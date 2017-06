Fortunato: “Pedimos mantener el plantel y no más de cuatro o cinco refuerzos”

El Director Tecnico de Atlético, Gustavo Fortunato, que logró el histórico ascenso del negro al Federal B, ya se encuentra trabajando junto a sus colaboradores en la preparación del plantel que participará en el torneo de AFA a partir del 9 de Julio.

Entusiasmado, confiado y con muchas ganas, el entrenador sampedrino habló con BTI sobre la continuidad de los jugadores que ganaron el Federal C y los posibles refuerzos;

El Presidente de Atlético en la Cena de los Campeones dijo que harán todo lo que este a su alcance para llegar a lo más alto en este torneo, ¿Esto te genera más presión o hace bien?

“Uno siempre ha estado más cerca de la sub comisión de fútbol, pero sabemos que los directivos de la mayor siempre han estado junto a nosotros y la verdad sentimos ese apoyo que es muy importante y hace que podamos estar todos unidos en busca de lo que diagramemos y de lo que estamos planificando para que el paso de Atlético por este Federal B este dentro de las expectativas que nosotros tenemos”.

¿Qué pediste para el Federal B?

“En la primera reunión que tuvimos con los dirigentes pedí que podamos mantener íntegramente el plantel con el que ascendimos porque la verdad es que fue un gran plantel no solo de lo futbolístico, desde lo individual, sino también de lo grupal que la verdad fue para destacar, entonces unas de las prioridades era poder mantener toda la estructura de ese plantel y venimos trabajando sobre eso”.

¿La gran duda es la continuidad del Capitán, Walter Del Rio?

“El caso de Wicha, Walter Del Rio, tuvimos una charla personal con él donde yo le manifesté lo que pensaba y quería de él y bueno quedamos que el tenía un viaje familiar y que a la vuelta de ese viaje ya íbamos a charlar para tener la definición sobre su continuidad – que ojala sea posible- que por lo menos esté con nosotros y con el plantel hasta fin de año, porque no solamente desde lo futbolístico es importante, sino también desde la voz de mando y desde la voz de experiencia que este plantel va a necesitar para empezar a transitar este torneo”.

¿Los demás chicos siguen todos?

“El resto de los chicos están bien, los dirigentes están tratando de ver si pueden terminar de definir la situación de Guly Gómez con la gente de Social Ramallo -que es lo que está más complicado-, pero siempre tenemos la idea y la expectativa de que se pueda solucionar. El jugador esta entusiasmadísimo, tiene unas ganas enormes, de hecho esta entrenado con nosotros a la par de sus compañeros y esta a la espera de que se pueda solucionar eso, por la cabeza de él no pasa otra cosa que no sea continuar en Atlético, por lo menos así me lo ha hecho saber y los días que viene a entrenar se lo nota muy enchufado y metido con el grupo”.

¿Pediste refuerzos?

“Lo que pedí es que tratáramos de mantener íntegramente este plantel y después no menos de tres jugadores y tampoco no más de cuatro o cinco, porque nosotros para lo que el Club desea apuntar yo considero que eligiendo bien esos refuerzos vamos a estar. A veces cuesta armar y encontrarle el funcionamiento a un equipo nuevo, entonces la idea es no tocar mucho esta estructura que se armó, que empezó a funcionar y si nosotros caemos en traer ocho o diez refuerzos para empezar a armar el grupo nos va a llevar un tiempo que a lo mejor en las primeras fechas nos hace desviar de la atención que tenemos que tener desde el arranque del torneo”.

¿En qué puestos estas buscando jugadores?

“Lo que estamos buscando es un zurdo para que pueda ser una alternativa y trabajar dentro de lo que es la banda izquierda donde tuvimos a Lucas Pulimeni y a Jesús y vamos a necesitar uno más ahí en ese sector, estamos buscando un cinco de recuperación, porque por ahí en ese sector tuvimos volantes con características de juego y en determinados momento nos hacia falta ese volante que se pare delante de la línea de cuatro y sea el recuperador- el que maneje el equilibrio- y también estamos en busca de un delantero más, en lo posible un delantero que no salga tanto para afuera, que sea más de área es lo que estamos buscando y después esperar a ver lo que es lo que pasa con Wicha, por eso son entre tres o cuatro jugadores los que estamos buscando”.

¿Cuando se definen las incorporaciones porque no queda mucho tiempo?

“Calculo que este fin de semana vamos a tener algunos nombres, por ahora estamos viendo y yo creo que ya la próxima vamos a tener ya el resto de los refuerzos para tener en un 90 o 95 % constituido el plantel.”