Fortunato:”Vamos a jugar esta final como se merece”

Luego de ganarle a Fundición por 4 a 0 en el partido postergado del Torneo de la Alianza y ver en cancha a varios jugadores que serían reemplazantes naturales de las tres bajas que tendrá el negro en la primera final por un ascenso al Federal B ante ADIP de La Plata, comenzaron los comentarios de los hinchas sobre como formará Atlético en estos primeros 90 minutos históricos.

A raíz de eso, entrevistamos al entrenador Gustavo Fortunato quien prefirió mantener en reserva los 11 titulares y si bien lamentó las bajas aclaró que tiene un plantel amplio que le permitió encontrar los reemplazos en busca de un resultado favorable este domingo.

¿Te preocupan las bajas que tendrá el equipo titular en la primer final?

“Es una realidad son tres jugadores por demás importante para el equipo, yo ayer charlaba con el grupo y no son tres jugadores más, son el 2, el 5 y el 9, la columna vertebral del equipo. Nosotros los entrenadores cuando armamos un plantel siempre proveemos estas cosas- si bien no queremos que pasen- y por eso es que a veces los planteles son un tanto más numerosos y hay que ir tratando de llevar la situación tanto del jugador que juega como con del que no juega, para tratar de tenerlos a todos bastante bien, porque en determinados momentos aparecen estas cosas y tienen que entrar los remplazos y tienen que estar bien”.

¿Por qué jugaron por el torneo de liga varios jugadores que uno los imaginaba de titular el domingo?

“Para nosotros es muy bueno que en el caso de tres o cuatros jugadores que pueden ser alternativa el fin de semana tengan minutos de fútbol, porque hay algunos que vienen como el caso de Nicolás De Vincenzo que es un chico que la última vez que había jugado fue en la cancha de Matienzo y después algunos entrenamientos de fútbol, entonces era importante medirlo en un partido oficial como para ver cómo estaba, el caso de Claudio Centurión también porque le hacía falta ritmo futbolístico, Caqui Chapuis lo mismo, en el partido anterior no había podido jugar demasiado, entonces nosotros necesitábamos que tengan minutos, ahora tienen 48 horas tranquilas de recuperación, están muy bien y van a estar a disposición para en caso de ser alternativa o les toque, en esto no hay mucho misterio”.

¿Cómo va a formar Atlético?

“En realidad el equipo ya desde el día lunes lo tengo en la cabeza y sé que va a ser ese, solo me queda despejar una pequeña duda nada más ahí en el sector de mitad de cancha, pero ya en mi cabeza está el equipo que vamos a parar el domingo acá, con el que vamos a tratar de salir a jugar esta final como se merece y como debemos jugarla, mucho más en la instancia que estamos.

Creo que venimos bien, creo que el equipo ha encontrado un ritmo, un funcionamiento, solo que por ahí ante dificultades que a veces se nos presentan en los partidos como son lesiones o alguna expulsión siempre terminamos un poco apretados y no podemos mantener la línea que salimos a plantear desde el principio, pero la idea es no tocar demasiado la estructura del equipo como viene y sí remplazar nombre por nombre en los lugares donde tenemos esas bajas. Estamos tratando de ver algunas cosas del rival para tomar la decisión que creamos que es la más correcta”.

Evidentemente esta vez preferís mantener el misterio sobre el equipo que saldrá a la cancha, ¿Que sabes de ADIP?

“De ADIP sé que es un equipo que es muy ordenado, que hace tiempo que juegan juntos, que como virtud tienen un buen juego asociado, con delanteros rápidos y por ahí cuando un equipo es muy rápido es del medio hacia adelante y del medio hacia atrás posee otras características, a nosotros nos permite por ahí armar un planteo en ataque que nos permita sacar ventaja.”