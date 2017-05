Genoud :”A todas las acciones que hacemos como gobierno, esta crisis laboral te las tira para atrás”

El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Baradero, Martín Genoud habló sobre la situación laboral en Baradero, confirmó que hay interesados en comprar el predio de Atanor , se refirió al acto del Día del Trabajador y afirmó que toda acción de gobierno queda desdibujada ante la falta de trabajo

¿Es verdad que hay interesados en comprar Atanor?

“No hay nada oficialmente, pero si lo que existe es un par interesados- no en todo el proceso productivo de Atanor- no para reactivar Atanor tal cual la conocimos hasta su cierre, pero bueno Atanor tiene la parte del predio que está dividido en dos, la parte tradicional y el otro sector que incorporó hace un par de años, parte del proceso productivo químico digamos hay algunas empresas interesadas en hacer una compra sobre una parte de lo que es el predio para instalar el proceso productivo, también hay algún interés en algunos para utilizar parte de los galpones y demás. Lo que sí hay que aclarar, para no crear falsas expectativas, es que no hay una empresa que esté buscando comprar Atanor para reactivar tal cual tenía el proceso, no hay alguien que quiera comprar la planta para producir lo mismo que se producía, ni utilizar todo el sistema, si hay algunos interesados en adquirir parte del predio como una cuestión logística o de almacenamiento y también hay algún interés de alguien que tiene que ver con la parte química en reactivar una parte del proceso o transformarla”.

¿Cuando y como se enteran de esta posibilidad?

“Nosotros tomamos conocimiento de esto un poco sin tener una comunicación oficial de la empresa, por algunas consultas que hemos tenido aquí en el municipio y por alguna referencia que nos han hecho directivos de la empresa- no de manera formal, sino una comunicación cuando nosotros preguntamos cómo está el predio- porque hemos intimado a Atanor a través de la Secretaria de Medio Ambiente y también a través de presentaciones que hemos hecho sobre el pasivo ambiental que tiene y en algunas de estas comunicaciones informales no han comentado que habría gente interesada en tratar de comprar una parte, un poco todo esto que te he contado, pero surge en los últimos 10 o 15 días, no es que Atanor tuviera esos interesados previo a decidir el cierre de la planta Baradero y nosotros obviamente tampoco lo sabíamos “.

¿Los sindicatos sostienen que el gobierno comunal no los ayudó en nada para revertir la situación?

“Ahí hay un par de cuestiones, primero en todo lo que tiene que ver con el conflicto nosotros no nos mantuvimos al margen- todo lo contrario-, estuvimos desde donde podíamos, como lograr gestiones ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia, con el Ministerio de Producción de la Nación, todo lo que nosotros hemos podido hacer desde Baradero lo hemos hecho, hemos acompañado a los trabajadores, no hemos reunidos montones de veces tanto con los trabajadores como con la empresa para buscarle una solución a este conflicto, quizás no lo hayamos hecho tan públicamente con lo han hecho otros, pero inclusive hasta ciertos momentos el mismo gremio agradecía la intervención de la Intendente y del gobierno local o sea que en ese punto hemos tratado de acompañar en todo lo que hemos considerado necesario y lo que nos han pedido, hemos generado reuniones, hemos hecho bajar al Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires un sábado para que viniera a reunirse con los empleados, todo lo que tenemos al alcance como gobierno lo hemos hecho”

¿Que se está haciendo ante el conflicto de Ingredion?

“Sabemos que el conflicto de Ingredion no es un conflicto que lo haya motivado una acción directa del gobierno ni local, ni provincial, ni nacional, es más un tema interno de la planta, igualmente hemos tratado inclusive desde el Ministerio de Producción de Nación se les ha ofrecido herramientas a la empresa para tratar de generar alguna solución, algunas se han tomado otras no”.

¿La critica que se les hace es que actúan en concordancia con el gobierno nacional, que no se buscaron alternativas para evitar los despidos o el cierre de Atanor, que no se pusieron al frente como autoridad?

“Por ahí se cree que el estado está para arbitrar en todo o para brindar cobertura, y la verdad que lo que hace el estado es poner a disposición las condiciones y hacer que se cumpla la ley, muchas veces nos han pedido porque el estado no aprieta o no condiciona algunas cosas- porque estaban mal acostumbrados muchos a que se buscara utilizar el estado como una forma de extorsión- y creo que en estos momentos lo que se busca es ponerse realmente en la función de árbitro y en esa función el estado tiene herramientas y las ha ofrecido, como por ejemplo los subsidios y todo lo que tiene que ver con los planes para salidas y para generar condiciones para que después los empleados puedan tener salida en otras empresas”.

¿Por qué se retiraron antes del acto del 1ro. de Mayo?

“Nosotros participamos en el acto como tratamos de hacerlo en general que es desde el lugar del acompañamiento- porque así se convocó – y después nos fuimos porque se trasformó en un acto de política partidaria, la verdad es que uno está dispuesto a escuchar los reclamos de los trabajadores, de los dirigentes gremiales, ahora cuando sube Berni y Scioli a hacer una arenga de una campaña política es donde ya creemos que no tenemos más nada que hacer, por eso nos retiramos”.

¿Dicen que no se animaron a subir al palco, como si lo hizo el intendente de Chacabuco?

“Tampoco fuimos para subir al palco, fuimos para acompañar, nos bancamos que mientras nosotros estábamos ahí entre el público, cuando llegó Scioli, Berni, Carossi, Marcos Di Palma y toda la comitiva, ingresaron tipo Rockstar con patovicas que le iban abriendo camino y los subieron al escenario, hasta ahí nos bancamos, cuando empiezan los discursos, ya basta, bueno hasta acá llegamos”.

¿Cómo se recupera un gobierno de una crisis laboral como esta, porque ante la falta de trabajo las obras pasan a segundo plano?

” Todas las acciones que hacemos como gobierno, esta crisis laboral te las tira para atrás. El tema es que muchos de los puestos de trabajos que se pierden son difíciles de remplazar sobre todo por el nivel de ingreso que tenían, sería muy demagógico y mentiroso si les diría que son fácilmente reemplazables, no es así, hay varias empresas que han creado puestos de trabajo, ahora están arrancando varias de las obras públicas y van a generar puestos de trabajos, pero lamentablemente no son del tipo de trabajo que se perdieron.”