Futbol. Sportivo y Rivadavia clasificados

Luego de los triunfos de Sportivo por 2 a 0 ante Portela y de Rivadavia 2 a 1 frente a Atlético, partidos postergados y jugados el lunes, el fortín y el lobo se aseguraron la clasificación a cuartos de final del Torneo Clausura “Román Misenti”, organizado por la Alianza San Pedro-Baradero.

Existe la posibilidad de que se sume como mejor tercero Deportivo Alsina, pero habrá que esperar ya que depende de los resultados de otros partidos.

Jugada la fecha 6 en su totalidad, así se ubican:

Primera

Zona A: La Esperanza 13, Independencia 10, Mitre 8, Banfield 8, Agricultores 5, San Martín 1.

Clasificados: La Esperanza

Zona B: C. Córdoba 9, Las Palmeras 9, Paraná 8, América 5, San Roque 3, Def. Unidos 3.

Zona C: Sportivo 15, Rivadavia 12, Alsina 9, Portela 4, Atlético 3, Fundición 1.

Clasificados: Sportivo y Rivadavia.

Segunda (sub 23)

Zona A: San Martín 11, Mitre 9, Agricultores 8, Banfield 8, La Esperanza 7, Independencia 3.

Zona B: Def. Unidos 10, Las Palmeras 8, América 7, Paraná 7, C. Córdoba 6, San Roque 2.

Zona C: Atlético 11, Alsina 10, Portela 8, Sportivo 7, Rivadavia 4, y Fundición 0.

Clasificados: Atlético y Alsina.

Sexta (2004)

Zona A: La Esperanza 12, Agricultores 9, Independencia 9, Mitre 7, San Martín 7, Banfield 3.

Clasificado: La Esperanza

Zona B: Paraná 15, Las Palmeras 10, C. Córdoba 9, San Roque 6, Def. Unidos 4, América 0.

Clasificados: Paraná FC

Zona C: Atlético 13, Fundición 12, Sportivo 10, Rivadavia 6, Alsina 3 y Portela 0.

Clasificados: Atlético y Fundición.

Próxima fecha

Zona A

Independencia F. C. vs. Gral. San Martín

A. Mitre vs. Agricultores Club

Libre: Banfield

Zona B

San Roque F.C. vs. C. D. Central Córdoba

Paraná F. C. vs. C. S. América

Libre: Las Palmeras

Clásico:

A. Def. Unidos vs. Sp. La Esperanza

Definición

Primera, segunda y sexta división: Clasifican los dos (2) mejores equipos por cada zona; “A”, “B” y “C”, más los dos mejores terceros de las tres zonas, conformando una grilla ordenada del 1 al 8 según la posición lograda en la tabla de posiciones de cada zona. Para tal efecto se tendrá en cuenta el promedio de partidos jugados y puntos para cada puesto. Se formarán tres tablas de posiciones, una entre los tres clasificados en primer lugar en sus zonas (puntos/promedio), otra para los que alcanzaron el segundo lugar (puntos/promedio) y la restante para los del tercer puesto (puntos/promedio), al solo efecto de establecer la localía en los partidos de la siguiente ronda. Los de mayor puntaje/promedio acumulado en la Fase de Zonas siempre definirán la serie de local y los de menor cerrarán la llave en condición de visita.

Para definir puestos iguales en la zona será: 1) puntos. 2) dif. de gol. 3) goles a favor. 4) goles en contra. 5) Partido entre si. 6) sorteo en liga.

Se disputará en cada fecha un clásico con las zonas que corresponden a los afiliados a la liga sampedrina (A y B) sumando 7 jornadas en total.

Se jugará cuartos de final y semifinal con localia en equipo mejor ubicado en tabla general a un solo partido y final con ida y vuelta, siendo los siguientes los que las disputen:

Cuartos de final

P1: 1 v 8

P2: 2 v 7

P3: 3 v 6

P4: 4 v 5

En caso de igualdad se definirá en tiros desde el punto del penal (5 y en caso de continuar igualados uno hasta definir).

Semifinales (salvo que lleguen dos equipos de cada liga)

P5: P1 v P4

P6: P2 v P3

En caso de igualdad se definirá en tiros desde el punto del penal. (5 y en caso de continuar igualados uno hasta definir).

Final (ida y vuelta)

P7: Ganador P5 v P6 Los dos clubes ganadores de la etapa Semifinal jugarán entre sí dos partidos de ida y vuelta por el título de campeón. Si al término de los encuentros señalados precedentemente, el resultado fuera empate en puntos y diferencia de goles, se ejecutarán tiros desde el punto penal.

Información: El Clásico Sampedrino