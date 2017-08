Fue aprobada la obra de ampliación y techado del escenario del anfiteatro

El Secretario de Gobierno, Martín Genoud, se refirió al proyecto presentado y aprobado por Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires que permitirá cambiar el escenario del Anfiteatro Municipal.

El proyecto está dividido en dos etapas, la primera de ellas consiste en la ampliación del escenario, el techo y las estructuras metálicas definitivas, luego se construirán nuevas instalaciones como sale de prensa, mas camarines y un sector para el personal que trabaja en el predio con deposito.

El funcionario explicó cómo se llegó a concretar esta obra paga por el gobierno provincial y nacional, que estará lista, la primera parte, antes de fin de año.

¿Qué pasa con el techo del escenario del anfiteatro?

“La primera decisión que se tomo después de haber hecho el primer festival y haber visto las condiciones técnicas que se están requiriendo, fue quitar ese techo parabólico que había en el anfiteatro, porque veíamos que había muchas cosas que no se podían hacer con ese techo y que después había que poner un techo adelante y generaba un montón de inconvenientes técnicos, así que la primera cosa después de varias reuniones fue sacar el techo y eso nos abrió las puertas hacer el escenario que hicimos el año pasado y nos sirvió para traer las figuras que trajimos y hasta inclusive un artista Internacional como Maluma que no lo hubiésemos podido tener si tuviéramos el techo anterior”.

¿Una vez finalizado el festival no quedó nada, por qué?

“Sabíamos que una vez culminado el festival iba a quedar ese anfiteatro desnudo durante un tiempo, pero fue una de las decisiones que tomamos, Fernanda hizo algunas gestiones en provincia y en Nación y ahí tomamos la decisión en conjunto de poder sacar el techo y bancarnos durante el invierno que tuviéramos este anfiteatro un tanto desnudo”.

¿Se va a hacer el techo nuevo?

“Luego durante el resto del año hemos trabajado con gente de Arquitectura de la Provincia de Buenos Aires en generar un espacio nuevo, diferente, generar un techo y un escenario nuevo y un predio con mejoras distintas y bueno estuvieron durante el verano y un par de veces ya la gente de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y hoy ya podríamos decir que estamos en la etapa final de todo eso, que es en la elaboración del proyecto final para poder hacer un nuevo techo y empezar a reconfigurar todo lo que tiene que ver- sobre todo en la primera etapa- detrás del escenario”.

¿Se llega para la época donde se empieza a utilizar el predio?

“Infraestructura de la provincia tiene hasta fin de agosto tiempo para terminar el proyecto final y después ya ponerlo en la etapa de licitación, así que ahora ya empiezan a correr los tiempos de las empresas. El tipo de escenario y del techo es una cosa que no lleva gran tiempo de ejecución, lleva más tiempo la elaboración del proyecto, la coordinación entre lo que podría ser el proyecto del techo y los requerimientos técnicos, porque no queremos que nos pase que nos quedemos con un escenario chico por algún lado, que nos falte un metro de altura o que falte algún lugar para colgar estructuras, eso no está llevando mucho tiempo y después el momento de ejecución va a ser más rápido”.

¿El aspecto es similar al de este año?

“Desde el campo o desde la platea se va a ver algo parecido, pero va a ser algo más permanente, no como son las estructuras tubulares que se usaron en febrero”.

¿En qué consiste el proyecto?

“Nosotros planteamos un proyecto integral muy ambiciosos que abarca sectores de prensa permanente, oficinas de trabajo permanente e inclusive algún camarín nuevo, con los requerimientos actuales, algún sector con baños y con duchas para la gente que trabaja- que hoy no tiene el anfiteatro-. En la primera etapa está planteada el techo del escenario y todo lo que tiene que ver con el escenario propiamente dicho, las áreas de trabajo, la instalación eléctrica, toda la parte estructural y en la segunda etapa todas estas construcciones adicionales, pero que también hacen mucho al funcionamiento de lo que no sé ve del show, que es lo que le da una mejor distribución a las áreas de trabajo y eso en definitiva hacen que los shows sean más ágiles porque uno tiene la posibilidad de armar los equipos detrás y todos esos baches que se venían viendo durantes festivales anteriores, que ya durante el año pasado y esté se mejoró muchísimo, con áreas de trabajo mucho más cómodas puede agilizarse mucho más”.

¿Se amplía el escenario?

“Está planteado aumentar un poquito, no demasiado, llevarlo cerca de 20 metros y lograr hacer más ágiles y más eficiente todo lo que tiene que ver con las columnas de sonido e iluminación, que hacen que se tenga que achicar muchas veces las plateas, porque queda delante de la boca del escenario, todo eso en el proyecto nuevo esta planteado de tratar de usarlo más eficientemente y como hoy teníamos que salir afuera del escenario con las estructuras, los sistemas de sonidos quedaban afuera y eso hace que los que están a los costados no vean la mitad del escenario y eso muchas veces no permiten que pongas mas sillas, entonces esta planteado todas estas cosas para tratar aprovechar el predio lo mejor posible.”