Festival Mayor: La música fue de los artistas, el alma y la fiesta fue de la gente

Los Campedrinos obtuvieron la Consagración y el premio Revelación fue para Carolina Peleretti. Fiesta total con Los Palmeras quienes con su cumbia se adueñaron del evento. Sublime actuación de Patricia Sosa, Baglietto y Vitale. La Sole festejó sus 20 años de trayectoria y Abel Pintos agotó todas las entradas. El Chaqueño Palavecino repasó sus éxitos.

El 43° Festival de Música Popular Baradero 2017 se vivió en todo su esplendor con las cuatro noches colmadas de un público que vino a disfrutar de una fiesta popular que ni la lluvia pudo aguar.

La apertura estuvo a cargo del Ballet Municipal quienes por medio de variadas coreografías unieron la danza folklórica con el tango. Fuegos artificiales y a empezar a disfrutar de lleno la propuesta del primer día.

Las expectativas de la primera noche estaban centradas en el espectáculo del artista principal Oscar “El Chaqueño” Palavecino, pero mientras la gente esperaba por su actuación los artistas que lo antecedieron supieron cumplir con creces y así se ganaron todos los aplausos del público.

Los históricos Manseros Santiagueños fueron la antesala al cierre de la noche del jueves donde también se destacó el violinista Leandro “Lele” Lovato quien contagió su alegría y energía.

El canto surero de Adrián Maggi, con sus reflexiones y mensajes contundentes, fue escuchado con mucha atención y respeto.

El trío Patricia Vel, Noemí Marcela y Roxana Morán puso voz de mujer al momento tanguero de la noche titulado “Grandes Mujeres del Tango”.

También dijeron presentes esa misma noche Los del Alma, Mariela Desía y Jacinta Condorí.

El Chaqueño Palavecino subió a escena a las tres de la mañana (así lo hicieron cada uno de los artistas que cerró cada noche) y desplegó su repertorio de éxitos entre chacareras y zambas.

Al ritmo de la cumbia y de la lluvia

La segunda noche fue especial porque la cumbia santafesina de Los Palmeras provocó que todo el público se levantara para bailar. Si bien el festival es de música popular tiene innato el concepto folklore-tango que fue quebrado al compás de “Perra” y “El bombón asesino”. Un cierre que si bien no fue baja lo lluvia, sí tuvo demasiado barro. Pero a muchos, eso no le importó. Había que bailar a toda costa. Mirando hacia el cielo nublado, entre rayos y truenos, con un viento que cada vez soplaba más fuerte la lluvia obligó a llevar paraguas y pilotos. Y muchos se quedaron, se lo bancaron a pesar de las molestias e inconvenientes que trae el agua. La tormenta no fue tan fuerte como para suspender el evento. Y así fue que bajo la lluvia “Agitano Pañuelos” fue uno de los momentos destacados donde Patricia Sosa, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale reversionaron algunos temas del cancionero popular.

La trayectoria de 50 años de Los Carabajal confluyeron en un mismo escenario donde actuaron Facundo Toro, la propuesta litoraleña de Francisco Cuesta para que todos silben como los pájaros, y la imponente orquesta La Juan D’ Arienzo

Soledad acompañada

La Sole de Arequito en su festejo por los 20 años de trayectoria no quedó ausente de Baradero luego de una ausencia de cinco años. Con una presentación que quedó frustrada durante la gestión anterior, Soledad Pastorutti junto a su hermana Natalia repasaron sus canciones emblemáticas.

En la previa estuvo el dúo La Yunta quienes ofician como de locales por las amistades que supieron cosechar en Baradero y hasta dedicaron canciones a personas de nuestra comunidad.

El joven Ivo Rodríguez sobresalió con su violín y literalmente quedó fundido con el público porque se bajó del escenario, se mezcló como uno más y continuó su presentación desde la platea. La ovación no tardó en llegar.

El tango llegó “a la carta” con Abel Córdoba, el último cantor de Pugliese, y con Néstor Roldán de Los Reyes del Compas y último cantor de Ernesto Franco.

Ligia Piro, Canto del Alma, Los del Portezuelo y Los Pampas matizaron la noche con distintas propuestas, todas aceptadas.

Ni un alfiler

Una característica de las tres primeras noches fueron las reposeras en la popular. Ante la gran cantidad de público para la noche de Abel Pintos desde el Municipio anunciaron que por favor concurran sin reposera para no generar incomodidades. Es más, el mismo domingo modificaron el sector popular, ganaron “terreno” sobre los laterales de la platea y pusieron a la venta más entradas populares de $300. Se agotaron en cuestión de horas. “No hay más entradas” fue una reiterada frase en la boletería ante la insistencia de los rezagados que esperaron a último momento para decidirse.

Abel Pintos desplegó “11” su último material de estudio entrelazado con temas de su amplio repertorio. Impecable, fue una fiesta de cierre que incluyó carteles, espuma, globos y el delirio de sus fanáticas.

Carolini Peleretti, la actriz que decidió abocarse al folklore logró imponer su paz y tranquila impronta. Para algunos, una faceta desconocida. Lo que ocurre es que ella decidió no grabar discos y solo se presenta en vivo. Una faceta que la hizo merecedora de uno de los premios del festival (ver Premiados).

En la cuarta y última noche el anfiteatro contó con la presentación de Los Campedrinos, Antonella Fernández, Viviana Vigil y Ceibo.

En todas las noches hubo un momento emotivo: El recuerdo a Horacio Guarany y su última presentación en Baradero.

Los artistas locales

Párrafo aparte para los músicos baraderenses, quienes tuvieron su propio camarín y fueron tratados de igual a igual, formaron parte de la extensa grilla y también supieron conseguir sus propios laureles entre los aplausos de la gente. Pasaron por el Festival Mayor: Marcos Fuccia (realizó un homenaje a Hernán Figueroa Reyes), Rubén Gumy, José Mena, los Hermanos Moyano, Milagros Coria, Jonathan Reynoso, Daiana Paniagua, Mizarez, Josué Gauna y Malgarejo, Facundo Misenti.

Premiados

Revelación Pre Baradero: Antonella Acosta, solista vocal de folklore, oriundo de Chaco.

Revelación de la Peña Oficial: Los Mitá de Misiones.

Revelación del Público: Los Cayetanos.

Consagración: Los Campedrinos (anunciaron que brindarán un recital gratuito, fecha a confirmar)

Revelación Festival Mayor: Carolina Peleretti.

Humoristas

Alejandro Gardinetti, Gato Peters, Beto Moya y Dúo Deno.

Locutores

Marcelo Iribarren y los locales Claudio Santella, Javier Basualdo (también a cargo de las salidas al aire en vivo por la TV Pública) y Walter Biscay Ruiz.

Apostillas

Culipatín: El baile y la fiesta que nació desde Los Palmeras incluyó a un grupo de jóvenes que entre el barro hicieron culipatín. La diversión fue a pleno; de por sí ya estaban embarrados y un poco más no estuvo mal.

De prensa y de cholulos: Como ocurre siempre, hubo más de 100 personas acreditadas entre periodistas y fotógrafos. Siendo un alto porcentaje personas de nuestra ciudad que solo fueron a buscar un saludito personal de su artista favorito y una foto para el recuerdo. Después, poco y nada preguntaron en las conferencias de prensa. Es un mal que se repite todos los años y los organizadores aún no saben cómo resolverlo, ni en la gestión anterior ni ahora.

Calor y sonido: La carpa para la prensa funcionó bien, catering de por medio, la mayoría de los artistas ofrecieron conferencias. Aunque tendrán que resolver dos cuestiones: El calor que por momentos fue insoportable (incluso para los artistas) y, la principal, el sonido. Ya que las declaraciones de la mayoría de los músicos se echó a perder por la cercanía de la carpa con el escenario. Es más, hasta algunos periodistas desistieron de grabarlas. Es una pena que no se haya utilizado la sala de prensa que tiene la acústica necesaria… y además aire acondicionado.

Difusión: Las salidas por la TV Pública al entremezclarse con otros eventos sirvieron para que el nombre de Baradero sea escuchado por miles de televidentes. Y para quienes no pudieron ir, una buena opción fue verlo en vivo por internet.

Campamento: Todo bien con permitir la heladerita y las reposeras pero hubo uno que hasta llevó una carpa iglú y la armó en medio de la popular.

A los creadores: La memoria siempre tiene que estar vigente y desde el escenario se encargaron de recordar a quienes fueron los creadores del Festival Mayor. Entre ellos Juan Szjnowicz y José Vicente Panzero quienes recibieron el aplauso del público.

Familias y amigos: Del viernes al sábado, el campo estuvo repleto de familias y grupos de amigos que llevaron la reposera y colmaron la popular. El domingo también se agotaron las localidades y eso que se amplió la popular y además no hubo reposeras.

Reventa: Algunos empleados municipales que recibieron las entradas gratis para los cuatro días salieron a revenderlas en la zona de la costa y también por la red social Facebook. Y el domingo, algunas personas merodearon la boletería para ofrecer entradas generales desde $500 en adelante, cuando en realidad valían $300.

Estacionala donde quieras: Inspección General estuvo desborda a tal punto que la vereda de calle Acevedo, frente a la escuela Marcos Sastre, se utilizó para estacionar las motos.

El escenario: La estructura provisoria permitió brindar un espectáculo brillante donde no solo influye el carisma de cada artista sino también el show de luces e imágenes en la pantalla led. Es más, durante la lluvia las presentaciones no tuvieron mayores inconvenientes y la fiesta siguió sin necesidad de suspender.

Publicado por La Autentica Opinión – Edición Impresa del 24-02-17