Florencio Randazzo es candidato por el Frente Justicialista: lo acompaña Florencia Casamiquela

A través de un twitter, el exministro del Interior ratificó su candidatura para las próximas elecciones legislativas. Además, su vocero publicó una foto del chivilcoyano firmando su candidatura. La acompaña la abogada de Florencio Varela Florencia Casamiquela

Una tensa reunión en el Palacio Raggio se desarrolló hoy al mediodía, donde los intendentes que acompañan a Florencio Randazzo le pidieron explicaciones por la reunión con Cristina Fernández y exigieron una resolución del chivilcoyano, con el argumento de que están “con un equipo diezmado”. Lisa y llanamente varios le solicitaron que no insistiera en ir por afuera.

Mientras los intendentes explicaban que a ellos los complicaba mucho ir separados del kirchnerismo, Alberto Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Julián Domínguez, y Fernando “Chino” Navarro, sostenían la postura del exfuncionario de Cristina de mantenerse en la cancha y jugar como candidato a senador

Eso llevó a Randazzo a ratificar su resolución y la hizo pública a las 15, cuando envió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Voy a CUMPLIR con mi palabra”, escribiendo con mayúsculas el nombre del espacio por el cual va a competir en las internas del Frente Justcialista. La reunión todavía se estaba desarrollando.

Un rato más tarde, su vocero, Juan Belén, acompañado de la frase “adivinen qué” publicó una foto en la que se puede ver al ex ministro firmando su candidatura a primer Senador, tal como había prometido. Sí, el de Chivilcoy es primero en la lista para la Cámara Alta, y su compañera será Florencia Casamiquela, abogada oriunda de Florencio Varela.

Vale destacar que Casamiquela es la hija de una vieja militante de la 30 de Marzo, agrupación que conduce el Intendente Julio Pereyra y además se desempeñó como Coordinadora Nacional de Regularización Dominial, Escrituras y Títulos de nación.

Volviendo a la reunión hay que decir que si bien estaba prevista para la tarde se adelantó por pedido de los jefes comunales, visiblemente molestos porque “nos enteramos por los diarios que se reunió con Cristina”, dijo a La Tecla un estrecho colaborador de un alcalde que hasta ahora reporta al ex ministro del Interior.

Cuando se interiorizaron de la reunión, que el kirchnerismo se encargó de filtrar, la mayoría de los 12 intendentes que están en el espacio se molestó, pero algunos albergaban la ilusión de que tras el cónclave hubiera una resolución positiva en pos de la unidad.

Pero cuando esta mañana Alberto Fernández dijo públicamente que Randazzo no aceptaba la invitación de cristina, los alcaldes pidieron adelantar el cónclave. Es que ellos ponen en riesgo sus distritos, y hasta tienen dudas en algunos casos en cómo presentar la lista, porque hasta último momento no sabemos si el Flaco va a jugar o no y cómo podemos llegar a octubre si nos va mal en las PASO”, reconoció ayer ante La Tecla el armador de uno de los intendentes del interior.

Algunos intendentes quisieron hacerle entender a Randazzo (y al círculo cercano que le pide que vaya contra viento y marea) que en estas circunstancias ir por afuera puede ser un grave problema para todos, pero sobre todo para ellos. Argumentan que tienen “un equipo diezmado”, y que les cuesta armar las listas.

No obstante, el flaco insiste y ratifica que compite. Ahora serán los alcaldes los que decidan. En diálogo con La Tecla, un intendente del interior aseveró que los contactos que existieron con el kirchnmerismo “son sólo charlas, pero vamos para adelante”. A la vez que aseguró que por ahora los 12 apoyan la decisión del exministro.

En paralelo, desde el kicrhnerismo dejaron trascender que “los principales armadores de Unidad Ciudadana conversaron con los intendentes que apoyan a Randazzo para asegurarles que pueden competir en Unidad Ciudadana”.

Ninguna negociación está terminada hasta las 0 horas, y en el día del cierre de listas, las operaciones políticas están a la orden del día. (Latecla.info)