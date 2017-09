Futbol local. Como se juegan los cuartos de final

Los cuartos de final de primera, segunda y sexta se jugará entre sábado y domingo. El detalle completo de la fecha con horarios y canchas:

Primera división

Cuartos de final (sólo partido de ida)

Sportivo vs. Independencia

Domingo 3 de Septiembre, 19:00 horas

La Esperanza vs. Alsina

Domingo 3 de Septiembre, 15:45 horas

Córdoba vs. Paraná FC

Domingo 3 de Septiembre, 15:30 horas

Rivadavia vs. Mitre

Domingo 3 de Septiembre, 15:30 horas

Segunda división

Cuartos de final (sólo partido de ida)

San Martín vs. C. Córdoba

Sábado 2 de septiembre, 19:00 horas

Atlético vs. Portela

A confirmar, sábado 2 o domingo 3, 15:30 horas

Def. Unidos vs. América

Domingo 3 de Septiembre, 15:30 horas

Mitre vs. Alsina (En Estadio Municipal)

Sábado 2 de septiembre, 14.00 horas

Sexta división

Cuartos de final (sólo partido de ida)

Paraná vs. Agricultores

Domingo 3 de Septiembre, 12:30 horas

Atlético vs. Sportivo

A confirmar, sábado 2 o domingo 3, 14:00 horas

La Esperanza vs. Las Palmeras

Domingo 3 de Septiembre, 14:00 horas

Fundición vs. Independencia

Domingo 3 de Septiembre, 13:30 horas

Divisiones intermedias

Zona A

A. Banfield vs. Gral. San Martín (Sábado 9/9)

Agricultores Club vs. La Esperanza

Sábado 2 de septiembre: 13:00 (5a), 14:30 (4a) y 16:00 (3a).

Zona B

San Roque F.C. vs. C. S. Las Palmeras (Sábado 9/9)

A. Defensores Unidos vs. C. S. América

Domingo 3 de Septiembre: 11:00 (5a), 12:30 (4a) y 14:00 (3a).

Pendiente de la fecha 3: Las Palmeras vs. Paraná FC

Sábado 2 de septiembre: 13:00 (5a), 14:30 (4a) y 16:00 (3a).

Clásico: Paraná F. C. vs. C. A. Mitre (Sábado 9/9)

Zona C

Rivadavia vs Atlético (Sábado 9/9)

Información gentileza de El Clásico Sampedrino