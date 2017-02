Genoud: “La gente está contenta y agradecida por todo lo que sucedió en febrero”

Luego de poco mas de 24 horas de finalizado el Festival 2017, entre otros eventos que se llevaron a cabo consecutivamente desde que se inició el año, como el Parador de Rock, el Festival de Danzas, el Festival Rock en Baradero, la final del Pre Baradero 2017, el Show Internacional de Maluma y las cuatro jornadas del Festival mayor, dialogamos con el Secretario de Gobierno Martín Genoud, quien junto al Secretario de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad, Marcos Barlatay, fueron los responsables máximos en la organización de todos los espectáculos mencionados.

Genoud, aun reponiéndose del esfuerzo no solo físico que demanda esta actividad, dialogó con BTI e hizo un balance del segundo festival que realiza, pero el primero que idearon íntegramente.

¿Cual es balance que haces a pocas horas del final del Festival 2017?

“La verdad que el balance según mi visión es muy positivo en general, se trabajó bastante bien en lo previo, se logró una grilla interesante, atractiva al público, con una calidad artística muy buena, se trabajó bien el predio, porque también en la previa, desde la decisión de cambiar el techo, hasta algunas modificaciones menores que realmente en algún momento se pensaron no tomar y después terminaron siendo muy beneficiosas, por ejemplo en algo que parece intrascendente que es haber sacado la valla fija, que nos permitió el día domingo reconfigurar toda la platea y cambiar- tener esos dos pulmones que tenían para darle la posibilidad a que acceda muchísima más gente- digamos son todas pequeñas decisiones que ayudan al resultado final”.

¿Son decisiones que no dejan mucho margen, como ocurrió después de la lluvia y el piso del anfiteatro?

“El día a día te va llevando a tomar decisiones, mientras tocaban Los Palmeras yo me fui a la popular a escucharlos y a compartir con algunos amigos y por ahí les digo a unos dejen de pisotear, dejen de bailar porque están destrozando el piso y mañana se van a quejar todos y cuando llegue al otro día y vi lo que era, ahí durante el mediodía tomamos la decisión de echar el rap y de laburar para que quede lo mejor posible, también fue una decisión que creo que fue buenísima, porque no solo pudimos terminar de utilizar el anfiteatro ese día que hubiese sido muy complicado, sino que creo que es una cosa que va a servir para adelante, digamos son todas pequeñas cosas que hacen al espectáculo general con lo cual creo que fue un resultado muy positivo, no solo porque la calidad artística arriba del escenario fue muy buena, sino porque la gente lo pudo disfrutar y valorar”.

¿Por qué decidieron encargarse de todo?, ¿Aun es factible la creación de una comisión permanente?

“La idea con Marcos y con Fernanda fue tratar de decir bueno nosotros nos ponemos al frente, le ponemos el tiempo que haya que ponerle y vamos a intentar que Baradero tenga un equipo de laburo que no dependamos de nadie, salvo para algunas cosas puntuales y algunas ayudas que siempre necesitamos e ir formando gente dentro del municipio, dentro de Baradero para que puedan ir realizando tareas que terminan siendo positivas para este festival y mucho más positivo para lo que viene para adelante. Creo que hoy por hoy ya en martes uno se encuentra con la gente contenta y agradecida por todo lo que sucedió en Febrero”.

¿La gente acompaño todas las noches, a que crees que se debió?

“Quisimos darle una grilla balanceada para distintos gustos y distinto público como para que sucediera esto. El jueves el Chaqueño y los Manseros convocan muchísima gente, el viernes a pesar de la lluvia la gente se quedó y después volvió, sino hubiese llovido no sé si hubiese sido lo que fue el domingo, pero hubiese estado muy, muy lleno por lo menos por lo que teníamos vendido, el sábado con Soledad que era un tema pendiente para Baradero que ella vuelva, ella estuvo mucho tiempo muy desconfiada de Baradero e inclusive hasta que no llegó y vio como era no nos creían en un 100 % e inclusive cuando terminó el show Gonzalo, que es su representante, me dijo la verdad ahora le voy a decir a la Sole que ustedes me ganaron la pulseada, que lo que me decían era verdad y se fueron sumamente agradecidos y contentos la verdad que esas cosas indican que no estamos tan equivocados y que creo que vamos por un camino que creo que le va a servir a Baradero”.

¿El domingo se agotaron las entradas, cuanta gente ingresó al anfiteatro?

“El domingo tipo diez de la noche dejamos de vender entradas, porque no queríamos que suceda lo que ha pasado otras veces que la gente que pagó entrada no pueda entrar porque no hay lugar o se sienta incomoda. Anoche le escribí un mail a la gente de la empresa que nos organizo el tema de los tickets para tener un resumen general de cantidad de gente del domingo, porque tuvimos que agregar dos o tres veces más entradas a la venta, así que yo supongo que el miércoles o jueves voy a tener un número más concreto, lo que si no entraba mucho más gente, la foto del drone es bastante elocuente, nos pareció que ya era tarde, había habido suficiente tiempo para comprar entradas y nos parecía que había que poner algún límite”.

¿La oposición política volvió a criticar por el tema de la privatización de la cantina y que no se le dio a las instituciones?

“Es una discusión netamente política, evidentemente no tienen mucho para cuestionar, la cantina se licita para sumar recursos para intentar equilibrar los gastos. Además a las instituciones que nombraron se las ayuda todo el año y las instituciones no protestaron solo los concejales que no tienen ni idea del vinculo del municipio con las sociedades intermedias”

¿Otra de las cosas que se cuestionaron fue la entrega de entradas que luego la gente revendía?

“Eso es algo que es inmanejable, durante mucho tiempo o casi siempre se les entregó entradas a los empleados municipales, nosotros tomamos la decisión de hacer un listado, que se prestaba para confusión sino entregarle dos entradas a cada uno de los empleados y bueno algunos las vendieron, realmente eso es inmanejable para nosotros lo cuestionable es la actitud del que las vendió, yo tengo algunas ideas de cómo hacer para hacer más eficiente eso vamos a ver si el año que viene lo podemos hacer porque se presta a este tipo de cosas”.

¿Cuando se emitirá el resumen por la TV Pública?

“Creo es que el miércoles 1 de Marzo a las diez de la noche, tengo tantas fechas en la cabeza si no es esa lo vamos a confirmar más adelante”.

¿Cuál es tu mensaje para la gente, para aquellos que aportaron para este febrero tan especial?

“Estamos muy contentos por todo lo que sucedió en Febrero, creo que el laburo se vio reflejado, la verdad de que a pesar de que con Marcos tomamos la decisiones, yo no me canso de agradecer a todo el equipo que laburo, a todos los empleados, a los que no son empleados y también laburaron, a la gente que organiza el rock que también nos dio una mano, pero sobre todo a los empleados municipales que a medida que iban surgiendo los inconvenientes nos daban una mano para solucionarlo, todo lo que sucedió con la gente de cultura, del anfiteatro, que también tuvieron un Febrero súper cargado y nunca bajaron los brazos y estuvieron siempre ahí, la verdad que esto no se logra con alguien que tome decisiones solamente sino que hay que laburar en equipo y eso también es una cosa que nos llevamos como muy buena. El hecho de haber comenzado a formar un muy buen equipo para todo lo que tiene que ver con la movida cultural y de festival y eso también es un activo muy importante.”