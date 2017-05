Ganó Atlético y va por el ascenso

El Negro venció a Matienzo de Ramallo y se metió en la final de la Zona Pampeana Norte. Buscará el ascenso ante ADIP de Gonnet, Partido de La Plata, en una gran final, 180 minutos que definirá quien jugará en el segundo semestre en el Torneo Federal B.

Atlético venció en el partido de vuelta a Matienzo 3 a 1, con goles de Sergio Ortigoza, Maximiliano Luna y Leonel Camacho, descontó para la visita Martínez, y se metió en la final que quieren jugar todos, aquella que a comienzos de Enero era solo un sueño, hoy ya es una realidad. ADIP su rival llego a la final al ganarle por penales a CRIBA, también de la Plata, luego de empatar en el global 3 a 3.

La primera final se jugará en Baradero y la definición en Villa Castells, hasta el momento.

El negro comenzó a clasificarse para la final en aquel empate de visitante ante Matienzo en Ramallo, y lo terminó de cocinar con un primer tiempo brillante en el Asali, donde se fue al vestuario ganando cómodamente 3 a 0. Con un gran partido de Sergio Ortigoza y de la zaga central Del Río – Camacho. El primer gol vino de una genialidad Ortigoza, a quien le quedó una pelota alta y de espaldas al arco que Sergio resolvió con una chilena que sorprendió no solo a Beovides sino a toda la cancha del Negro que no podía creer lo que estaba viendo. Al rato nomás, otra gran jugada de Ortigoza quien define ante la salida del arquero y el rebote le queda al Pato Luna quien no dudo y metió el segundo de Atlético. Un rato más tarde centro perfecto de Pulimeni para la cabeza de Camacho quien les ganó a todos en el área y sentenció el tercero.

A partir de allí, el Negro se dedicó a manejar el partido y a enfriarlo, sin fortuna primero expulsado Rodrigo Carreras y luego Maximiliano Luna, encima el descuento de Martínez para ponerle más suspenso al partido, pero historia estaba escrita, Atlético debía pasar a la final y pasó. También fue expulsado Fernández en el equipo de Matienzo

Ahora llega ADIP, la primera final en Baradero y la revancha será en Gonnet, en calle 10 y 485, Villa Castells, lugar donde Atlético puede por primera vez en su historia llegar al Federal B.

Atlético: Gómez, Spósito, Del Río, Camacho, Schalibaum, Moreira (Chapuis), Carreras, Romero, Pulimeni (Centurión Emmanuel), Ortigoza (Centurión Claudio) y Luna. DT Gustavo Fortunato. Suplentes: Vacirca y Martín.

Matienzo: Beovides, Díaz, Villareal (Yacuzzi C), Martínez C, Martínez O, Bogado, Yacuzzi J, Yacuzzi D, Fernández, Martínez G. (Ferreira J) y Cabrera (Ferreira R) DT Selenzo Suplentes: Përez Diego

Goles: Ortigoza, Luna y Camacho (A) y Martínez G (M)