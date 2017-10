Fiscal Granda: “la cantidad de casos de abusos sexuales intrafamiliares que tenemos en Baradero asusta”

Desde hace un tiempo, nos encontramos todas las semanas con alguna denuncia de abuso sexual en nuestra ciudad, sin ir muy lejos la semana pasada tuvimos el caso de una menor abusada por un trabajador de un circo que estuvo en la ciudad, un allanamiento a un profesor por acoso cibernético y la aprehensión de un hombre de 59 años, encontrado por dos personas cuando abusaba de una nena de 11 años.

Al fiscal a cargo de la causa, Hernán Granda de la UFI Nº 8, esto si bien le duele y le preocupa, no lo sorprende, ya que estadísticamente Baradero tiene más casos de abusos sexuales intrafamiliares que otro tipo de delitos, inclusive el robo. Un dato estadístico terrible, que muchas veces no visualizamos porque se maneja de manera privada para preservar a las víctimas.

El Dr. Granda, habló con este medio sobre la causa de la nena de 11 años abusada por quien estaba encargado de cuidarla, que tramita en su fiscalía;

¿Cuál es la situación de la persona aprehendida?

“Esta persona está detenida a disposición del juez, primero fue aprehendido y luego nosotros pedimos que se detenga y ahora está en calidad de detenido en el plazo de pedir la prevención preventiva”.

¿Que nos puede contar sobre este aberrante hecho?

“Lo que nosotros tenemos acreditado es que dos personas vieron a la persona que tenemos detenida teniendo relaciones sexuales con una nena de once años- le aclaro que a nivel legal a una edad inferior a los 13 años, el delito de cualquier manera que sea, cualquier relación sexual con un menor de 13 años es abuso sexual-, esto era una relación de alguna manera consentida con la menor, que ocurría aparentemente de hace un año atrás además, no es un episodio, sino una series de episodios, motivo por el cual además de analizar el abuso sexual en sí mismo y dada esta habitualidad y la falta de denuncia y de alguna manera lo que la niña expresaba cuando aprehendieron a la persona, que solicitaba que lo dejaran en libertad, que no le hicieran nada a esta persona, es que también planteamos como delito complementario al de abuso sexual, la posible corrupción de la menor y estamos justamente en esa parte previa a la cámara Gesell, el miércoles tenemos una pericia psicológica donde la menor va a ir a San Nicolás, va a ser examinada para ver los signos de abuso sexual, la posible desviación de su sexualidad en cuanto a la corrupción y también nos van a decir si está en condiciones de hacer una cámara Gesell o no”.

¿Qué vinculo tenia con la niña?

“La persona actuaba como guardador, la madre se la había confiado a esta persona para que se la crie, básicamente por una imposibilidad de ella de sostenerla, vio que ese núcleo familiar era mejor para que la nena estuviera y se la confió, siendo al revés de lo que uno podría pensar, la madre le dio a la menor para que él se la crie y ella la veía dos veces por semana. Es un poco loca la situación, pero esto que parece anormal a la luz de nuestra visión en personas de clase media, en los ámbitos más humildes es una cosa bastante habitual, la imposibilidad económica de criar o la cantidad de hijos, esto determina muchas veces que las familias, las madres generalmente solteras tomen la decisión de entregar los hijos, así que en eso estaba esta chica, estaba viviendo en la casa del imputado, por eso también se favorecían estos tipos de abusos sexuales porque tenía todo el tiempo del mundo esta persona para organizarlo”.

¿Es un hecho grave para la justicia?

“Son todas agravantes las situaciones, tenemos la situación de guardador que juega como un agravante, la situación de corrupción, la edad de la víctima, el acceso carnal porque no fueron abusos sexuales de tocamiento, sino eran relaciones sexuales perfeccionadas de alguna manera, desfloración en la nena a nivel vaginal. Para nosotros hay un cumulo probatorio muy importante en contra de esta persona que va a determinar que pidamos la prisión preventiva y que después pidamos una pena ejemplar al momento del debate”.

¿Cuál es la pena ejemplar?

“La pena que le cabe al imputado es superior de diez años, la escala va de ocho en el abuso sexual y llega a un máximo de veinte y en cuanto a la corrupción de menores va de diez a quince por la integración de la pena, la verdad es que habría que analizarlo concretamente pero es una pena grave, gravísima”.

¿Qué dijo este hombre cuando declaró?

“La persona acá vino y se declaro inocente siendo que fue sorprendido por dos personas infraganti teniendo relaciones con la menor”.

Es alarmante lo que ocurre en Baradero con el abuso sexual, ¿por qué cree que pasa esto?

” La verdad que no lo sé porque no soy sociólogo, yo le puedo decir que desde el primer momento que llegue a Baradero me llamó la atención la cantidad de abusos sexuales que había en una población de 30.000 personas, mire que hace años que trabajo en derecho penal, pero la cantidad de abuso sexuales intrafamiliares que hay acá en Baradero la verdad llama la atención. Esto no se trata de episodios de inseguridad, de que anda un violador suelto por la calle violando nenas, ni la trafic blanca que la gente suele mencionar, acá hay que mirar de la casa puertas para adentro y no esperar la trafic blanca, porque les digo la vedad la cantidad de casos de abusos sexuales intrafamiliares que tenemos asusta, hasta asombra a todo San Nicolás mismo. Les diría que nuestro primer lugar en cuanto a cantidad de detenidos tiene que ver con los abusos sexuales, más que robos inclusive, por eso le digo que me llama la atención porque no es una cuestión normal, amerita un estudio sociológico el tema.”