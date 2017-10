FEB. “Queremos que el gobierno convoque al diálogo”

Los docentes quieren saber cómo se implementarán los cambios en el sistema educativo. “No queremos enterarnos por los medios”, criticaron y solicitaron debatir con las autoridades políticas.

Diego Altolarrigue, vicepresidente de FEB (oriundo de San Pedro), estuvo en nuestra ciudad el lunes a la mañana con motivo de una reunión regional, en la que también disertó Laura Bertone (Colón), quien es miembro del Consejo Directivo de la federación.

“La zona a la que pertenecemos realiza una reunión por mes y la idea es intercambiar la situación de cada distrito y lo que ocurre a nivel provincial. Y en esta ocasión estamos debatiendo sobre una posible reforma del sistema educativo sobre los distintos niveles; son todos planes que están circulando en los medios pero que a nosotros el gobierno no nos convocó. Entonces nuestra postura no es oponernos porque sí, porque nunca nos llamaron para ser parte. Lo que queremos saber es cómo se implementarían en la provincia”, explicó el vicepresidente de FEB quien criticó: “El gobierno de Vidal no se reunió con el Frente Gremial para brindar explicaciones, nosotros tenemos muchas preguntas para hacer, no sabemos si inician con pruebas pilotos o alcanza directamente a todos los distritos”.

Altolaguirre remarcó que “nuestra idea es tener un diálogo permanente con el gobierno pero resulta que nos enteramos de estos proyectos o planes por los medios”.

Por su parte, Bertone destacó que “no nos convocan y nosotros queremos participar en mesas de debates para saber cómo se implementa y así todos tener opinión y saber cómo se traduce en la práctica. Es una pena que el gobierno la opinión que menos escuche sea la de los docentes”.

Los docentes también se preparan para las paritarias 2018: “El mes pasado cobramos el último porcentaje acordado en paritarias y ahora esperamos que nos juntemos en diciembre porque eso fue lo que solicitamos, nos tiene que convocar antes que termine este 2017 para empezar con la discusión del próximo año. Es uno de los temas que también plantean los docentes”, dijo Bertone.

En cuanto a la infraestructura y contenidos escolares, Altolaguirre indicó: “Quieren implementar la escuela del futuro, que los chicos sepan programar, y que es lo que está vigente, pensando en empleos a futuro. Hablan de conectividad e información pero hay escuelas que no tienen infraestructura que cubra esas necesidades. La otra gestión implementó Conectar Igualdad pero falta el mantenimiento de las redes y el vínculo entre docentes y alumnos”.

Y en cuanto al estado de algunas escuelas: “Hay colegios que las puertas está sin picaportes como también escuelas en las que no hacen los controles del agua”.

Publicado por la Autentica Opinión (Edición del viernes 13/10/17)