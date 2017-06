“GIST Argentina brinda contención a los pacientes”

Mariel Garibaldi es una joven de nuestra ciudad que padeció este tipo de cáncer. Logró superarlo y ahora presidente una entidad que busca difundir qué es un GIST. Cuentan con el respaldo del reconocido oncólogo Matías Chacón. El 16 de junio realizan un importante encuentro en la Asociación Argentina de Oncología Clínica y en noviembre un congreso en la Facultad de Medicina de la UBA.

Un GIST es un tumor del estroma gastrointestinal y su nombre deriva del inglés: Gastrointestinal Stroma Tumor. Es un cáncer poco frecuente o de difícil detección o diagnóstico. Y por tal motivo es muy importante la difusión de esta enfermedad, incluso dentro de la propia comunidad médica.

En nuestra ciudad quién tuvo un GIST fue la joven Mariel Garibaldi. Fue en el año 2012 y luego de la cirugía y afrontar un tratamiento con medicación diaria (sin necesidad de quimioterapia) logró recuperarse. Ella preside la Asociación GIST Argentina y están organizando la Primera Reunión Científica y Comunitaria que se desarrollará el viernes 16 de junio en la Asociación Argentina de Oncología Clínica, ubicada en Gorostiaga 2450 en Capital Federal. También un congreso médico para el 28 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA.

Mariel estuvo el sábado a la mañana en el programa Sintonía Fina Baradero, que conduce el periodista Walter Lázaro en FM Encuentro de 10 a 12, y no solo contó su historia de vida con respecto al GIST sino también de la actividad que realizan con la asociación.

La asociación surge a pedido del Dr. Matías Chacón, un reconocido oncólogo, quien fue el médico de Mariel y llevó adelante su tratamiento. El contacto con los integrantes de GIST Argentina es permanente para que entre los propios pacientes puedan mantener la contención necesaria, además de la ayuda que les brinden sus propias familias y amigos.

“GIST Argentina tiene dos ejes, difundir qué es la enfermedad y brindar contención a los pacientes y a sus familiares para que sepan más sobre esta enfermedad y de alguna manera llevarles tranquilidad sobre esta patología, como por ejemplo, saber a qué médico recurrir, a qué cirujano, y sobre todo las medicaciones que determinará el médico en base al tipo de GIST que tenga”, manifestó Mariel quien sobre la importancia de información también a la comunidad médica se refirió a que para este año preparan un congreso para estudiantes de medicina, médicos ya recibidos y técnicos en imágenes. “Queremos que todos conozcan lo que es un GIST para que lo tengan en cuenta, deben saber que existe esta patología y no quedarnos con un diagnóstico de colon irritable, hay que ir un poquito más allá”, dijo la presidenta de la asociación.

Con respecto a su caso particular tuvo surgió desde su diagnóstico de colon irritable hasta que el médico que la atiende en Baradero le dijo que realice otro estudio y en esa nueva ecografía observaron una “pelotita” que despertó una alerta. Los análisis y controles continuaron en Capital Federal con una resonancia, una tomografía y una biopsia. Una vez confirmado el GIST tuvo que afrontar una intervención quirúrgica. “Como lo dice el Dr. Matías Chacón, muchas veces la cirugía es curativa”, resaltó Mariel y agregó: “Contamos con una medicación que es un hito porque previene que no vuelva a resurgir un GIST y en muchos casos también es curativa porque podes tener diseminados diferentes GIST chiquitos y con esta medicación los reabsorbe y desaparecen. La medicación es excelente y no hace falta quimioterapia”.

A ella le detectaron el GIST en 2012, la operaron en noviembre del mismo año y en diciembre comenzó con el tratamiento de la medicación durante tres años. Y luego empezó a realizar controles cada seis meses. En algunos casos el tratamiento es por cinco años.

“Mi familia fue fundamental, mi pareja y mis amigas. Son pilares que me ayudaron. Ellos hicieron que yo no me dé cuenta que tenía cáncer, me sostuvieron, en ningún momento lloraron adelante mío, se bancaron todo, y eso hizo que yo entre con mucha paz a una cirugía que podía ser muy complicada. Hicieron de todo para que yo esté bien”, remarcó y destacó: “No me tomé el cáncer como algo dramático, lo importante es estar fuerte para lo que se viene, no hay que tenerle miedo”.

Mariel también aclaró que es importante que el paciente se realice un estudio de mutación porque depende de dicho resultado debe tomar una medicación específica.

“Formamos un grupo muy importante porque esto lo hacemos entre todos, la secretaría del Dr. Matías nos pasa los números de los pacientes para que los podamos ayudar. La mitad del grupo está en Rosario, la otra en Capital y yo en Baradero. Aunamos esfuerzos para llevar todo adelante”, expresó.

Más datos

La página oficial en Facebook es GIST Argentina y una manera de ayudar a difundir es compartir en la red social las actividades que tienen preparadas.



Publicado por La Autentica Opinión (Edición del 02-06-17)