Fortunato: “Ha sido un plantel excelente, estas cosas se logran cuando funcionan todas las partes”

Gustavo Fortunato, llegó al club a mediados del año pasado luego de la renuncia de Julio Genoud, quien había logrado la Copa de Campeones, fue una decisión valiente de la dirigencia que en principio fue resistida con el solo argumento que era de afuera, luego el buen manejo de grupo, los resultados y su personalidad fueron poniendo las cosas en su lugar.

Reconocido en San Pedro por su trabajo en el Club Paraná, Fortunato aceptó la propuesta del negro por su historia y el desafío de armar un plantel para ascender al Federal B, trajo como ayudante de campo a Tito Camacho, quien fue campeón con Atlético y desde ese día también se hizo hincha.

Junto a los profes Mansilla y González, el querido Chiqui Martinez como utilero y la dirigencia presidida por Flavio Vacirca, comenzaron a soñar. Sabían que nada seria fácil, que mas allá del juego había otros factores determinantes cuando se arma un proyecto de estas características en un club del interior. Al principio fue difícil y hasta dudaron en ingresar, pero con esfuerzo llegaron los aportes y la pelota empezó a rodar.

Estudioso del juego y un gran motivador, Fortunato supo reforzar el plantel y darle lugar a los jugadores del club.

En el Federal C, partido a partido fue encontrando el equipo ideal, Atlético enfrentó a dos rivales en la zona que llegaron a instancias finales como Matienzo y Del Acuerdo, estuvo a punto de quedar afuera por la paridad en puntos, pero por la contundencia de local, donde terminó invicto, clasificó primero en la zona evitando un partido y tuvo que volver a cruzarse con los mismos equipos de la liga nicoleña.

Por esas cosas un tanto injustas, el cruce final se definió en La Plata, a pesar de que “El Negro” logró mejores resultados en cuartos y semifinal se vio privado de consagrarse Campeón en el Asali.

Como muchas veces durante el torneo, BTI habló con Gustavo Fortunato quien se refirió a lo ocurrido el pasado domingo y el futuro como DT de Atlético.

¿Habían practicado penales, porque la lista de pateadores surgió una vez terminado el partido en La Plata?

“Los chicos cuando llegan al entrenamiento temprano es muy habitual que siempre se junten antes a jugar a los penales, hacen competencias, uno los ve que disfrutan de eso y ve que su vez lo utilizan como un perfeccionamiento, así que cuando terminó el partido directamente fui uno por uno de los que a mí me parecía que podía llegar a ejecutar y me encontré con un sí rotundo en cada uno de los cinco jugadores que fui eligiendo porque con el primero que cruce una mirada fue con Leandro Romero, me dijo si yo pateo primero, con pomelo lo mismo, después con Gonzalo, también con lolo y con Jesús y bueno por suerte ejecutaron nosotros bien”.

¿Como sigue esta historia?

“Primero me parece que tenemos que tener una charla con los dirigentes, para que ellos nos digan como vieron todo esto, evaluar, ver si ellos están de acuerdo, no me gustaría hablar de algo a futuro cuando en realidad todavía no me junte con ellos para ver esa continuidad. Nosotros en un principio nos juntamos para buscar este objetivo”.

¿Has pensado en los refuerzos que necesitas para el torneo que empieza el 2 de julio?

“El Federal B es un escalón más arriba y lógicamente uno tiene que analizar el plantel que tuvo y seguramente hay sectores donde nos gustaría reforzarnos. Es verdad que Atlético siempre estuvo acostumbrado a que tiene muchas dificultades para trabajar en la semana, por la cantidad de jugadores que trabajan en fábrica y los turnos que a veces no concuerdan, entonces a veces uno da demasiadas ventajas con respecto a no poder trabajar en la semana con los que uno quiere, con el equipo que por ahí uno piensa parar, entonces creo que un poco a eso hay que apuntar, pero como te decía hay que charlar con los dirigentes para que ellos nos digan a que vamos apuntar, cual es el presupuesto que se tiene y una vez sabiendo eso empezar analizar el futuro”.

Por último, ¿por qué este plantel logró el ascenso?

“Ha sido un plantel excelente con una calidad humana tremenda, sacrificio, responsabilidad, solidario y todo eso llevó a que hayan ganado lo que se ha ganado, digo siempre que a veces las cosas se logran cuando funcionan todas laspartes, desde una dirigencia responsable, de jugadores con compromiso y un cuerpo técnico que acompañe todo eso y que sepa exprimir cada virtud de cada jugador y sepa trabajar sobre los momentos difíciles- como los que tuvimos durante este torneo- y que estamos ahí para aportar ese granito de arena que nos lleve a terminar bien.”

El Torneo Federal B, comienza el domingo 2 de julio y el primer partido será el clasico baraderense donde Sportivo será local frente a Atlético.