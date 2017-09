Gisela Manguich: “Espero que Irma sea solo un recuerdo y no un mal recuerdo”

En la mañana del viernes dialogamos con la familia Formica, una familia de Baradero radicada desde hace varios años en Miami, quienes nos contaron cómo se preparan para la llegada del huracán Irma.

Gisela Manguich, quien reconoce que al vivir en esa zona uno sabe que cada tanto pasará un fenómeno climático de estas características, cuenta que en el caso de Irma toda la población de Miami vive días de incertidumbre y el lógico temor de soportar vientos superiores a los 200 km por hora.

¿Cuál es la situación que están viviendo en Miami?

“La situación en un poco estresante, yo no estoy en Miami específicamente, estoy un poco más al norte y al oeste, no estoy cerca de la playa, estoy como a media hora de la playa. La gente está un poco preocupada, ahora Federico- mi marido- se fue ayudar a unos amigos a poner esas cortinas metálicas, pero hay casas que no lo tienen y compran esos paneles de madera gruesa y los atornillan y lo colocan en todas las aberturas, en las ventanas, en las puertas.

La mayoría de la gente no ha trabajado estos días por lo menos ayer, ni hoy, no hay clases, mi marido tampoco ha trabajado en su oficina en estos días y el clima es un poco tenso porque la gente está nerviosa, es un huracán que no se ha visto y entonces la gente está como paranoica”.

¿Dicen que hay desabastecimiento de agua y alimentos?

“Sí, vos sabes que cuando empieza esta paranoia de los huracanes la gente ya sale a comprar y arrasa con todo, agua, yo fui varios días al supermercado, ayer conseguí, solo nos daban un pack de 24 botellas por persona o familia, es un problema de abastecimiento, descargan el camión y a los cincos minutos ya no hay mas nada. Uno va a las góndolas de los alimentos enlatados por ejemplo y no queda nada, no hay atún, no hay duraznos, porque no se sabe cuánto uno va a estar dentro de sus casas”.

¿Cómo está el clima ahora y cuando esperan que llegue el huracán?

“Y el día te digo esta hermoso, con sol y esta calmo, viste parece que es como que se está preparando, esta tranquilísimo, lindo, soleado, pero bueno ya dicen que a partir de esta noche va a empezar a cambiar el tiempo, seguramente vamos a tener un poco de lluvia, lo mas fuerte va a ser del sábado a la noche, hasta el domingo a la noche. A pesar de que a Miami va tocar la península como a las ocho de la mañana, nueve de la mañana, es un huracán categoría 4, así que van a ser vientos de 150 millas por hora- que son 240 km por hora de velocidad, a medida que avance- creo que tiene que ver con la presión atmosférica, si la presión es muy fuerte el huracán es como que le cuesta avanzar y mas destrozo hace porque entonces pasa más lento, si la presión esta alta va a pasar no sé si mas rápido, pero digamos que eso nos favorece porque genera menos destrozos”.

¿Cómo se maneja este tema con los chicos, porque sin dudas genera incertidumbre y miedo?

“Las nenas saben que no hay clases, en la escuela les explicaron que se viene una tormenta muy fuerte y que para estar seguros tenemos que estar en casa. Esto es parte de la realidad que vivimos y ya tenemos las cosas que nos han pedido que tengamos por ejemplo baterías para las linternas, agua, alimentos no perecedero”.

¿Vos ya viviste otro huracán, como podes describir ese momento?

“Todo está cerrado, entra muy poca luz, nos vemos nada hacia el exterior porque tenes todas las ventanas cubiertas y empezas a escuchar unos ruidos raros y vos no sabes si se te voltearon los arboles, si al vecino se le voló una parte de algo, entonces hoy justamente una amiga recomendaba que para los niños- por si se asustan- que les tengan preparados unos auriculares con música, si la verdad está muy buena idea.

Lo que pasa es que uno nunca está preparado para un momento así, porque uno nunca sabe con qué se va a encontrar cuando esto pase. Muchos dicen que cuando son huracanes tipo 4 o 5 se sabe que van hacer daño en la propiedad.

El ojo va a entrar bien por abajo de Florida, ya ayer o antes de ayer esa zona era zona de evacuación mandataria, es decir que deben abandonar el lugar o los sacan. De este huracán se viene hablando desde el lunes más o menos, que se veía que se venía. Espero que Irma sea solo un recuerdo y no un mal recuerdo”.

Las siguientes fotos las envió Gisela para mostrar como se preparan las casas para el paso de Irma: