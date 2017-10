Fallet: “voy a ocupar el lugar para la cual la gente me votó”

Quien encabezó la lista triunfante de Cambiemos en nuestra ciudad, Rosana Fallet, habló con BTI sobre la elección y confirmó que ocupará la banca pero que se centrará en el trabajo social, algo que siempre hizo como ciudadana y que desde que la intendente le ofreció el cargo, lo realiza ya desde la estructura del estado acompañando a los funcionarios de esta área tan sensible.

Fallet, es otra pieza del equipo que Antonijevic buscó, primero para acompañar a Verónica Bard y hoy lamentablemente para reemplazarla, trabajando en el HCD pero muy vinculada a Desarrollo Social.

¿Vas a asumir como concejal?

“Tengo ganas, voy a ocupar el lugar para la cual la gente me votó, pero también voy a colaborar a lo social que es lo que vengo haciendo desde siempre, creo que esta actividad no me lo va a impedir -por los menos lo voy a intentar-. De hecho me he sumado desde afuera al equipo de acción social- como un laburante mas- he sido muy bien recibida tanto como en acción social, como en la casa de la mujer, como en el hogar de ancianos, siempre desde afuera”.

¿La problemática social es muy amplia, pero crees que hoy la falta de viviendas y trabajo es lo más preocupante?

“Yo creo que sí, lo que pasa que Fernanda recibió un gobierno con todos los terrenos fiscales entregados, pero está trabajando mucho para poder acondicionar el tema habitacional en la cuidad, en lo laboral tuvimos que afrontar una grave problemática que poco a poco se irá solucionando, se han recuperado más de 70 puestos de trabajo y estamos muy comprometidos en generar fuentes laborales.

En el área social evitamos el asistencialismo, queremos darle las herramientas para mejorar sus vidas, nosotros cuando alguien viene a solicitar algo les decimos nosotros vamos a ver, vemos la situación y le hacemos un seguimiento, para que la gente entienda que no debe haber avivadas.”

Por último, ¿cómo te sentís con tanto apoyo en las urnas?

“La verdad que estoy muy feliz, uno siempre participa y quiere lograr lo mas, pero lo de ayer fue más allá de todo lo esperado. Agradezco a todos los que confiaron, nos apoyaron, a los fiscales, a Fernanda quien fue que me convoco para participar y ponerme la responsabilidad de encabezar la lista, a los compañeros de lista que siempre los tuve de guarda espaldas digo yo, al equipo Fernanda que me llamaron y se pusieron a disposición para contarme un poco de cada cosa, así que la verdad estoy muy contenta”.