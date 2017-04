Futbol. La fecha 3 del Torneo Apertura se juega el próximo domingo

La sesión de la Liga se llevó a cabo en Agricultores Club de Gdor. Castro donde reprogramó la fecha 3 del Torneo Apertura “Pedro Barri”, luego de dos suspensiones consecutivas por lluvia. Si bien la intención del Presidente de la Liga Hugo Cejas era jugar fecha doble el próximo fin de semana, es decir, viernes la fecha 3 de mayores y domingo la 4, los clubes definieron jugar solo los partidos pendientes y por una cuestión económica el domingo (el viernes se debe abonar un arancel mayor por ser feriado). Sportivo y Atlético jugarán el martes 18 el clásico de la vecina ciudad, partido de la zona “C”.

Los partidos

Fecha 3

Primera, segunda y sexta div.

16.15/14.30/13.00

Zona “A”

Independencia F. C. vs. C. A. Banfield, árbitro: Daniel Guerrero

A. Mitre vs. La Esperanza, árbitro: Nicolás Salinas

Zona “B”

D. Central Córdoba vs. C. S. América, árbitro: Arcel Páez

San Roque F.C. vs. Paraná F. C., árbitro: Terna de Pergamino

Clásico:

Agricultores Club vs. C. S. Las Palmeras, árbitro: Francisco Lasca

Zona “C”

Rivadavia vs Fundición FC, árbitro: Marcos Santos S. y D. I. Portela vs Dep. Alsina, árbitro: Joaquín Gil

Martes 18 de abril

Primera, segunda y sexta div.

21.15/19.30/18.00

Sportivo vs Atlético, árbitro: Javier Arias

Para ir palpitando la fecha 4

Zona “A”

Sexta/Segunda/Primera

Gral. San Martín vs. Agricultores Club

Banfield vs. Mitre

Quinta/Cuarta/Tercera

Agricultores Club vs. Gral. San Martín

Mitre vs. Banfield

Libre: La Esperanza



Clásico “A” y “B”

Sexta/Segunda/Primera

América vs. Independencia FC

Quinta/Cuarta/Tercera

Independencia FC vs. América

Zona “B”

Sexta/Segunda/Primera

Las Palmeras vs. C. Córdoba

San Roque FC vs. Def. Unidos

Quinta/Cuarta/Tercera

Córdoba vs. Las Palmeras

Def. Unidos vs. San Roque FC

Libre: Paraná FC

Zona C

Sexta/Segunda/Primera

Portela vs. Rivadavia

Dep. Alsina vs. Sportivo

Atlético vs. Fundición FC

Quinta/Cuarta/Tercera

Rivadavia vs. I. Portela

Sportivo vs. Dep. Alsina

Fundición FC vs. Atlético

Los integrantes de la Liga Sampedrina, luego de la reunión disfrutaron de una cena muy amena, en el Club Gobernador Castro, donde intercambiaron opiniones en un ámbito más distendido.

Cerdo a la parrilla con ensalada fue el delicioso menú que compartieron los dirigentes.

Información gentileza de El Clásico Sampedrino