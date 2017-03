Federal C. Del Acuerdo le ganó a Argentino de Pergamino por 2 a 1

Este fin de semana se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final (fase preliminar), correspondientes al Torneo Federal C.

Con respecto a la Región Pampeana Norte, en la que se encuentra participando Atlético Baradero y que tiene dos ascensos al Federal B, este es el resumen publicado por Ascensos del Interior, donde se destaca el triunfo de Del Acuerdo (SOMISA) por 2 a 1 ante Argentino de Pergamino, de donde saldrá el rival del Negro.

Federal C – 1º Fase – Región Pampeana Norte – Part. Ida

OCTAVOS DE FINAL (Fase preliminar)

Del Acuerdo (San Nicolas) 2 vs. 1 Argentino (Pergamino)

SOMISA LO GANÓ CON EL GRITO FINAL DE FRONTINI

El partido de ida del Torneo Federal C fue para Somisa, el equipo nicoleño en el repechaje venció a Argentino de Pergamino por 2 a 1, anotando el gol de la victoria al minuto 49 del ST con Cristian Frontini, antes Slavin puso el empate parcial, y la visita arrancó ganando con el gol de Maxi Medina de penal.

Somisa jugó un gran partido y fue un justo ganador, el buen primer tiempo que hizo lo deja muy bien parado pero lástima que no lo pudo aprovechar para sacar una buena diferencia en el partido de ida.

De manera sorpresiva comenzó perdiendo, a los 7m de penal Medina ponía el 1 a 0 para Pergamino, los comandados por Natali fueron superiores y llegaron al empate con Alejandro Slavin a los 28m y luego de mostrar un buen juego estuvieron cerca de ampliar en el marcador.

En el segundo tiempo el juego de Somisa cayó un poco, pero nunca perdió el poder ante un Argentino sin ideas y que ataco muy poco.

Sobre el final llego el premio, el árbitro adiciono 4 minutos y a los 49 ST llegó el tanto de Frontini de cabeza luego de un centro de Tomassini. El capitán le dio la victoria agónica a su equipo y ahora debe definir en Pergamino la suerte en el torneo.

Somisa 2 Argentino (Pergamino) 1

Estadio: Somisa

Arbitro: Juan Ignacio Bruno

Asistentes: Ricardo Romero y Darío Moreno (Terna de San Antonio de Areco).

Somisa: Tahiel Ponte, Cristian Carranza, Alejandro Slavin, Nicolás Malin, Cristian Villaroel, Nicanor Sawicz, Nicolás Lescano, Sebastián Maggi, Cristian Frontini, Leandro Zárate y Juan Tomassini. DT: Walter Natali.

Argentino (Pergamino): Juan Gaynor, Facundo Cardozo, Nazareno Leidi, Darío Palavecino, Juan Pablo Yabron, Fausto Fiol, Franco Capdevilla, Sergio Campos, Luciano Córdoba, Adrian Aranda y Maximiliano Medina. DT: Rubén Pérez.

Gol: PT, 7m Medina de penal (A) y 28m Slavin (S)

ST, 49m Frontini (S).

Cambios: ST, 20m Sergio Suarez por Córdoba (A), 33m Cristian Pérez por Zarate (S), 42m Joaquín Fernández por Aranda (A) y 46m Mauro Nardoni por Capdevilla (A).

F.B.C. Matienzo (Alberdi) 1 vs. 0 Juv. Unida (Lincoln)

QUEDÓ ABIERTA

Juventud no pudo pisar fuerte en Alberdi y perdió ante Matienzo por el encuentro de Ida de la serie play off de los Octavos de Final del Torneo Federal C. Fue por la mínima por el gol de Irusta en el PT, pero no está nada definido y el próximo fin de semana se define la clasificación en “Los Tapiales”. (Fuente: Carlos Oliva)

Derrota pero con serie abierta para Juventud Unida en esta primera fase del play off del Torneo Federal C que otorga dos ascensos para la Región Pampeana Norte. Porque más allá de la caída 1 a 0 en la visita a Matienzo de Alberdi, el Azulgrana todavía sigue vivo y buscará hacerse fuerte en “Los Tapiales” para al menos forzar la definición por penales. José María Irusta, de cabeza a los 22’ del primer tiempo, marcó el único grito de la tarde para el conjunto de Ferrari.

Debe mantener la esperanza el simpatizante de Juventud a pesar de que fue superado en parte de la primera mitad ante un equipo de buenas individualidades como Matienzo, que cuenta en sus filas con jugadores experimentados. Porque el equipo de Alberdi, que integran los linqueños Maxi Antonelli, Lucas Cañón, Matías Badano, Renzo Varela, el albirrojo Juan Sandoval, y el arquero Pablo Venero (que debió ingresar en el complemento por la salida por lesión de Andrés Azcurra), entre otros, consiguió la victoria pero con dificultades, especialmente en el complemento.

No obstante, es verdad que en el primer tiempo llevó peligro por los avances del propio Irusta y de Di Mauro, sobre todo cuando por vía aérea buscó al siempre difícil Maximiliano Antonelli, que por momentos fue incontrolable en las alturas y pivoteando. Con esa fórmula, el local pareció exigir más y así se perdió un par claras. Como a los 11 y 12 minutos, cuando Lucas Cañón definió alto luego de que Antonelli la bajara tras un tiro libre; y cuando el propio Maxi estrelló un cabezazo en el travesaño.

Tras esos avisos, en una buena subida de Di Mauro, Matienzo golpeó. Porque en un envío al área, el “9” linqueñista la bajó perfecto, Irusta llegó siguiendo la jugada y de cabeza infló la red para el 1 a 0.

Juventud, más allá de un aviso tempranero con un remate de Caio Álvarez, carecía de profundidad y del dominio del balón, su arma más preciada a lo largo de este certamen; a lo que le sumaba la dificultad de subir el balón para acercarse a Azcurra. Y encima ya no cuenta con Marcelo Quiroga para romper líneas, por lo que todo le costó más al equipo de García. Igualmente no desesperó y buscó contrarrestar el predominio local.

Un párrafo aparte para el árbitro de Arrecifes Darío López, que desde temprano fue evidente que no midió con la misma vara acciones similares, en detrimento de Juventud Unida.

El complemento fue distinto porque Matienzo ya no fue dominador y Juventud buscó el protagonismo, adelantándose más en el campo y tratando de circular para llegar. Aparecieron los volantes para hacerse cargo de la pelota, entonces, luego de sufrir primero en una arremetida local, tuvo varias chances para igualar. Primero a los 9’, con una definición mordida de zurda de Ezequiel Barrios, que increíblemente se lo perdió luego de una buena escalada de Emiliano Ubilla; y al rato tras una linda combinación colectiva que Troncoso no alcanzó a desviar estirándose con esfuerzo. Fue en esa jugada que el “Uno” del local Andrés Azcurra debió salir en camilla y en su reemplazo ingresó el linqueño Pablo Venero.

Pero cuando parecía que el Azulgrana podía traerse algo más para Lincoln, un Álvarez muy desgastado ya había dejado el campo (ingresó Palacios) y al instante llegó la doble amonestación de Jorge Carmisciano para complicar el panorama. Lopez ya había sacado ocho amarillas a los jugadores de Juventud.

No obstante, no se sintió el hombre de menos y la Juve siguió buscando, pero el desgaste por el partido del viernes ante El Linqueño también pesó y los ataques quedaron más forzados. El local no inquietó más a Sánchez y la Juve quiso empatarlo con un remate de Riera que se fue cerca.

El árbitro Darío López, de mal arbitraje, pitó el final y dejó la serie abierta. Ahora, Juventud intentará renovar energías en la semana y pensar en el choque del próximo domingo en “Los Tapiales” con la única idea de marcar al menos un gol e igualar un cruce que todavía no está definido, y que tiene esperando a Viamonte Fútbol Club.

SÍNTESIS

Matienzo 1: Andrés Azcurra; Matías Badano, Lucas Cañón, Moyano y Urquiza, Juan José Sandoval, Gonzalo Salguero, Renzo Varela, Juan Ignacio Di Mauro, Maximiliano Antonelli y José María Irusta. DT Carlos Ferrari.

Juventud Unida 0: Facundo Sanchez; Emiliano Ubilla, Jorge Carmisciano, Fernando Varela y Franco Troncoso; Jonathan Ubilla, Franco Tabárez, Santiago Berenguer y Matías Riera; Claudio Álvarez y Ezequiel Barrios. DT: Luís García.

Suplentes Matienzo: P. Venero, M. Benavídez, S. Aguirre, M. Martínez y L. Jerez.

Suplentes Juventud Unida: C. Martínez, B. Bardón, J. Gómez, M. Vidal y D. Palacios.

Gol: PT 22’ Irusta (M).

Cambios: en Matienzo ST 10’ M. Martínez x Sandoval, 18’ Benavídez por Di Mauro y 23’ Venero x Azcurra; en juventud ST 25’ Palacios x Álvarez, 44’ Bardón x Varela y 45’ Vidal x Tabárez.

Expulsado: ST 27’ J. Carmisciano (J), por doble amarilla.

Árbitro: Darío López. Asistentes: Francisco Colombo y Martín Muñoz (terna de Arrecifes).

Estadio: “Gastón Perkins” (Matienzo de Alberdi)

Atl. Matienzo (V. Ramallo) 1 vs. 0 Def. La Esperanza

MATIENZO LO GANÓ EN RAMALLO CON EL ULTIMO SUSPIRO

El conjunto de Ramallo Pueblo se impuso como local por 1 a 0 ante Defensores de La Esperanza de Campana, el gol llegó a los 48 ST con Facundo Fernández.

Este fue el partido de ida del repechaje.

matienzo y campana

Estadio: Jose “Cholo” Gomez.

Árbitro: Waldemar Roma.

Asistentes: Fernando Rolandelli y Jonathan Escu (liga de Pergamino).

MATIENZO: Diego Pérez, Gabriel Mansilla, Ismael Díaz, Juan Carlos Bogado, Franco Villareal, Javier Yacuzzi, Raul Ferreyra, Gabriel Martínez, Matias Ferreyra, Juan C. Cabrera Facundo Fernández. DT Daniel Selenzo.

Suplentes: Nazareno Castro, Cristian Martinez, David Ferreyra, Emanuel Delfante, Mateo Totaro.

DEFENSORES DE LA ESPERANZA: (C): Raul Doello, Tulio Barrios, Nahuel Bardallo, Mariano Rosada, Sergio Robles, Hugo Andrusyszyn, Ramiro Litardo, Pablo Godoy, Marcelo Dorregaray, Federico Diaz, Mariano Tejera. DT: Miguel Ríos y Cristian Tejera.

Suplentes: Walter Diaz, Alex Curto, Agustin Godoy, Julio Navarro, Javier González.

Goles: ST 47′ Facundo Fernandez (Matienzo)

Cambios: St 11′ A. Godoy x Barrios (D); Emanuel Delfante x G. Martinez (M); 21′ C. Martinez x J.C. Cabrera (M); 31′ J. Gonzalez x Andrusyszyn (D); 43′ Navarro x Tejera (D).

Porteño F.C. (Colon) 0 vs. 1 Gimnasia (Chivilcoy)

EL “CELESTE” COLONENSE CAYÓ INJUSTAMENTE 1 A 0

Los de Cánepa jugaron mejor aunque penaron mucho con la falta de definición. En cambio, los de Sartorelli, pegaron de entrada a través de Coronel y luego se dedicaron a aguantar y fueron dominados claramente a lo largo de casi todo el partido.

Mucha expectativa en el Mundo Fútbol colonense para presenciar los primeros 90′ entre Porteño y Gimnasia de Chivilcoy. Precisamente la visita y a los 4′ pegó de entrada en la Plaza Mitre, ya que tras una jugada “de pizarrón” en un lateral por la derecha, picó en velocidad Rotondi, mandó el centro y por detrás de todos y en total soledad, Coronel fusiló a Muñoz para decretar el tempranero 1 a 0. El golpe, lejos de amilanar a Porteño, lo hizo despertarse y de a poco el elenco de Alberto Cánepa empezó a adueñarse de la pelota, el trámite y las situaciones ante un rival que se replegó mucho y le cedió la iniciativa a los colonenses. La primera chance clara para Porteño ocurrió a los 12′ y de pelota quieta: corner desde la derecha de Sosa y en total soledad cabeceó Magallanes, pero afuera. Enseguida, a los 15′, se repitió la fórmula: corner desde la derecha y nuevamente Magallanes ganando en las alturas, y otra vez el baló que pasó muy cerca.

Porteño era amo y señor del trámite: Alustiza y Chemes, con movilidad y criterio, hacían jugar; en tanto que Lagneaux y Albarracín por los laterales arrimaban peligro. A los 17′ volvió a contar con una chance el local, esta vez a través de Sosa, quien picó y le ganó a la última línea de Gimnasia, eludió al portero Anchava, el remate al arco y la salvada desde el piso del defensor Amelotti. Muy superior seguía siendo el elenco de Cánepa, que manejaba a voluntad la pelota, la hacía circular muy bien y encima contaba con chances, pero penaba a la hora de la última puntada. Como ocurrió nuevamente a los 35′ y esta vez como protagonista estuvo el goleador Sarulyte, quien aprovechó un gran desborde por la derecha de Albarracín y lo perdió en total soledad y frente al arco vacío.

El complemento empezó nuevamente con Porteño lanzado y decidido a encontrar la paridad, que ya merecía y mucho. Alustiza y Chemes continuaron siendo los estandartes de la elaboración, mientras que Barrientos por la derecha también ejercía peligro. A todo esto Gimnasia trataba de aguantar como podía ante una superioridad manifiesta y con el paso de los minutos su único objetivo fue alguna contra a través de la peligrosidad de Rotondi.

A los 21′ aguantó una cesión en el área Sarulyte, giró y sacó un derechazo bajo que el visitante contuvo muy bien. Si bien la pelota la manejaba siempre el “Celeste”, promediando el ST la claridad ya no fue tal y la desesperación empezó a ganarle a la lucidez. Negocio para Gimnasia, que empezó a jugar con eso y casi terminó aumentando el score a los 38′ y 42′ con dos corridas tremendas de Rotondi: la primera de ellas con un derechazo que se fue alto ante el achique de Muñoz, y la segunda, donde arrancó casi desde la mitad de la cancha, dejando a dos rivales en el camino, y cruzando el remate ante el 1 local pero afuera.

Y se fue el partido nomás, dejando un sabor amargo para Porteño, que perdió en cuanto al resultado pero no en el juego, donde claramente fue el dominador y merecedor de mucho más. Gimnasia hizo poco y se llevó mucho, negocio redondo para un equipo que tendrá la chance de sentenciar la historia en su cancha el próximo fin de semana.

Síntesis del partido

Cancha: Plaza Mitre. Árbitro: Martín. Asistentes: Núñez y Bono (Junín). Gol: Coronel (G). Porteño: Muñoz, Rapalín, Lagneaux, Albarracín, Miguel Gómez, Sosa, Magallanes, Chemes, Sarulyte, Alustiza y Barrientos. DT: Alberto Cánepa. Gimnasia: Anchava, Cagnone, Amelotti, Giménez, Cejas, Butapuoco, Vita, Coronel, Galasi, Rotondi y Ledesma. DT: Omar Santorelli. Cambios: Chávez por Sosa en Porteño. Conde por Cejas, Terriello por Vita y Jaime por Rotondi en Gimnasia. Amonestados: Lagneaux y Chávez en Porteño. Cejas, Butapuoco y Terriello en Gimnasia.

Dep. Coreano (Lobos) 0 vs. 1 Racing (Bavio)

INJUSTA DERROTA DE COREANO COMO LOCAL. AHORA SE LA JUGARA EN MAGDALENA

No mereció perder el Deportivo Coreano este partido de ida por la segunda fase del Federal C.

Pero los merecimientos no ganan partidos, y Racing de Bavio se llevó una resonante victoria como visitante por la mínima diferencia con un golazo de Braian Aldas a los 25 minutos del segundo tiempo, maniobrando con poco espacio en el área y sacando un remate que hizo estéril la estirada de Ammaturo.

El trámite del encuentro fue parejo, nunca la visita logró ser claramente superior al equipo de Di Flavio, y si bien hubo chances de uno y otro lado, Coreano tuvo varias muy claras incluyendo el penal que desperdició Silva ya con el marcador abajo.

A los 9 minutos Ammaturo le tapó un mano a mano a Bidondo cuando la visita había comenzado mejor el partido. A los 13 el que salvó fue Castelli, arquero de Racing ante un remate que tenía destino de gol, y a los 34 volvió a responder por un tiro de Cornejo desde afuera.

La tercera chance de gol de Coreano llegó sobre el cierre de la etapa, cuando Córdoba se lo perdió en el medio del área, capturando un rebote y rematando por arriba.

En el complemento, apenas 6 minutos, un remate de Casais pasó muy cerca, y después vendrían un penal para cada lado ignorados ambgos groseramente por Viglietti de muy mal desempeño desde el vamos porque a los 3 minutos no quiso cobrar una clarísima falta del arquero visitante fuera del área a Carranza.

Tras obviar el penal a Carranza se suscitó una situación conflictiva en la mitad de la cancha y el delantero de Coreano se hizo expulsar tontamente.

Mansanta, el talentoso jugador visitante se comió un gol imposible debajo del arco de Coreano, y a los 25 llegaría el desnivel que comentamos.

A los 30 el árbitro cobró otro penal que esta vez vio, cometido a Cristian Díaz, uno de los mejores del local, y Silva tuvo la chance del empate pero lo tiró desviado.

La jugada del penal dejó a Racing también con uno menos, y Coreano siguió dominando y mereciendo largamente la igualdad. El arquero le tapó el gol a Díaz y Ciancia remató la última apenas alto desde muy buena posición.

Perdió Coreano y tiene que ir ahora a Magdalena por la hazaña, que no es imposible de acuerdo a lo visto hoy, un rival ordenado y con jugadores de buen pie, pero que duda en defensa y no fue absolutamente superior al equipo de la Liga Lobense.

SINTESIS

DEPORTIVO COREANO 0 vs. RACING DE BAVIO 1

Juez: Carlos Viglietti – Líneas: Mariano Marcelo y Juan Costa (todos de Mercedes).

Deportivo Coreano

1-Sandro Ammaturo

2-Federico Ciancia

3-Mario Gómez

4-Fernando Cornejo

5-Mauro Muñoz

6-Braian Córdoba

7-Dante Carranza

8-Daniel Casais

9-Carlos Silva

10-Juan Martín

11-Cristian Díaz

Cambios: Marcos Grimoldi por Gómez y Diego Nistal por Muñoz.

Suplentes: Cristian Aguilar, Cristian García y Nahuel Aguilar.

DT: Leonardo Di Flavio.

Racing de Bavio

1-Santiago Castelli

2-Juan Romero

3-Mario Rubio Gumzán

4-Lauraro Castillo

5-Rodrigo Casas

6-Juan Arteta Olano

7-Augusto Bidondo

8-Guillermo Cabezas

9-Federico González

10-Leonel Mansanta

11-Braian Aldas

Cambios: Javier Salgado por Rubio Guzmán; Cristian Palacios por Romero y Rodrigo Bergaglio por Castillo.

Suplentes: Fabricio Rastelli y Federico Blanco.

DT: Matías Giugno.

Gol: ST, 25´ Braian Aldas (RB).

Incidencia: a los 30´del Segundo tiempo Carlos Silva desvió un penal.

Amonestados: Ciancia, Carranza, Martín y Grimoldi en Coreano; Romero, Rubio Guzmán y Salgado en Racing.

Expulsados: Dante Carranza en Coreano y Javier Salgado en Racing.

Trocha (Mercedes) 2 vs. 2 SATSAID

TROCHA PUDO GANAR Y TERMINÓ EMPATANDO

Se imponía 2-0 sobre SATSAID en un partido donde pudo ampliar la diferencia. El descuento sobre la hora del primer tiempo y un gol en el final del juego apagaron las chances del equipo mercedino.

El Federal C sigue para Trocha y este domingo en cancha de la Liga tuvo la visita de SATSAID, en un juego válido por la Primera Fase de la Región Pampeana Norte de donde el que resulte clasificado enfrentará a Sport de Salto. La ida arrancó a favor de Trocha, un equipo compacto que presionó desde el primer minuto y ya a los 2’ estaba 1-0 con la definición de Axel Reyne.

El segundo no demoró en llegar, una interesante jugada preparada engañó al rival que no advirtió la posición de Juan Rizzo que desde la media luna sacó un remate para el 2-0. Hasta ese entonces e jugaban 19 minutos donde todo fue de Trocha, que tuvo tiempo después la chance de ampliar la diferencia ante un conjunto que se notaba superado.

Recién sobre el final del primer tiempo SATSAID se animó a generar algo en campo rival, el tiempo se agotaba y apareció el descuento de Rodrigo Mannara que le dio una luz de esperanza a su equipo. Sin ser el mismo, el conjunto de la “Carbonilla” ya no generó lo del primer tiempo y ello favoreció a los de la televisión que empezaron a ganar en confianza y fútbol, quedando al borde del empate.

Con el trascurrir de los minutos el gol no llegada, a Trocha le costó meter alguna contra, mientras tanto los de Blanco no se conformaron para encontrar el empate en una pelota parada. Matías Orieta buscó directamente el arco para establecer el 2-2 ya en tiempo casi cumplido. Fue un empate festejado por SATSAID y lamentado por Trocha.

Trocha 2: Nicolás Ronsoni, Gerardo Landa, Fabricio Paganini, Hernán Bruno, Lucas Falcone, Facundo Módolo, Axel Reyne, Marcelo González, Marcos Benavidez, Hugo Paniagua y Juan Rizzo. DT: Matías Módolo. Suplentes: Nicolás Avendaño y Sergio Joel.

SATSAID 2: Nahuel Flores, Luis Portillo, Heber Oviedo, Tobías Ojeda, Gabriel Almirón, Cristian Tavio, Axel Esquivel, Federico Maidana, Rodrigo Mannara, Paolo Frangipane y Matías Olivera. DT: Maximiliano Blanco. Suplentes: Cistian Kipes y Mauro Pintos.

Goles en el PT: A los 2’ Axel Reyne y a los 19’ Juan Rizzo para Trocha. A los 44’ Rodrigo Mannara para SATSAID.

Gol en el ST: A los 45’ Matías Orieta para SATSAID.

Cambios: Luis Arias por Hernán Bruno, Joel Frutos por Hugo Paniagua y Brian Ferreyra por Axel Reyne en Trocha. Juan Segura por Federico Maidana, Juan García por Paolo Frangiapane y Matías Arieta por Axel Esquivel en SATSAID.

Arbitro: Federico Deluca (Liga de Chivilcoy).

