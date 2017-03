Futbol. La 2da. fecha se juega en su totalidad el próximo domingo

El torneo local de fútbol continuará el próximo domingo con interesantes partidos. Todos los que ganaron en la fecha inicial de la zona “A” y “B” se miden con quienes fueron derrotados. Los partidos y horarios son:

6ta: 13.00 horas/ 2da: 14.30 horas/ 1ra: 16.15 horas.

Zona “A”

Independencia F. C. vs. Agricultores Club

A. Banfield vs. La Esperanza F. C. (en Estadio Municipal)

Libre: Mitre

Zona “B”

S. Las Palmeras vs. C. S. América A. Defensores Unidos vs. Paraná F. C.

Libre: San Roque FC

Clásico: Gral. San Martín vs Central Córdoba

Zona “C”

Dep. Alsina vs B. Rivadavia

Atlético vs C. S. y D. I. Portela

Fundición FC vs Sportivo (en Sportivo)

Están los horarios y días de juego para las divisiones intermedias

Quedaron dispuestos los horarios para la segunda fecha del Torneo Apertura “Pedro G. Barri” de divisiones intermedias que organiza la Liga Deportiva Sampedrina para la URL San Pedro – Baradero. Se jugará entre viernes y sábado con los siguientes:

Partidos y horarios

Zona “A”

Agricultores Club vs. Independencia F. C.

– Sábado 25, 13.00 (5ta), 14.30 (4ta) y 16.00 (3ra)

La Esperanza vs. C. A. Banfield

– Viernes 24, 15.00 (5ta), 16.30 (4ta)

Libre: Mitre

Zona “B”

S. América vs. C. S. Las Palmeras (en I. F. C.)

– Viernes 24, 13.00 (5ta), 14.30 (4ta) y 16.00 (3ra)

Paraná F. C. vs. C. A. Defensores Unidos

– Sábado 25, 13.00 (5ta), 14.30 (4ta) y 16.00 (3ra)

Libre: San Roque FC

Clásico: Central Córdoba vs. Gral. San Martín

– Sábado 25, 15.00 (5ta), 16.30 (3ra)

Zona “C”

Rivadavia vs. Dep. Alsina

– Sábado 25, 14.00 (5ta), 15.30 (3ra)

S. y D. I. Portela vs. Atlético

– Sábado 25, 13.00 (5ta), 14.30 (4ta) y 16.00 (3ra)

Sportivo vs. Fundición FC

– Viernes 24, 13.00 (5ta), 14.30 (4ta) y 16.00 (3ra)

