Felipón: “Si la empresa no acata la conciliación vamos a un paro en toda la zona de influencia del sindicato”

El delegado del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate a nivel local y empleado de Atanor, Carlos Felipón habló con BTI sobre las negociaciones en el ministerio de trabajo de Baradero y las posibles medidas de fuerza que pueden llegar a tomar si la empresa no acata la conciliación obligatoria;

“Nosotros hemos notificado al ministerio, hoy temprano alrededor de las siete de la mañana, el ministerio envió dos inspectores donde hicieron la constatación de que la empresa estaba cerrada y no dejaron ingresar a los trabajadores y ahora nos encontramos todos los trabajadores más todos los delegado de toda la zona nuestra de todas las plantas frente al ministerio de trabajo esperando la resolución de esa acta. Esa acta fue enviada al Ministerio de la Provincia en La Plata donde supuestamente van a dictar la conciliación obligatoria, hay que ver si la empresa acata la conciliación obligatoria”.

¿Qué pasa si Atanor no acata la medida?

“Nosotros en estos momentos estamos saliendo para Zárate hay una reunión de comisión directiva y a las 17 horas convocamos a todos los trabajadores de todas las plantas a una asamblea general, donde si el ministerio dicta la conciliación y la empresa no la acata, estamos en condiciones de salir a una medida de fuerza con un paro por tiempo indeterminado en toda la zona de actuación que tenemos”.

¿Ustedes venían tomando medidas porque notaban que esto podía ocurrir?

“Nosotros veníamos viendo algunos movimientos raros dentro de la planta, la producción que salía la sacaban rápido, el ingreso de materias primas que cada vez fue menos, a todo esto nosotros pedimos automáticamente cuando empezamos a ver esos movimientos reuniones con algún referente de la empresa y nunca se nos dio, es más hace dos semanas se envió una carta documento al directorio pidiéndole con suma urgencia una reunión porque veíamos que la planta estaba en total estado de abandono, sin director, si un jefe de mantenimiento, sin un jefe de producción, digamos que la producción que salía a diario era por lo que hacían los trabajadores. Se envió esa carta el día martes al no tener respuesta el día jueves se envía otra y al día de hoy ninguna de las dos fueron contestadas. Más allá de eso nosotros alertamos al ministerio en La Plata de la situación que estábamos teniendo, en el día de ayer da la casualidad que tuvimos una audiencia por otro conflicto y donde se le dijo lo que casi seguro va a pasar, cuando estamos volviendo de La Plata los compañeros trabajadores que estaban dentro de la planta nos avisan de que habían dado la orden de parar la planta, entonces dijimos si la paran totalmente seguramente que no nos van a dejar ingresar y fue así, a las 4 de la mañana no dejaron ingresar al turno que entraba”.

¿Alguna vez imaginaron semejante desprecio por parte de la empresa en la manera que se está manejando?

“Y más la forma del comunicado eso es realmente una vergüenza. La empresa debería tener un poquito más de contemplación, saben que son trabajadores que han puesto el hombro durante muchos años adentro de la empresa, han aguantado muchas cosas y hoy que lo terminen de despedir así, es más estamos despedidos de palabras porque ni siquiera a este momento hay una carta documento informando el despido.”