Filman un cortometraje sobre violencia de genero

El actor Ezequiel Macchia junto a un grupo de colaboradores, todos vecinos de Baradero, están filmando una cortometraje sobre Violencia de Género, el cual luego será utilizado para concientizar sobre esta problemática que cada vez tiene más víctimas.

Luego de filmar varias escenas en la guardia del Hospital Municipal, entrevistamos a Ezequiel quien se refirió a la película;

¿Que están filmando?

“Estamos haciendo un cortometraje sobre violencia de género, es una historia basada en hechos reales y se le da una vuelta de tinte cinematográfico.

Acá se muestra un poco de una manera bastante cruda lo que es la realidad, acá los números lamentablemente mandan y las estadísticas crecen sobre femicidios, denuncias y la mar en coche, es una triste realidad, se está laburando, pero lamentablemente no alcanza”.

¿Están haciendo esto como un aporte ante esta problemática social?

“La violencia de género, es algo que se vive a diario, es algo que lamentablemente nos va perjudicando a todos porque hay familias en el medio y muchos que se ven involucrados directa o indirectamente.

Acá se esta laburando, pero me parece que no esta muy bien encarado – esto es impresión mía -, acá no se enfoca a quien está generando la violencia siempre va a la mujer, la mujer es la que siempre esta desprotegida de alguna u otra manera, cuesta horrores llegar a hacer una denuncia cuando llegas-porque por ahí no llegas-. Acá tenemos la comisaría de la mujer que la conozco y el trato que tiene las chicas es algo maravilloso, para sacarse el sombrero, desde el equipo de trabajo que tienen, todo, pero bueno hay una realidad, vos le pones la mejor, pero cuando salís a la calle, la realidad te lleva por delante. ¿Cual es la realidad? es que vos ahí adentro de la comisaría te sentís protegido, fantástico, las chicas hacen el trabajo que tienen que hacer y después”.

¿Hablas sobre lo difícil que es para quien sufre este tipo de violencia y la denuncia?

“Hay veces que esa realidad se torna más dura, porque vos lo denunciaste y se torna más agresivo porque lo descubriste, porque te animaron, porque muchas veces no te animas solo a ir y después quedas desprotegido. Creo que ahí está fallando el sistema, están fallando las leyes, no puede ser que una chica se tenga que ir de su ciudad, de su pueblo porque el tipo la sigue mañana, tarde y noche, la hostiga por teléfono, la hostiga por las redes sociales, es muy loco, es un desgaste psicológico, una comida de cabeza tremenda”.

¿Quiénes te acompañan para poder realizar este trabajo?

“Acá hay mucha gente que labura en silencio, uno por sobre todo le agradece a la familia que a veces se pasan momentos de mucha incertidumbre, a María Pía Fitipadi que se cargo el proyecto, a Rubén Natalichio, a Ezequiel Avila, Marcos Barlatay, Julio Avila, Mariano Davio, a la responsable de la Comisaría de la Mujer Valeria Sosa, al sub comisario Mario Méndez, a Jorge Podesta, se armó una movida muy grande, todos apoyaron”.

¿Cuándo se va a presentar el corto?

“En principio vamos a presentar el trailer, vamos a hacer una conferencia de prensa porque quiero que los chicos hagan pública su experiencia, un cortometraje no es algo que se hace todos los días, es una temática muy delicada, bastante crudo, que es el tipo de cine que me gusta hacer, aprovecho para invitarlos a ustedes para que se acerquen para ver el trailer y después más adelante proyectarlo en el cine que vamos hacer dos funciones a beneficio del hospital Lino Piñeiro que siempre nos atienden de maravilla. También aprovecho la ocasión para agradecer a Fernanda Antonijevich nuestra Intendenta, quien con todo el laburo que tiene por delante siempre esta mandando una señal que esta presente y que te de un espaldarazo la máxima figura de nuestra comuna siempre es bueno.”