Federico D’Elía criticó a Raúl Rizzo por sus dichos en el programa de Mirtha Legrand

Raúl Rizzo volvió a protagonizar un polémico cruce en televisión. En esta ocasión, el actor se enfrentó duramente a Nicolás Wiñazki en “Almorzando con Mirtha Legrand”. Tras ver el intenso contrapunto, Federico D’Elía cruzó a su colega en la red.

Todo comenzó cuando el periodista contó una anécdota en la que aseguraba que Néstor Kirchner había llamado una vez a Sergio Massa mientras estaba en el programa de Mirtha, para que se levantase y se fuera. Anécdota que confirmó el mismo Massa en un mensaje enviado a Fabián Doman. A pesar de tener la confirmación, Rizzó discutió con Wiñazki y lo ninguneó.

Además, el actor aseguró que Pol-ka no volvió a darle trabajo debido a su ideología política. “Yo soy kirchnerista. Yo trabajé muchísimo con Pol-ka, hice éxitos como ‘Padre Coraje’ y ‘Amas de casa desesperadas’, y de pronto nunca más me convocaron“, denunció.

Tras escuchar a su intenso colega, el actor Federico D’Elía lo cruzó en la red.

“Raúl: poner a Pol-Ka en ese lugar es tan injusto, nos consta a todos que ahí trabajan muchísimos actores que son K. Y muchísimos jamás trabajaron ahí… ¿que deberían decir ellos entonces?”, expresó D’Elía.

Luego agregó: “Raúl, pedís pruebas a Wiñaski y vos ‘con total ligereza’ acusas a Pol-Ka de ponerte en lista negra, ¿y tus pruebas?”.

Este lunes, el intérprete volvió a referirse a la polémica con Rizzo y criticó que otros actores no hablaran sobre el tema. Además, opinó que su colega tendría que pedir disculpas por sus declaraciones contra Pol-Ka.

“No leí (tal vez lo hicieron) a ningún actor ni a la Asociación Argentina de Actores, hablar sobre lo dicho por R. Rizzo. Me cuesta creer lo que dice, me resulta infantil y direccionado (dados los muchísimos ejemplos que demuestran lo contrario), pero de ser verdad es muy grave y de no serlo también (y debería pedir disculpas). Pongo como ejemplo a mi padre que nunca trabajo en Pol-Ka (como muchísimos otros actores)…que debería decir el? La situación está difícil para todos pero no por eso disparemos para cualquier lado…apuntemos bien, por nuestro bien!”, publicó Federico D’Elía en su cuenta de Instagram.

