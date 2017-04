Festival: “Acá no hay funcionarios enganchados con un tipo que vino a robar plata”

El secretario de Gobierno interrumpió la sesión del Honorable Concejo Deliberante para explicar lo requerido por la oposición. Dijo que lograron transparentar los pagos a los artistas porque los depósitos se hicieron por medio de CBU.

La primera sesión ordinaria de este 2017 se concretó el martes 4 a la noche y tuvo una situación inesperada: el secretario de Gobierno, Marín Genoud, interrumpió a los concejales y pidió dar explicaciones sobre la contratación de los artistas del Festival Mayor. Todo surgió el pedido del bloque opositor del Frente para la Victoria quienes indicaron que había diferencias de precios entre lo que cobraron los artistas y el pago final que depositó el municipio. El caso emblemático fueron los Manseros Santiagueños porque solicitaron que el Ejecutivo explique una diferencia de 200 mil pesos. Sin denunciar ni apuntar contra nadie lo que subyace es: ¿Quién se quedó con la diferencia de dinero?

La incorporación de Genoud al Cuerpo Legislativo no fue expeditiva ya que hubo un fuerte cruce entre la oposición y el presidente legislativo en definir si el secretario podía estar presente y si era necesario solicitar un cuarto intermedio. Superada esa instancia, el propio Genoud se explayó en sus declaraciones y todo termino en una pseuo interpelación ya que el funcionario luego de sus argumentos respondió preguntas de los concejales.

Lo que claramente explicó el secretario de Gobierno es que los artistas expresan cuánto cobran ellos, cuánto ingresará “a sus bolsillos”. Pero a dicha cifra luego hay que agregarle otros conceptos, como por ejemplo el IVA. Y al costo total también se le suman, traslados, alojamiento y comida. Y en el caso puntual de Los Manseros Santiagueños, ellos ni siquiera traen consigo un grupo de personas, como técnicos o sonidistas, lo que genera otro gasto. “Son ellos cuatro con la guitarra y nadie más”, dijo al respecto.

Genoud pidió “disculpas por la interrupción” y argumentó que su participación es porque “se pone en duda la transparencia de la gestión”. También contó que por primera vez los depósitos a los artistas se realizaron por CBU y no como era habitual que les llevaban altas sumas de dinero en efectivo, en bolsas, al anfiteatro “poniendo en riesgo al personal municipal”. Porque los artistas cobra el 50% cuando firman el contrato y el resto se les pagaba en efectivo en el mismo anfiteatro antes de subir a cantar.

En el caso de Los Manseros, explicó: “Ellos no tienen un representante fijo y lo que ellos dicen cobrar, luego lleva el pago de impuestos, traslados y comisiones. Y además ellos no tienen operadores y personal que le acomode el escenario (que lo tiene que pagar el que los contrata); y está la comisión de quien lo vende. Los Manseros pidieron 420 mil y terminamos pagando 615 mil pesos. Pedí la palabra porque sino parece que alguno se quedó con 200 mil pesos. Ustedes (al carrossimo) saben cómo se llegan a estos números porque muchas veces organizaron el festival. No nos merecemos que queden flotando dudas porque logramos emprolijar el Festival”.

¿Saldo negativo o positivo?

Genoud luego dio una serie de números en un momento se contradijo porque primero indicó que el Festival Mayor hasta el momento tiene un saldo negativo y después dijo que les sobró plata. Las cifras fueron en este orden, los gastos del Festival 2017 ascendieron a $8.629.819 y hasta el momento ingresaron, aproximadamente, $2.500.000. por lo tanto, hay un saldo negativo de seis millones de pesos. El secretario aclaró que aún resta ingresar más dinero, sobre todo de organismo del estado. Luego contó que el 26 de diciembre de 2016 el Gobierno depositó en la cuenta de la municipalidad un fondo no reintegrable de $10 millones para ser utilizados en el Festival Mayor. “Recibimos diez millones para el festival y no usamos un centavo de recursos afectados, gastamos ocho millones, ingresaron dos millones, todavía tenemos un saldo positivo”, dijo Genoud.

El funcionario también recordó que en la época de Aldo Carossi gastaron en el Festival Mayor fondos afectados para obras.

Más allá de las palabras de Genoud, luego el Ejecutivo tendrá que responder todo por escrito.

Algunos ahorros

El secretario de Gobierno detalló las contrataciones de Ceibo y Facundo Toro. “A Ceibo si uno le pone además de lo que el artista se lleva, los gastos traslados e impuesto, al municipio le salía 165.700 pesos. En cambio, el Municipio los pagó por todo concepto y final, 38 mil pesos; una diferencia de 127.700 pesos. Con Facundo Toro le hubiese salido al municipio 269 mil pesos y lo pagamos 209.500; o sea, $61 mil menos”.

Frase

“No nos gusta que digan que nos quedamos con dinero del Festival”. Martín Genoud, secretario de Gobierno.

Publicado por La Autentica Opinión (Viernes 7 de abril de 2017)