Felipe Barrios “lo que ha hecho Atanor es vergonzoso, es inadmisible”.

Sin saber que la ciudad iba a despertarse con la noticia que una de sus industrias más antiguas cerraba sus puertas, la Mesa Sindical que agrupa a todos los gremios baraderenses, había organizado una marcha desde la municipio hasta la Delegación del Ministerio de Trabajo por los rumores de despidos en Brasil Food, los cinco despidos en Donto y el riesgo de la perdida de mas fuentes de trabajo.

Ante la noticia del cierre de Atanor, la marcha tomó más fuerza y unas 300 personas permanecieron en la puerta de la Secretaría de Trabajo ubicada en calle Saavedra al 1600.

El Secretario de la Mesa Sindical, Felipe Barrios del Gremio de la Carne, habló con BTI y dijo lo siguiente;

¿Qué es lo que se está esperando en la Secretaria de Trabajo?

“En este momento se está a la espera de la resolución en principio de la conciliación obligatoria que saque nación, estuvimos acá con los responsables del ministerio de trabajo la Dra. Martinez y la Dra. De Ambrosio que están esperando resolución de nación para que la empresa se siente a dialogar con el gremio”.

¿Usted cree que la empresa va a acatar la medida?

“Yo te tengo que responder que no, porque lo que ha hecho la empresa es vergonzoso, es inasmisible”.

¿Alguna vez vio que una empresa se maneje de esta forma tan despreciable?

“Jamás, acá lo que yo hablaba con los compañeros químicos y con la delegada regional de que esto es una negativa de trabajo, porque yo llego a mi trabajo y el portero me da un papelito y me dice no se puede entrar, me está negando el trabajo. Lo que tienen que hacer es mandarme una carta documento o un telegrama diciéndome porque es la negativa de trabajo. Esto es inamisible, no hay análisis de valor para esto, se ha perdido toda ética, se ha perdido los valores, no hay respeto por el trabajador, ni siquiera a las autoridades porque esta es un falta total de respeto y más que estamos hablando de una multinacional, no estamos hablando de un bolichito de 4 o 5 trabajadores, es vergonzoso eso.

Yo he vivido muchas cosas de este tipo, pero ninguna de esta forma, yo creo que el gobierno no debería permitir una cosa de estas, después vamos a discutir las diferencias que tengamos, yo no la puedo hacer responsable a la señora Intendenta, porque es una cosa privada, es una multinacional, si bien nos interesa y es de acá de Baradero el tema, pero yo más allá de decir bueno señora utilice su influencia y los conocimientos que están a su alcance para ver en qué medida se puede colaborar, más de eso yo no puedo solicitarle como mesa sindical, al ministerio de trabajo le tengo que solicitar que aplique una conciliación para ver si sientan hablar los empresarios con los trabajadores, pero si la empresa ha tomado esta actitud y sí te tengo que confesar que no soy optimista que la empresa va a venir acercarse”.

¿Cuando se propuso hacer la marcha no pensaron que se iba a sumar el cierre de una fabrica?

“Es hora, al menos en lo local de que empecemos a pegar el grito, porque nosotros nos habíamos sentado la semana pasada con la mesa sindical justamente a evaluar y analizar- cada gremio venía a exponer en la mesa- las distintas anomalías que se estaban ocurriendo en cada lugar y analizamos y dijimos bueno vamos a hacer una marcha para el día miércoles 22 y salimos a quejarnos, a decir basta con esto, basta con lo otro y es para que nos escuchen.

Le digo sinceramente yo pensé que esto era una jugada por la movida que íbamos hacer, pero al final- cuando ocurrió- supimos que fue mucho más grave. Son las reglas de juego y entiendo ese tipo de jugada- no lo acepto- pero uno entiende por estar dentro de las reglas de juego.”