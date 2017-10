Giannaday: “Estamos preparando dos obras para estrenar antes de fin de año”

Adriana Giannaday, directora del Grupo Sueños y Baraka, habló con BTI sobre las obras que están preparando para estrenar antes de fin de año.

Lamentando el cierre del Teatro San Martín, Adriana junto a los grupos vocacionales que dirige no se resignaron y lograron tener una sala para preparar dos obras.

En esta entrevista la experimentada directora de teatro respondió las preguntas de muchos, ¿cuándo estrenan?, ¿que están ensayando?;

¿Han logrado tener una sala para poder trabajar?

“Lamentablemente, es muy doloroso el cierre del Teatro San Martin, yo siempre lo sostengo como puede ser que no haya gente que se interese por ese teatro realmente, el obispado, la iglesia, no sé quien se tendría que interesar, pero deberían porque es una pena, así cerrado, se está derrumbado y la verdad que es una sala hermosa. Pero bueno fue su decisión de cerrarlo y obviamente nosotros después de Made in Argentina que pensábamos que seguíamos, tuvimos que irnos, es mas tuvimos algunas diferencias también con la gente del Teatro Colon, pero afortunadamente después de varias idas y venidas hemos llegado a un arreglo y empezamos en el Teatro Colon, hoy en día no hay muchas opciones en Baradero, así que arrancamos ahí con los dos grupos, con el Grupo Sueños y con el Grupo Baraka, donde estaremos hasta fin de año“.

¿Están preparando alguna obra?

“Se está preparando para estrenar este 11 de noviembre “No hay que llorar”, una obra de Roberto Cossa, una adaptación por supuesto, es una comedia divertida, pero fuerte, porque aparecen ahí todas las miserias humanas, se trata de una madre que tiene 5 hijos, todos con distintas personalidades- muy fuertes-, pero bueno salen a la madre, todo arranca con un festejo y bueno después no cuento mas porque ya es para verlo”.

¿Es una comedia que también deja una reflexión sobre cómo somos?

“Es una comedia dramática que muestra lo que muchos esconden de manera hipócrita. Son cuatro actos, los primeros actos son muy divertidos por la esencia de los personajes, por la trama, por los diálogos. Hay apagones en cada acto, pero quedan como congelados y vuelven o sea es continua, no bajamos nunca el telón, tratamos siempre de incorporar cosas diferentes, de sorprender gratamente al espectador”.

Volves a trabajar con otro gran autor nacional, ¿eso es interesante, porque reflejan nuestra idiosincrasia?

“El año pasado cuando estábamos haciendo Made in Argentina, sin pensar que íbamos hacer dos funciones mas, en una mesa de charla dije vamos hacer “No hay que llorar”, yo ya la tenía en mente esta obra de Roberto Cossa “.

¿Que está ensayando el otro grupo?

“El otro grupo estrena el 9 de Diciembre “ocho mujeres” de Robert Thomas que es una comedia de un director Francés. Es una obra muy difícil, el año pasado no la dimos por una cuestión de tiempo y es una obra que tiene tres actos, hay muchos enredos de familias, pero ya está en camino para el 9 de diciembre y el 11 y el 18 se hacen las dos funciones de “No hay que llorar”, no podemos hacer mas funciones porque el teatro está totalmente ocupado, pero siempre vamos a dejar la puerta abierta a ver si podemos repetir el año próximo, veremos”.

¿Solo dos funciones de “No hay que llorar” y dos de “8 Mujeres”?

“La sala es grande esperemos que nos acompañen, la gente que nos sigue está preguntando mucho, lo bueno de esto es que podamos brindarle a la gente de Baradero un espectáculo como el que está acostumbrado a hacer el Grupo Sueños o el Grupo Baraka.

Ya van a estar en venta las entradas numeradas en la boletería del teatro, ya vamos a salir con los afiches, así que 11 y 18 de noviembre “No hay que llorar, buen titulo y van a ver porque no hay que llorar.”

¿Fue bueno lo que pasó con Made In Argentina?

“Fue bueno por muchas cosas, desde lo actoral, y porque después de 17 años cultura de la Municipalidad reconoció al Grupo Sueños. Además nos dieron la posibilidad de brindar dos funciones gratuitas, al hacerse cargo de los gastos y tuvimos dos noches a sala llena donde mucha gente conoció lo que hacemos o fue por primera vez a ver teatro. Fue muy lindo y estamos muy agradecidos a la Municipalidad”.