Gallardo confirmó que River quiere a Cvitanich: “No va a sentir el peso de la camiseta”

El entrenador del “Millonario” expresó su deseo de contar con el delantero de Banfield para los partidos por Copa Libertadores

Marcelo Gallardo expresó su deseo de contar con Darío Cvitanich para disputar los partidos por Copa Libertadores y confirmó que River negociará por el delantero, al que no le pesará la camiseta del Millonario según su parecer.

“Es un jugador de jerarquía y con experiencia. A mí me gustan los jugadores así. En estos momentos necesitamos cubrir un espacio que tenemos vacante y dentro de las opciones que hay me parece un jugador que no va a sentir el peso de esta camiseta”, expresó el Muñeco en conferencia de prensa.

Como bien había anticipado Infobae, Banfield, dueño de la ficha del jugador, pretende un monto que gira en torno a los 5 y 6 millones de dólares. La cifra puede diluirse si el elenco de Núñez incluye en la negociación el pase de Nicolás Bertolo, que se encuentra cedido en el Taladro.

Cecilia Bonelli, esposa del atacante, informó que en las próximas horas habrá reuniones entre directivos y representantes del jugador. “Hoy es un día clave”, declaró en ESPN.

Por su lado, el entrenador del Millonario explicó por qué interesa el goleador del sur: “En base a las restricciones que teníamos, decidimos generar un contacto con Banfield para ver si podíamos contar con Cvitanich para estos partidos. Esperamos respuesta en las últimas horas pero no ha sido fácil porque las alternativas eran muy pocas. No es una cosa que esté totalmente decidida”.

Por otro lado, Gallardo habló sobre el rumor de un posible contacto desde la Selección de Chile ante la renuncia de su DT, Juan Antonio Pizzi: “No he recibido ningún llamado de la federación de Chile. Estoy muy enfocado en lo mío y muy abocado a lo que significa estar diagramando todo lo que se viene por delante. Tengo la cabeza metida en el mundo River”. (Playfutbol)