Fortunato: “estamos para pelear entre los cuatro, para pelear por lo mejor”

El Director Tecnico del Atlético, Gustavo Fortunato habló con BTI sobre el partido jugado en San Nicolás frente a Del Acuerdo y está muy confiado en sus jugadores para la revancha este sábado a las 19 Hs. en el Asali.

El negro logró un empate en un encuentro donde ganaba 1 a 0, pasó a perderlo sobre el final, pero el buen pie de Jesús Silva y la suerte lo ayudaron para traerse un valioso empate.

Quedan 90 minutos para saber cuál de estos dos buenos equipos llega a la semifinal por un ascenso al Federal C.

En la entrevista el experimentado entrenador expresó;

¿Gustavo, que análisis haces del partido en San Nicolás?

“Creo que terminamos bien, nosotros sabíamos a que rival íbamos a enfrentar, sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar por las características de juego que SOMISA tiene y lo que sí charle con los jugadores y queríamos dejar plasmado de que nosotros como idea primitiva llevábamos el hecho de poder ganar, tal es así que hicimos un muy buen primer tiempo, presionamos al rival lo más arriba posible, tratamos de pararnos en campo de ellos y eso nos llevó a generar las situaciones que nos hubieran permitido abrir el marcador un poco antes o poder aumentarlo después del gol de tiro libre de Jesús y bueno en el segundo tiempo creo que el rival hizo valer algo que hace valer siempre ahí, que es un rival que conoce muy bien su cancha, es un plantel que hace tres o cuatro años que tienen al mismo entrenador y el 80 o 90 % de sus jugadores, entonces eso provoca de que tengan un conocimiento o un entendimiento como equipo que genera un plus y mucho más de local en una cancha que ellos conocen y a nosotros creo que en el segundo tiempo nos costó mucho más recuperar la pelota y el rival la manejó y a pesar de que lo esperábamos bien en la puerta del área y tratábamos de que se diluyan ahí, no pudimos manejar con mejor criterio cada posibilidad de contragolpe que teníamos- siempre estábamos como un segundo apurado- y no permitía que termináramos mejor las jugadas en ataque, pero bueno así y todo estuvimos ahí a cinco minutos del final ganando y después en menos de dos minutos pasamos a perder y después vino lo milagroso que hizo que llegáramos al final empatando que creo que para nosotros es importante”.

Jesús luego del gol del empate y ya finalizado el partido lo primero que dijo es que no se puede cometer esos errores si se quiere ascender, ¿Coincidís en eso?

“Lo que pasa es que en el momento uno tiene que estar muy frio para estar pensando en eso, que creo que es lo que piensa todo el plantel, los errores muchas veces se producen por virtudes del rival y otros casos por falencias propias nuestras y creo que Jesús por ahí se refiere que a veces en estas instancias uno necesita de un grado muy alto de concentración y de tener un nivel muy bajo de error”.

¿Consideras que es importante el acompañamiento de la gente, que el Asali esté lleno el sábado?

“Yo creo que a veces la localía significa mucho y el hecho de que el equipo continuamente se sienta respaldado, se sienta apoyado, a veces cuando las cosas no salen, la impaciencia de la gente no te tiene que llevar a que vos cometas errores por apresurarte o por querer resolver cosas en el menor tiempo que a lo mejor necesita de una elaboración para una buena ejecución, pero indudablemente que el apoyo de la gente y que se sienta que está apoyando al equipo lo va ayudar muchísimo”.

¿Qué opinión te merece el arbitro designado?

“Alejo Cid es un árbitro de Pergamino, que está acostumbrado a jugar partidos difíciles, que está bien conceptuado por el colegio de árbitros del Consejo Federal, así que yo espero que tenga una buena tarde y que esté acorde a los dos equipos que han demostrados ser muy parejos y que estamos en condiciones los dos de hacer un buen partido”.

¿Cómo está el plantel en lo físico?

“Los chicos están bien, salvo Schalibaum con un golpe y Gómez con un corte en la rodilla, están todos en condiciones normales, la mayoría entrenó anoche, así que no creo que tengamos inconveniente para contar con todo el plantel”.

¿Qué partido imaginas, algunos dicen que la clave del equipo nicoleño está en el 10?

“El 10 de Del Acuerdo juega muy bien, es un jugador que hay que tratar de tenerlo lo más lejos del área nuestra, nosotros lo que deberíamos hacer es tratar de repetir lo que hicimos en el primer tiempo allá, que fue tratar de jugar las tres líneas bastante cerca, armar un bloque en la mitad de la cancha donde podamos ejercer un presión alta encima del 5- porque al 5 nadie lo ve, nadie le presta atención, pero es un jugador que juega muy bien, que hace el inicio de la salida de ellos- entonces la idea es tapar ese jugador que es el que inicia para que después la pelota cuando llegue a la mitad de la cancha al 10 lo salteen, que no tengan opción de entrega y que tengan que tirarla. Del Acuerdo es un muy buen equipo, pero nosotros hemos demostrado que si estamos bien, estamos para pelear entre los 4, para pelear por lo mejor”.

Estás muy confiado en lograr este sueño del futbol baraderense

“Quienes pasen esta serie serán los 4 de la llave nuestra que pelearan por un lugar dentro de los que consigan el ascenso al Federal B, porque tengo entendido que no va a haber final entre quienes sean los dos clasificados no se van a enfrentar jugaran directamente en la segunda categoría del fútbol del Interior.”