesma 1, Tobías Deleglise 4, Juan Bautista Vacirca 6, DT: E. Martínez, PF: L. Maldonado.

U19: Atlético Baradero (28)

Gabriel Sualdea 4, Martín Cossi, Joaquín Foppoli, Tadeo Da Ré 6, Matías Potes 6, Fausto Bustamante 3, Nicolás Vergara, Nahuel Silva, Rodrigo Ledesma 7, Tobías Deleglise, Juan Bautista Vacirca 2, DT: E. Martínez, PF: L. Maldonado.

