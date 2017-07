Germaíz. Polémico comunicado de prensa de Martín Demierre

Martín Demierre, quien afirma ser Director de Germaíz SA no habiendo perdido ningún poder luego de la resolución judicial, emitió un Comunicado de Prensa el cual publicamos luego de compartirlo previamente con el personal de esta empresa, el mismo que se encuentra sin trabajar desde hace 15 meses y en ese periodo solo cobraron $15000 como un paliativo por los anteriores dueños, y a pesar de eso siguieron cuidando la fabrica hasta que Demierre se hizo cargo y la cerró con candado.

También volvemos a publicar la resolución de la jueza que atiende la causa.

Comunicado de Demierre

Precisiones sobre versiones de diarios de Baradero sobre la dirección de Germaiz SA y que han dado lugar a desmanes, robos y anulaciones de negocios existentes.

1) Germaiz SA sigue dirigida por el Ing. Martin Demierre que es el presidente y que No fue desplazado por la Jueza. El síndico tiene un rol más activo hasta el 25 de Agosto 2017, fecha a partir de la cual se realizará una valorización y evaluación de la empresa.

2) Que Si la jueza abrirá un registro para posibles interesados en la fase que se llama Cramdown porque Germaiz no consiguió la mayoría de votos.

3) Que Germaiz SA, bajo la dirección de Martin Demierre y Samantha Demierre, Si se presentará en este registro abierto y aportará la totalidad de votos necesarios para homologar el concurso.

4) En el caso que haya otro interesado, el mismo tiene que hacer una oferta para la compra de la totalidad de acciones a los actuales dueños (Martin Demierre). Esa es la única manera de desplazar a los actuales dueños y a la dirección.

5) Que el plan de inversión Si se puso en marcha en San Justo y en Baradero. Actualmente ya se puede ver movimientos en las dos plantas.

6) Que la filial de San Justo Si envasó 1.200.000 litros de aceite desde su puesta en marcha en Abril 2017 para nuestra marca Corazón y Precoz y envasado para terceros. La cuál va ser próximamente distribuida en Baradero y también en la zona.

7) Que un plan de inversiones Si existe, es bien real e ya comenzó a implementarse. Consiste en:

Baradero:

– Paneles solares para propia generación de energía

– Prensas aceiteras

– Reconversión productiva de las actividades y del personal

– Puerto para recibir materias primas por barcazas

– Nuevos negocios de acopio y compra venta de cereales desde Baradero incluyendo exportación/importación

San justo:

– Sopladora de botellas de 2.500.000 unidades por mes (4 nuevos empleos)

– Reconversión productiva de planta y operaciones

8) Personal

Para que este plan de inversión se lleve a cabo hay medidas dolorosas que están siendo implementadas como el despido de personal que no será afectado a las nuevas operaciones, estos despidos ya fueron consensuados con la sindicatura. Se procederá a despedir personal causando el menor daño posible para salvaguardar el resto y volver a crecer. En efecto, primero se procederá a consensuar con el personal que ya tiene un empleo en otras empresas (Toyota, BRF, etc.), también se analizará la antigüedad en la empresa, la posibilidad de conseguir un empleo, el historial de faltas graves según los legajos (robos en la empresa, no respeto de la autoridad, mala praxis) y por último los abusos de inasistencias.

9) Porqué Germaiz está en problemas

Cuando se negocian las cuotas de aceite subvencionado, a Germaiz se la declara como segunda marca y se le pagan valores inferiores a las multinacionales.

En lo que respecta a los salarios, el sindicato de aceiteros tuvo y tiene un convenio laboral que hoy no es factible para una pequeña empresa en crisis, en efecto un empleado (peón/obrero) con 15 años de antigüedad (promedio Germaiz) tendría salarios de 55.000 pesos a 75.000 pesos según su categoría más cargas sociales lo que representa para la empresa una erogación de entre 80.000 y 100.000 pesos por empleado. Si comparamos con algunas otras ramas vemos que los salarios no reflejan la realidad. Un maestro o un médico (con estudios terciarios o universitarios) ganan un tercio de ese valor. Y si comparamos a Suiza por ejemplo, país con los más altos salarios de obreros del mundo estamos hablando de 60.000 pesos/mes (4.500 Francos Suizos/mes). Las fábricas aceiteras de Rosario miembros del mismo convenio tienen una molienda diaria de 20.000 toneladas por día, Germaiz muele 150 con el mismo personal. O sea para decirlo claramente son 133 veces más productivos en lo que respecta a la incidencia del costo laboral. El objetivo es bajar ese valor a 17 (aumentando la producción).

10) Problemas sindicales y laborales

Hay un caso de un empleado que está en la nómina salarial pero hace 10 años que no pisa la fábrica por licencias gremiales. Además hay 2 gremios en la empresa y un total de 4 sindicalistas. Pero cuando de huelgas se trata, cuando en Rosario paran por 30 días en Baradero se adhiere dejando una de las últimas aceiteras de capitales nacionales en mala situación financiera. Hace unos años se despidió un empleado por razones válidas, el sindicato hizo huelga hasta que lo reincorporaron (perdida de varias semanas de trabajo), hoy ese empleado que no era de Baradero tiene empleo en una importante empresa y sus colegas de Baradero están con la fábrica cerrada.

Por otro lado, hay médicos indulgentes (siempre los mismos) que dan certificados médicos falsos, en efecto la nómina de empleados de Baradero tiene 75% de faltas por gastroenteritis (1 día cada 50 días es perdido por este ‘flagelo”).

10) Inversión en Baradero

Por último la fábrica de Baradero precisa una gran inversión y reconversión productiva que se va a realizar en los próximos meses con un arranque paulatino pero la organización del trabajo va a ser totalmente distinta en términos de jerarquía, organización y conducta.

Ing. Martin Demierre – Presidente Germaiz

Resolución de la Jueza

null by BTI on Scribd