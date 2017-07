Fortunato: “como en todo clásico los chicos están enchufadísimos, con muchas ganas de jugarlo”

A horas del inicio del Federal B, hablamos con el DT de Atlético Gustavo Fortunato, quien se refrió a las incorporaciones para afrontar este torneo y la preparación del plantel con vistas al súper clásico histórico del domingo frente a Sportivo.

¿Ya se cerró la lista de buena fe?

“El jueves se mandó la lista de buena fe, la habíamos terminado de confeccionar el miércoles a la noche”.

¿Cuántos refuerzos llegaron y quienes son?

“Las incorporaciones nuestras fueron cuatro, el último que se incorporó fue Juan Cruz Melgar que es un chico que hizo inferiores en Atlanta, que estuvo jugando en Belgrano de Zárate el Federal C y ahora había estado unos días en Portugal en unas pruebas que tenía y bueno se vino y apareció la posibilidad, lo miramos un par de veces, nos gustó y fue el último que incorporamos, en un volante con características ofensivas, más creativo.

También incorporamos un cinco de Lima Matías Andrusyszyn, le dicen el ruso que sería el cinco de vocación defensiva que buscábamos, se agrega a Facundo Fernández el nueve que jugó en Matienzo de Ramallo y fue goleador de la Liga Nicolaña y el Michel “Chelo” Gómez que es la alternativa en el sector izquierdo, al chelo lo conocen bien, vistió la camiseta de Atlético de las inferiores a primera, después estuvo en Tiro Federal de Rosario y Puerto Nuevo”.

¿Teniendo en cuenta los dos torneos, el de liga y el federal, no te quedó corto el plantel?

“Nosotros la dificultad que por ahí tenemos para las primeras dos fechas es que estamos con algunas lesiones, más las ausencias por sanción que tenemos de Chapuis y Pulimeni, yo creo que un poquito corto vamos a estar en un principio, pero después no tengo dudas de que vamos a estar bien”.

¿Cómo está el equipo?

“Muy bien, es una lástima que el tiempo que nos jugó una mala pasada y tanto jueves como viernes no pudimos hacer lo que hubiéramos querido, pero entrenamos en un lugar cerrado, de cara al debut del próximo domingo”.

¿Cómo se maneja la ansiedad ante un partido tan importante?

“Los chicos como en todo clásico están enchufadísimos, están metidísimos con muchas ganas de jugarlo, yo me doy cuenta en cada entrenamiento que se habla de eso y también me corresponde a mí y al cuerpo técnico tratar siempre tener los pies sobre la tierra y que el jugador entienda de que lógicamente que es un partido por demás importante, que va a significar mucho, pero no deja de ser la primera fecha de un torneo que va a tener 18 encuentros, que van a ser una más dura que la otra y nosotros tenemos que estar preparados para saber de que forma encarar y siempre sin tratar de perder el objetivo que tenemos.”