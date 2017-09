Genoud: “no queremos que venga cualquier empresa y haga lo que quiera en Baradero”

En la mañana del jueves, el Secretario de Gobierno Martín Genoud, brindó una conferencia de prensa, para explicar las diferencias existentes entre la Municipalidad de Baradero y la empresa que ganó la licitación para la obra integral del barrio Bernabé de San Martín, la cual exige un pago mayor al convenido y han surgido una serie de inconvenientes en la ejecución de los trabajos.

El funcionario, aclaró que mas allá de esta coyuntura la obra continuará como estaba previsto ya que es un proyecto

“A raíz de varios rumores que se habían generado decidimos dar una información oficial, porque hasta ahora veníamos sin decir nada y muchas de las cosas que se dicen no son verdad. Esto genera incomodidad en la gente del barrio afectado, lo real es que existe una tensión con la empresa porque nos está pidiendo una mejora en el precio que ellos tienen firmado y eso ha hecho que bajen el ritmo de trabajo, con lo cual siempre dentro de los plazos que tiene puesto el pliego, no hay hasta el momento incumplimientos graves de la empresa pero si se ha generado este rum, rum en el barrio que muchos dicen la empresa se va, no tienen fondo para seguirla, empezaron hacer la calle Anchorena y se están gastando los fondos que era para el barrio Bernabé y ahí hay que hacer varias acotaciones”.

Lo primero que hay que decir es que todas las obras que se están haciendo- la mayoría- se gestionan en nación o en provincia con fondos específicos para cosas específicas. La obra de hábitat del barrio Bernabé justamente se consiguió a través de una sub secretaria que tiene el estado y su objetivo está planteado para hacer obras de este tipo en los barrios, intervenciones generales que como en este caso tiene cordón cuneta, asfalto, luces, conexiones de agua y cloacas y eso cuando uno va a buscar esos fondos son justamente para hacer este tipo de intervenciones.

La de la calle Anchorena hay un lugar- una sub secretaria del estado- que tiene fondos para mejorar zonas centrales de las ciudades y ahí fuimos, presentamos un proyecto, nos aprobaron y eso nada tiene que ver con el financiamiento que tiene del barrio Bernabé- son cosas independientes- , como tampoco tiene nada que ver con la intervención que se está haciendo en la costa o como la intervención hidráulica que se está haciendo en todo el barrio Pompeya. Cada una de esas obras tiene un financiamiento especial y no es que se para una y arranca la otra, es una fantasía que el vecino piense que los fondos se pueden dar de un lado para el otro, nosotros queremos el vecino sepa que esto no es posible y que son ventanillas distintas”.

¿Cuál es el conflicto puntual con la empresa que trabaja en el barrio Bernabé?

“Respecto a lo que sucede puntualmente con la obra de barrio Bernabé estamos en una tensión con la empresa DIARME que es la adjudicataria de la obra, ellos no han pedido formalmente una mejora de precios, ellos firmaron un contrato por 42.000.000 de pesos para hacer todo esto que hablábamos antes y nos están pidiendo una mejora de precio, realmente no hemos podido encontrar que lo financie la nación a esa diferencia de precio y por eso mismo es que hemos decidido que vamos hacer cumplir el convenio que tenemos firmado, hasta ahora la empresa realizo el 25 % de la obra prácticamente y se le abono el 25%, ya le pagamos a la empresa cuatro certificados de obra, que suman un total de $ 10.543.000 pesos, eso corresponde a lo que está hecho en la obra, con lo cual hoy el municipio no tiene ningún incumplimiento porque esa es otra de las cosas que se decían, que la empresa no seguía porque el municipio no le había pagado, cosa que no es verdad y es mas esos 4 certificados ya están verificados y aprobados no solo por nosotros sino por hábitat de nación y tenemos para cobrar el segundo desembolso o sea que tenemos ya asegurado que van a venir 12.000.000 millones de pesos más para continuar la obra, pero bueno estamos en este momento de tensión que la empresa no está pidiendo una mejora de obra”.

¿Si la empresa firmó por un monto por qué ahora pide más?

“Lo que dice la empresa es que hubo un aumento de precios y eso hace que ellos necesiten una re determinación de precios y la verdad que las empresas venían funcionando con el estado de esa forma, uno le adjudicaba una obra y al tiempito las empresas venían y buscaban una mejora de precios, en general se las daban y así continuaban, pero eso también era encubrir un poco el sobre precio en la obra pública y la verdad es que nosotros tomamos la decisión de no ceder a estas presiones, porque todo esto de que paran una obra, que cargan una maquina y que vamos hacer cumplir con lo que está firmado y el municipio no tiene solo el contrato sino tiene póliza de caución con respecto a la empresa por los $ 30.000.000 que quedan y en el caso de que la empresa empiece a incumplir realmente tomaremos las medidas necesarias para ejecutar la póliza y para hacer valer los contratos, nosotros ya le hemos hecho una notificación formal por algunas medidas que están incumpliendo , todo esto está previsto en los contratos”.

¿Están decididos a no ceder?

“Nosotros estamos dispuestos a hacerle cumplir el contrato a las empresas que se le adjudique un contrato, ejecutar la póliza de caución y en el caso de eso suceda dar de baja el contrato y tener alternativas con otras empresas que estén dispuestas a continuar la obra con el dinero que nos queda. He estado reunido varias veces con la empresa DIARME, he estado reunido con hábitat de nación para informarle todo esto y para ver los pasos a seguir. Por eso digo que no estamos dispuestos a que nos pase lo que venía pasando, nosotros nos bancamos que haya mucha gente enojada, por eso les pedimos disculpas a la gente que vive en el barrio, sabemos que está generando una incomodidad, pero también queremos que sepan- este fue el motivo de la conferencia de prensa-, pero que sepan que nosotros estamos defendiendo el dinero que tenemos que administrar, no estamos dispuesto a entrar en ninguna cosa extraña y si en el caso la empresa toma la decisión de irse, nosotros tenemos los mecanismos legales para dar de baja ese contrato, ejecutar la póliza y vamos a hacer un proceso para seguir con otra empresa que podrá llevarnos algunos días mas y alguna incomodidad en el barrio, pero estamos dispuestos a decirle la verdad, porque no queremos que venga cualquier empresa y haga lo que quiera.”