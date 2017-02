Fiscal Gómez: “Estoy absolutamente sorprendido del nivel de producción que había en el lugar”

El Fiscal Vicente Gómez de la UFI Nº 9 de Baradero, es quien está a cargo de la causa del vivero de marihuana allanado el pasado sábado y que por el momento solo tiene a una persona detenida.

BTI dialogó con él en la mañana del lunes, Gómez quien reconoce estar sorprendido por el nivel de producción que había en ese lugar, está convencido que existen pruebas suficientes para que el joven detenido llegue en esa condición al juicio oral. Además dejó entrever que la estrategia de la defensa fue decir que lo cultivaba para consumo personal.

¿Que nos puede informar sobre este hecho que tiene repercusión nacional por las características del lugar allanado?

“Se inicio una investigación a partir de la toma de conocimiento por parte de la Policía Comunal de la posible existencia de un vivero en un domicilio particular, ubicado en la calle Juan B Justo y a partir de ahí puso en conocimiento a la fiscalía, pedimos el allanamiento y en horas de la noche se realizó la medida dispuesta por el Juzgado de Garantías Nº 3″.

¿Que se secuestró?

“En el lugar se procedió al secuestro de gran cantidad de plantas de marihuanas- una cantidad aproximada de 200, 220 en distintos estadios de crecimiento en relación a su producción- y también al secuestro de otros elementos vinculados con la siembra, cultivo y producción de plantas de marihuanas y sustancias estupefacientes, así que en definitiva se terminó procediendo a la aprehensión en ese momento del propietario de la vivienda y posteriormente a ser indagado en el día de ayer se pidió la conversión en detención, así que permanece en calidad de detenido”.

¿El juez confirmó la detención?

“En principio esta a resolver, pero estimo que atento a la cantidad de elementos que se logró incautar en el lugar y toda vez que es una actividad ilícita expresamente prohibida por la ley, supongo que va a hacer lugar para que permanezca detenido”.

¿Si uno ve la caratula inicial, que es infracción a la Ley de drogas, sospecha que recuperará la libertad a la brevedad, usted que cree?

“Lo que pasa es dentro de la ley hay varias posibilidades, en este caso lo que se imputó expresamente es lo previsto en el Artículo 5, en los incisos A, C y D de la ley que regula expresamente la prohibición de siembra y cultivo de sustancias estupefacientes, el almacenamiento de sustancias relacionadas con la producción de estupefacientes y materias primas y la comercialización de esas sustancias, en definitiva esta es una de las figuras más graves que prevé la ley, que arranca con una pena mínima de 4 años, con lo cual en caso de recibir condena tendrá que cumplirla de manera efectiva, toda vez que no le permite acceder al beneficio de una condena condicional”.

¿Este joven es el unico detenido?

“Por el momento quiere decir que es el único detenido, lo que no implica que de la investigación surjan otros elementos que permitan o no solicitar la detención de otras personas, al momento es la única persona que estaba en la casa y que viviría en el domicilio”.

¿Por qué en este caso la sociedad no puede conocer el nombre de quien está detenido?

Por el momento procesal en el que estamos transitando, recién estamos en los albores de la investigación, como le digo se inicio con la toma de conocimiento el sábado a las dos y media, tres de la mañana y el sábado a la noche se estaba allanando, con lo cual llevamos a pena dos días de trabajo y por otro lado porque todavía no tengo la decisión de la jueza de garantías en orden de si entiende que existen sobrados elementos para vincularlo o no- esta fiscalía entiende que sí- pero hasta que no esté resuelta esa decisión por la jueza de garantías prefiero mantenerlo en reserva al nombre, eso por un lado y por el otro si bien en Baradero todos saben quién es, puede afectar entiendo el proceso de investigación que se va a desarrollar a partir de ahora”.

¿Alguna vez vio como fiscal o abogado una producción de marihuana de estas características?

“Estoy absolutamente sorprendido del nivel de producción que había en el lugar, pero esto era un sistema expresamente preparado para la producción de plantas de marihuana y había como le digo una cantidad tan importante que excede sobradamente lo que puede entenderse como para un consumo personal”.

Insisto con esto porque es lo que piensa la gente, ¿va a ser castigado saldrá en unos días?

“La fiscalía le imputó la comisión de un delito grave y en función de eso y de la posterior incorporación de otros elementos de prueba que se vayan produciendo a lo largo del desarrollo de la investigación, estimo que vamos a contar con elementos suficientes como para que en juicio oral solicitar la aplicación de una pena de cumplimiento efectivo. Como le digo la cantidad de sustancias de estupefacientes secuestrados en el lugar, excede ampliamente lo que puede entenderse para consumo personal, a lo que se suma la comercialización de materias primas para la producción de sustancias de estupefacientes, a lo que se suma la existencia de balanza, a lo que suma la preparación expresa del lugar acondicionado a tal efecto, son todos elementos que es difícil creo de refutar para la defensa”.

¿El detenido declaró?

“El joven prestó declaración en el día de ayer en calidad de imputado asistido por dos abogados particulares y bueno ensayo un argumento de defensa que a la luz de los elementos incorporados estimo que no tiene ningún asidero. Tiene todo el derecho de decir lo que le plazca, no tiene obligación de decir verdad, esta declarando en calidad de imputado y después será el juez el que meritue los elementos producidos por la fiscalía y los elementos que arguye su defensa.”