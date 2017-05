Fortunato: “Estamos bien y con muchas ganas de jugar esta final”

Este domingo desde las 15 Hs., en la ciudad de La Plata, se definirá uno de los ascensos de esta zona del Torneo Federal C, entre Atlético y A.D.I.P.

Por la otra llave, Sport de Salto, recibe en su cancha a Colonial (Ferre), a quien derrotó de visitante por 2 a 1.

El Negro de Baradero, que ganó su partido de local por 2 a 1 y con la mínima diferencia a favor, buscará repetir en La Plata y obtener el histórico ascenso al Federal B.

La popular y centenaria institución social y deportiva de nuestra ciudad, está ante el encuentro deportivo más importante de sus 114 años de historia, por eso serán muchos los baraderenses que acompañarán y alentarán al plantel en esta instancia final.

Los 18 convocados por Gustavo Fortunato, junto al cuerpo técnico y dirigentes, viajarán este sábado y se alojarán en un hotel de la Capital Provincial a la espera del trascendental partido.

El DT Sampedrino, habló con BTI y contó cómo se encuentra el equipo;

“Estamos bien, ansiosos y ya con ganas de que llegue el día domingo para poder salir a la cancha, estamos esperando ese partido como se merece, con ganas de jugarlo”.

¿Por qué a pesar del triunfo no hubo mucho festejo el domingo en el Asali?

“Yo puedo hablar por mí, yo creo que nosotros no debemos salir de donde estamos que es que nosotros el otro día se terminó el primer tiempo de un partido largo, en el cual la primera materia que teníamos que aprobar era la de poder reponernos a las tres bajas importantes que teníamos para esa final y creo que la prioridad era sacar un buen resultado en ese primer partido, a todos seguramente nos hubiera gustado- si es posible- sacar una mayor diferencia, pero la realidad marcaba que el partido fue por demás de difícil- como toda final-, por eso yo valoro mucho el triunfo en este caso que no es poca cosa, a nosotros ahora en la semana nos permitió entrenar, recuperar por lo menos dos jugadores más que para nosotros es importante”.

¿Por qué decayó el juego punzante de Atlético, con buenas jugadas y gol, después de los 30 minutos del primer tiempo?

“En el momento que por ahí mejor estábamos o que estábamos manejando mejor la pelota, inquietando, llega justo el gol de ellos que no nos dio casi ni tiempo de reponernos a los 2 minutos ya no tuvimos que meter en el vestuario y después en el segundo tiempo se dio más un partido en el cual nos costó mucho en la mitad de la cancha- que era un zona donde yo sabía que habíamos quedado más frágiles-, nos costó un poco hacer pie ahí y hacer lo que debíamos hacer que era recuperar la pelota y tratar de estar tranquilos en esos dos primeros pases para que la pelota llegue clara al sector ofensivo. Incluso hasta el ritmo del rival fue uno en el primer tiempo y otro en el otro, ahora lo conocemos, sabemos las armas que utilizan y nosotros debemos trabajar para contener las virtudes que vimos que el rival mostró y tratar de hacer mucho hincapié en las debilidades que nosotros podemos aprovechar”.

¿Además de la vuelta de Del Rio y Carreras, hay alguna otra variante para el domingo?

“El miércoles fue el único día que entrenamos y previendo lo del mal tiempo me guarde 30 minutos para hacer un rato de fútbol, porque trate de ir viendo algo que tengo en mente que anoche no lo pudimos hacer, pero bueno tengo que buscar un equipo que en esta instancias en las que estamos tenga mucha fortaleza en la mitad de la cancha y defensivamente. El equipo tiene que seguir igual, con esa visión de ir a presionar en el campo rival, de hacer la presión alta, para tratar de recuperar la pelota lo más arriba posible y atacar con la gente que nosotros tenemos que sabemos que hace daño. A mí, A.D.I.P. me parece que hay que controlarlo muy bien en la mitad de la cancha, que es donde son rápido con la pelota y donde empieza la gestación de ellos para ese ataque rápido”.

¿Están viajando este sábado?

“Sí, la idea es salir tipo 15.30 Hs. con los 18 jugadores, cuerpo técnico y algunos dirigentes, la idea es llegar allá a la tardecita para instalarnos tranquilos. Lo veo como algo positivo más por el hecho del horario que tenemos de juego, lo que significa el domingo levantarse muy temprano para desayunar y salir muy temprano para allá, meter tres horas, tres hora y pico de viaje para llegar dos horas antes al partido y bueno lo consensuamos con los jugadores y nos pareció algo beneficioso, se le planteo a los dirigentes y gracias a Dios se pudo dar. Estamos en un momento en el cual tenemos que estar lo mejor posible, que los jugadores que son lo más importantes de esto estén bien, como asimilando la situación en las que estamos, que es en el partido que pensamos cuando iniciamos este camino y más con las chances intactas como estamos y dependiendo de nosotros.”