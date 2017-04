Fecha de clásicos en el futbol local

La tercera fecha del Torneo Apertura “Pedro Barri”, será de clásicos para Baradero, donde se enfrentarán Sportivo – Atlético, Rivadavia – Fundición y después de muchos años se volverán a encontrar en un campo de juego, el Club Social y Deportivo Ireneo Portela que recibirá en su casa al último campeón, el Deportivo Alsina.

Los partidos de primera comienzan a las 16.15 Hs., mientras que a las 13 y 14. 30 Hs. jugarán segunda y sexta división.

Los partidos de las otras zonas son los siguientes:

Zona “A”

Independencia F. C. vs. C. A. Banfield

A. Mitre vs. La Esperanza

Zona “B”

D. Central Córdoba vs. C. S. América

San Roque F.C. vs. Paraná F. C.

Agricultores Club vs. C. S. Las Palmeras

Zona “C”

Rivadavia vs Fundición FC

Sportivo vs Atlético

S. y D. I. Portela vs Dep. Alsina

Gracias como siempre a la gente de El Clásico Sampedrino.