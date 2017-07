Federico Levrino aclaró la interna entre Antonio Gasalla y Fátima Florez

El productor de Susana Giménez, Federico Levrino, habló del futuro de Fátima y Gasalla en el clásico de los domingos de telefe.

En diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli en radio La Once Diez, Levrino aseguró que la participación de Fátima “seguirá como todos los domingos, está en el programa para todos los segmentos, no es que está para alguno en especial” y agregó que “hay días que no va a estar con la empleada pública, ni en el living, por ahí estaría en un musical”.

En cuanto a los rumores de que Antonio Gasalla habría querido bajar a Florez del sketch de la empleada pública, y que luego habría renunciado al programa, aclaró que “Antonio no está molesto con nada, esto se los digo de verdad”. “Este verano Antonio fue a Carlos Paz a verla a ella al teatro”, recordó. Y expuso que “después se armó una bola de esto, hay que tener mucho cuidado con los rumores, hay gente que hasta se queda sin laburo por estas cosas”, enfatizó.

