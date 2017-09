Futbol. Así se jugarán las semifinales en las tres categorías

El portal deportivo el Clásico Sampedrino, adelantó cómo continuará el certamen local de fútbol con la disputa de las semifinales de primera, segunda y sexta división y sus respectivos horarios para las tres divisiones que juegan semifinales y para los pendientes de inferiores.

La gran sorpresa que generó rispidez entre la dirigencia de Baradero, fue la decisión del Club Deportivo Alsina de jugar frente a Sportivo el sábado, a pesar de que el lobo debe jugar un partido muy importante por el Federal B el domingo en Pergamino frente a Juventud de esa ciudad. Los dirigentes de “la villa” argumentaron que no querían jugar un día de semana y al no llegar a un acuerdo entre las partes resolvió la liga seguir el cronograma oficial.

Primera división, partido único

Sábado 9, 15:30 horas: Sportivo vs. Alsina

Domingo 10, 15:30 horas: C. Córdoba vs. Mitre

Segunda división, partido único

Domingo 10, 14:30 horas: Deportivo Alsina vs. I. Portela

Domingo 10, 15:00 horas: Gral. San Martín vs. Defensores Unidos

Sexta división, partido único

Domingo 10, 12:30 horas: Paraná FC vs La Esperanza

Domingo 10, 16:00 horas: Atlético vs. Fundición

Pendientes de la sexta fecha de div. inferiores

Zona A

Sábado 9, 14:00 (5ta) y 15:30 (4ta): C. A. Banfield vs. Gral. San Martín

Zona B

Sábado 9, 14:00 (5ta) y 15:30 (4ta): San Roque F.C. vs. C. S. Las Palmeras

Clásico:

Sábado 9, 13:00 (5ta), 14:30 (4ta) y 16:00 (3ra): Paraná F. C. vs. C. A. Mitre

Zona C

Sábado 9, 13:00 (5ta), 14:30 (4ta) y 16:00 (3ra): B. Rivadavia vs Atlético

Información gentileza de El Clásico Sampedrino