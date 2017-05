Felipe Pigna enfureció por el error del gobierno en el acto del 25 de mayo

“Una cosa, el 25 de mayo que inició el camino a la independencia fue en 1810. El 9 de julio de 1816 se proclama la independencia”. Las palabras son del historiador Felipe Pigna, quien manifestaba su horror en Twitter por el error del gobierno durante el acto del 25 de mayo.

La información en esta página no podrá ser usada para envíos de email no solicitados y no podrán ser vendidos a un terceros.

Pigna hacía referencia al error del gobierno en el acto del 25 de mayo que incluyó el vuelo 20 aviones de la Fuerza Aérea. El escenario, montado por el ministerio de Defensa, sobre la avenida Libertador a espaldas de los bosques de Palermo lucía una enorme bandera argentina donde en su franja blanca se veían los años 1816-2017.

Una cosita, el 25 de mayo que inició el camino a la independencia fue en 1810. El 9 de julio de 1816 se proclama la INDEPENDENCIA.

El ministro de Defensa, Julio Martínez, calificó como una “metida de pata” por parte de los organizadores del desfile militar. El funcionario aseguró que se advirtió el error al inicio del evento y que fue subsanado tapando el 6 con un 0, pero que el remiendo “se cayó” al final del desfile y dejó al descubierto el error.

“Ese es un cartel, un banner que había por ahí que alguien metió la pata”, inició la defensa el ministro, aunque luego reconoció como un “error histórico grave” confundir el año de la Declaración de la Independencia, 1816, con el de la Revolución de Mayo, 1810.

La aclaración de Martínez sirvió para calmar en Twitter a quienes aseguraban que las fotos del acto que circulaban con el año 1816 de la Declaración de la Independencia eran fotos trucadas.

“Ahora espero las disculpas de los que me insultaron por recordar las fechas patrias”, volvió a escribir Pigna en Twitter.

La Política On Line