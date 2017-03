Felipe Barrios: “esto es un problema de privados, pero afecta a toda la sociedad baraderense”.

El Secretario General de los Sindicatos Unidos, el Sr. Felipe Barrios del gremio de los curtidores, habló con BTI sobre la situación laboral en Baradero y la necesidad de trabajar unidos encontrando elementos para la defensa del trabajo.

Barrios, llamó a dejar de preocuparse para pasar a ocuparse y que todos quienes ocupan un cargo político, sin importar el partido al que representan se unan para evitar que nuestra ciudad sufra una crisis de falta de trabajo similar a la de los 90 con el cierre de Hisisa.

“En principio la mesa llama e invita inclusive a todo el cuerpo legislativo y ejecutivo de nuestra ciudad para en conjunto encontrar o mejor dicho empezar a poner la defensa para una salida a esto que se está viniendo y estamos padeciendo en Baradero. Y en lo que compete y respecta a nosotros acá en Baradero como mesa sindical vamos a apoyar todas las luchas y vamos acompañar tal vez los gremios en su conjunto el lunes a la gente de Atanor y el martes a la gente de Ingredion.

Acá nadie se tiene que poner el mote o un cartel de que va a salvar a Baradero, a Baradero lo tenemos que salvar entre todos y sin tinte político partidario”.

¿Como diría el General Perón a esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie?

“La mesa Sindical en este momento cree que la solución que podemos buscar o que podemos acompañar es en el conjunto de la sociedad de Baradero, con sus autoridades, con todas las fuerzas vivas, nuestro lema siempre fue solo los trabajadores vamos a salvar a los trabajadores, pero para eso necesitamos de todos. Han tocado dos naves insignias como es Atanor e Ingredion, si llegan a padecer los dimes y diretes que van y vienen, porque en el caso de Ingredion está en una posición donde el ministerio de trabajo tomó pero no aceptó el preventivo de crisis, a la documentación que tiene que presentar Ingredion supuestamente por lo que yo tengo de información les falta, no llega con eso para decir acá tengo esto y me da lugar para pedir el preventivo.

En la política pública y la política social tenemos que estar de la mano en estos momentos acá en Baradero, porque cuando el Concejal llega a ser Concejal deja de ser del partido tal y pasa a ser Concejal mío, representante del ciudadano de Baradero y por lo tanto debe trabajar por quien representa.

Debemos dejar de lados las mezquindades, el egoísmo, ponernos los pantalones largos como corresponde y los hombres debemos conversar y hablar, hay diferencias y toda la vida las hubo sino no somos seres humanos, pero debemos sentarnos hablar para el bien común- si es verdad que realmente nos interesa el bien común”-.

¿Es muy valioso el llamamiento a todos por parte de los sindicatos, porque uno tiene la sensación que parte de la sociedad esta partida, incluso es inconsciente de lo que nos pasa?

“Yo represento a unos trabajadores de Baradero y en el conjunto estoy representado a todos los gremios juntamente con mis compañeros dirigentes que nos acompañamos y estamos viendo la problemática, nosotros no estamos viendo acá quien puede sacar tajada, acá hay una preocupación en la cual tenemos que ocuparnos, no preocuparnos. Entendemos que vamos a plasmar una asamblea y empezar a debatir de cuáles serán los mejores caminos y la mesa va a proponer lo que a nuestro alcance”.

¿Hay alguna propuesta concreta?

“Estamos viendo la posibilidad de poder tener una reunión con las autoridades nacionales, más allá que sabemos que tanto la Intendenta nuestra, como el Intendente de Chacabuco están en el tema de Ingredion, estuvieron en el tema de Atanor, pero no solamente se debe terminar ahí, sino que debemos empujar más, porque si bien esto es un problema de privados, pero afecta a toda la sociedad”.