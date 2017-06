Falleció Rosario D’Angelo

Hoy se conoció la triste noticia del fallecimiento del Contador Rosario D’Angelo a la edad de 77 años. Reconocido vecino, quien se desempeñó, entre otras cosas, como Jefe de Personal en Hisisa S.A y ocupó el cargo de contador municipal durante un tiempo en la gestión Carossista.

Se encontraba internado en Bs. As. donde falleció. La familia informó que no habrá velatorio y posiblemente sus restos sean sepultados en su ciudad natal, Mercedes.

El ex concejal Fabio Artimiak, amigo de la familia lo despidió con las siguientes palabras;

Culto a lo correcto, abanderado de la honestidad, predicador de lo ideal, fiel, de principios y convicciones, humilde, austero, buena persona de andar cansino.

Sastre, carpintero, contador después de los cuarenta, amaba los autos Torinos, fumar y tomar un vino de vez en cuando, leer y aprender siempre.

Me enseño que las deudas se dignifican, que las responsabilidades se asumen y que cuando es necesario hay que tener pelotas.

Iba a cuarto año de la secundaria y estaba en mi casa con paperas en cama, él era Gerente de una empresa muy importante de Baradero, pero tenía tiempo para escribir las tareas que su hijo Enzo había hecho en clase y llevármelas todos los días para que yo no perdiera continuidad.

Cuando me mude a Buenos Aires, me hizo, una cama, mesa, silla con una sola condición, que cuando no las use más, se las diera a alguien que lo necesitara.

Cuando estaba atrasado en un plan de viviendas de la municipalidad, el siendo el contador de la misma, me llamo para decirme que me pusiera al día y que valorara lo que el estado me estaba dando, ya que no todos tienen esa posibilidad.

Cuando fui Concejal, me pidió que honrara la representación.

Tengo la sensación de haber quedado en deuda con él, es que a veces es algo difícil para quienes no somos así de auténticos.

Así recordaremos al Papá de mi amigo del alma Enzo Pablo D Angelo así recordare a mi AMIGO.

Que descanses en paz, Rosario D’Angelo. Siempre en mi corazón.

Fabio Artimiak