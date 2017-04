Futbol. Horarios y partidos para la 4a. fecha del Apertura

El domingo 23 de abril se juega la cuarta de sexta, segunda y primera división y también la 4a. de quinta, cuarta y tercera con el siguiente programa de partidos y horarios:

Domingo 23 de abril

12.30 (6°), 14.00 (2°) y 15.45 (1°)

Zona A

Gral. San Martín vs. Agricultores Club, 12.30 (6°), 14.00 (2°) y 15.45 (1°)

A. Banfield vs. C. A. Mitre, 12.30 (6°), 14.00 (2°) y 15.45 (1°)

Libre: La Esperanza



Zona B

Las Palmeras vs. C. D. Central Córdoba,12.30 (6°), 14.00 (2°) y 15.45 (1°)

San Roque F.C. vs. C. A. Defensores Unidos, 10.00 (6°), 14.30 (2°) y 16.15 (1°)

Libre: Paraná FC



Clásico A y B

Independencia F. C. vs. C. S. América, 12.30 (6°), 14.00 (2°) y 15.45 (1°)



Zona C

S. y D. I. Portela vs. Rivadavia, 12.30 (6°), 14.00 (2°) y 15.45 (1°)

Dep. Alsina vs. Sportivo, 12.30 (6°), 14.00 (2°) y 15.45 (1°)

Atlético vs. Fundición FC, Martes 25/04, 18.00 (6°) 19.30 (2°) y 21.15 (1°).



Div. Intermedias

Sábado 22 de abril



Zona A

Agricultores Club vs. Gral. San Martín, 13.00 (5°), 14.30 (4°) y 16.00 (3°)

A. Mitre vs. C. A. Banfield, 14.00 (5°) y 15.30 (4°).

Zona B

D. Central Córdoba vs. C. S. Las Palmeras, 14.00 (5°) y 15.30 (4°).

A. Defensores Unidos vs. San Roque F.C., domingo 23, 11.30 (5°), 13.00 (4°).



Clásico A y B

Independencia F. C. vs. C. S. América, 13.00 (5°), 14.30 (4°) y 16.00 (3°)



Zona C

Rivadavia vs. C. s. y D. I. Portela, 13.00 (5°), 14.30 (4°) y 16.00 (3°)

Sportivo vs. Dep. Alsina, 14.00 (5°) y 15.30 (4°).

Fundición FC vs. Atlético, domingo 23, 13.00 (5°), 14.30 (4°) y 16.00 (3°)



Posiciones

Primera

Zona A

Banfield 7

San Martín 4

Independencia 4

Agricultores 3

La Esperanza 3

Mitre 0



Zona B

Las Palmeras 9

Defensores Unidos 4

Paraná 4

San Roque 3

América 3

Central Córdoba 1



Zona C

Sportivo 9

Deportivo Alsina 5

Atlético 4

Ireneo Portela 3

Rivadavia 2

Fundición 1

Segunda

Zona A

San Martín 6

Banfield 6

Mitre 4

La Esperanza 4

Agricultores 3

Independencia 0

Zona B

Defensores Unidos 6

Las Palmeras 6

San Roque 4

Paraná 3

Central Córdoba 3

América 1

Zona C

Ireneo Portela 7

Fundición 6

Atlético 4

Deportivo Alsina 3

Rivadavia 2

Sportivo 1

Sexta

Zona A

La Esperanza 9

Independencia FC 6

Agricultores 4

Mitre 3

San Martín 0

Banfield 0

Zona B

Paraná FC 9

Central Córdoba 9

San Roque FC 3

América 3

Las Palmeras 1

Defensores Unidos 0

Zona C

Fundición 9

Atlético 6

Sportivo 6

Rivadavia 3

Deportivo Alsina 3

Ireneo Portela 0

Tercera

Zona “A”

Mitre 6

Agricultores 6

La Esperanza 3

Independencia 0

San Martín 0

Zona “B”

Central Córdoba 7

Las Palmeras 6

Paraná 3

América 1

Defensores Unidos 0

Zona “C”

Alsina 9

Portela 4

Rivadavia 4

Atlético 4

Sportivo 3

Fundición 1

Cuarta

Zona “A”

La Esperanza 7

Agricultores 7

Independencia 5

Mitre 2

San Martín 0

Banfield 0

Zona “B”

Paraná 9

América 4

Las Palmeras 1

Defensores Unidos 0

San Roque 0

Zona “C”

Atlético 6

Rivadavia 4

Sportivo 4

Ireneo Portela 3

Fundición 0

Quinta

Zona “A”

Independencia 6

Mitre 6

La Esperanza 6

Agricultores 6

San Martin 3

Banfield 0

Zona “B”

Paraná 7

Central Córdoba 6

América 6

San Roque 1

Las Palmeras 0

Defensores Unidos 0

Zona “C”

Atlético 6

Sportivo 5

Rivadavia 5

Fundición 4

Deportivo Alsina 4

