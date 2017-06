Germaíz. Sin trabajo, ni indemnización y encima con una denuncia penal

Los olvidados de Germaiz, esos laburantes que hace 14 meses que viven del “aire”, que no hicieron marchas, ni prendieron cubiertas. A los que no visitaron los diputados del FpV, ni del Partido Obrero, los mismos por los que nadie dedicó discursos pomposos o gestionó reuniones con funcionarios, también existen. Son 40 y la están pasando mal.

Ellos no recibieron indemnización, en todo este tiempo solo cobraron $ 15000 (un promedio de mil pesos por mes), custodiaron, cuidaron la planta hasta que hace unos días “el nuevo director” que los desconoce les hizo una denuncia penal.

Para ellos no hay ni siquiera subsidio de desempleo, porque por una de las tantas grietas del sistema aparecen como que tienen trabajo, por tal motivo no pueden tampoco gestionar tarifas sociales.

En una ciudad donde pareciera que el marketing obrero, genera adhesiones para unos y olvido para otros, hablamos con Ernesto “el Uru” Tejera Martínez, delegado de Germaiz, quien se refiere a la denuncia penal que pesa en su contra y la de otros compañeros, realizada por Demierre, además de otras penurias en tiempos del PRO.

¿Que análisis haces de esta crisis laboral, de la cual son tristemente pioneros?

“A la problemática de la falta de trabajo en general, no nos podemos dedicar porque primero tenemos lo nuestro, ya hace catorce meses que estamos parados sin cobrar un mango, la seguimos luchando, la seguimos peleando, obvio que no cerramos los ojos, ni miramos para otro lado sobre la problemática de la otras empresas, porque esto es una cadena y todo va unido”. Dice el flaco, al referirse a la crisis laboral de la ciudad. Y agregó

” Encima de esta situación de no cobrar, el señor Martín Demierre no se quiere hacer cargo de los operarios y la frutilla del postre es que nos ha hecho una denuncia penal a Darío González y a mí que somos los delegados y a Ricardo Bracco que es un operario más”.

¿Por qué los denunció?

“El sábado 20 estaba él la planta como íbamos siempre- íbamos todos los días y cualquier noticia nos comunicábamos enseguida- y había unas diez o doce personas y nos pusimos hablar con él y siempre lo misma, no quiere saber nada, uno le habla de plata, de que va hacer con nosotros y no recibimos respuesta, entonces uno llega un momento en que se enoja y pega unos gritos, levanta la voz y reclama lo que es de uno, porque nosotros no somos despedidos todavía, nosotros seguimos teniendo trabajo, pero no tenemos sueldo.

Según él compra el paquete de Germaiz- y en el paquete va lo bueno, lo malo, va todo-, pero él se quiere hacer cargo de todo menos de los trabajadores, gran error que comete, porque esto se lo hemos dicho del primer día la inversión más grande que cualquier empresario tiene es la mano de obra. Lo que pasa es que ya no tiene respuestas a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes de cómo va a hacer con nosotros o que nos despida o nos pague o haga algo, porque nosotros estamos con trabajo, pero no tenemos sueldo”.

¿Cómo que están con trabajo pero sin sueldo?

“Vos entras hoy al sistema y no tenemos ningún beneficio porque el sistema te dice que vos tenes trabajo, no podemos cobrar el fondo de desempleo- no interesa cual es la cifra-, porque según el sistema tenemos trabajo y este señor Martín Demierre se da el lujo de hacer una denuncia penal, principalmente a los delegados porque nos quiere sacar del medio y encima nos prohibió la entrada a la empresa porque cambio los candados. Nosotros para el gobierno nosotros pertenecemos a una empresa, después el monto es otro tema, es problema tuyo con el empresario o patrón”.

¿Qué pasó con la denuncia, fueron a declarar?

“Encima acabamos de salir de la fiscalía, gracias a Dios tenemos un buen gremio, vinieron dos profesionales penalistas a la fiscalía a ver qué era lo que había pasado, cuando los abogados leyeron una carilla que hay en el expediente dijeron esto es una estupidez, no tiene nada de argumento. Los hicieron para jorobar, para joder”.

¿Al menos tienen un gremio que los banca?

“El gremio se ha portado muy bien, todavía no nos han dado de baja la Obra Social, nos dijeron a ustedes les cortaron los brazos, no le vamos a terminar cortando las piernas, vamos a seguir hasta lo último apoyándolos a ustedes”.

Vos sabes que de ustedes nadie habla, eso debe doler, por eso esta bueno que la gente sepa que existen, que son vecinos con familias detrás, ¿Cuántos son en total?

“Hoy pertenecen a la empresa 32 afiliados, más la gente de administración serán 8 o 10 personas más, éramos 36, algunos se fueron, otros se dieron por despedidos y lamentablemente tenemos un compañero fallecido”.

¿Por qué nunca se manifestaron como lo hacen otros, viste como dice el tango el que no llora no mama?

“Nosotros a quien le vamos a quemar cubiertas si la fabrica esta parada, a quien le vamos a meter presión, a Martín Demierre que hoy se golpea el pecho diciendo que es el dueño y no le importa nada, Martín Demiere solamente mira para el nada más”.

¿Te vuelvo a preguntar por la situación laboral en las otras empresas y por qué ustedes no existen en el reclamo, solo se los menciona como un caso perdido?

“A los muchachos del sindicato de Ingredion y Atanor, les digo que a mal de males les quisiéramos cambiar los patrones, yo se los quiero cambiar, me rio porque en estos 13 meses con Darío González hemos andado con el respaldo de la demás gente y yo les quiero cambiar los patrones dentro de todo lo mal que estamos deseo cambiárselos, al menos ellos cobraron, a nosotros nos paga con denuncias penales”.