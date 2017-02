Fortunato: “Todos trabajamos para brindarle lo mejor al Club”

A poco de iniciarse el Torneo Federal C, entrevistamos al experimentado DT del Negro, Gustavo Fortunato, quien habló sobre la preparación del plantel, los refuerzos y este inmenso desafío que es dirigir Atlético, quien aspira a lograr el sueño de ascender de categoría.

¿Cuándo asumiste en la Dirección Técnica de Atlético, sabias que el compromiso mayor era el Federal C, como fue el proceso previo y en que varió?

“La verdad es que si tengo que hablar de lo fue de Diciembre a ahora, tal vez habría que resumirlo en que usamos todo lo que fue el torneo clausura para ver todos los jugadores que Atlético tenía y todo lo que teníamos a mano, que por suerte pudimos darle la oportunidad de juego a varios y una vez finalizado a partir de Diciembre hacer un diagnostico de lo que fue ese torneo Clausura y analizar puesto por puesto que era lo que nos iba a hacer falta para afrontar este Federal C, de acuerdo también a lo que pretendían los dirigentes, así que ya sobre el final de año empecé a tomar decisiones y a ver los lugares que había para reforzar y dentro de los jugadores que creíamos importante incorporar, por suerte lo pudimos hacer y en conjunto con los dirigentes cada uno de los nombres que se iban dando o que yo por ahí pretendía se pudieron solucionar rápido y creo que eso fue una ayuda de que ya en Diciembre tuviéramos casi la totalidad del plantel trabajando juntos, así que estoy conforme con el plantel que se conformó y lo que hemos hecho en estos días es tratar de acelerar mucho la parte física y ya la futbolística- nos vinieron bien los amistosos que jugamos- y tratar de ir imponiéndole una identidad de juego y que el equipo este para el domingo lo más cerca posible de lo que queremos”.

¿Cómo se hace para plantearle a los jugadores que estuvieron jugando por la liga que quedarán relagados en el Federal C?

“Es un momento en el cual uno tiene que ser sincero y claro con el plantel, porque acá hay un compromiso con la institución y todos debemos aportar lo mejor que tengamos- yo desde la parte técnica y el jugador desde la parte futbolística dentro de campo de juego- para tratar de que Atlético tenga lo mejor. Acá se trata de un compromiso como es el Federal C que no es la liga local- es un compromiso mucho mayor- a su vez se van a ir juntando con el comienzo del torneo local, entonces hay que ir armando un plantel más numeroso al que teníamos y lógicamente hablando de un federal ya los compromisos son otros y cada equipo que entra, entra porque busca algo, porque seguramente tiene jerarquía en el plantel y nosotros eso lo necesitábamos reforzar”.

¿Cómo elegiste los refuerzos?

“Trate de buscar los refuerzos que sean de Baradero o de un lugar bien cercano como para poder tenerlos toda la semana y eso te permite calidad de trabajo y le permite al entrenador tener una mayor disponibilidad de todo el plantel”.

¿Igualmente tenes en consideración todo el plantel de primera de Atlético para este torneo?

“Uno trata de que Atlético tenga mínimo dos jugadores por línea, de nivel y después que sea una competencia sana que nos lleve a todos a brindarle lo mejor al Club y que después decidamos sobre el que mejor esta, pero que cada uno con las armas sanas como corresponde pelee por su lugar- esto es largo- y va a haber posibilidades siempre de mostrarse, entonces la idea es que cuando tengamos alguna dificultades que pueda ser de bajo rendimiento, pueda ser lesión o expulsión tengamos uno que este atrás que este igual o mejor”.

¿En los amistosos se vieron variantes en lo táctico, tenes una manera definida de juego o va a ir variando de acuerdo al rival?

“El esquema se va a ir definiendo de acuerdo al rival, la localía y la necesidad que uno tenga de sumar, yo considero que tenemos una zona donde los dos equipos de San Nicolás van a ser duros de visitante y yo creo que esta zona se va a dar por el comienzo que tengamos y es posible que nosotros no podamos jugar de la misma forma en cada partido, entonces lo importante es tenerlo trabajado, que el jugador lo tenga bien aceitado de que vamos a utilizar el esquema en base a lo que necesitemos en cada partido, por eso lo hemos probado- no solo en los amistosos- sino también en cada entrenamiento de fútbol que hacemos. Creo que de mitad de cancha para atrás estamos bastante bien y de la mitad para arriba tenemos variantes como para que de acuerdo al desarrollo del partido o a lo que a mí entender pida el partido en el momento estemos preparado para hacerlo con los jugadores que tenemos”.

¿Ya tenes definido que equipo debutará el domingo?

“No te lo digo el equipo por una cuestión de respeto porque no se lo he dado a los jugadores, ayer estuvimos trabajando y hoy vamos a terminar de definir algunas cositas en la última práctica, pero no va a variar mucho del amistoso que hicimos contra Belgrano que se hizo bien, después en esto no hay misterio, todos nos conocemos y sabemos más o menos por donde puede andar el equipo.”